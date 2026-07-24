Καστοριά: Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας και τέσσερα ύποπτα

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καστοριάς, Νίκος Γκόνης, μιλώντας στο Newsbomb, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τα περιστατικά νεαρών που προσήλθαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα σαλμονέλας

Καστοριά: Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας και τέσσερα ύποπτα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Καστοριά επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα σαλμονέλας σε νεαρό 20 ετών, ενώ τέσσερα περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση.
  • Όλα τα κρούσματα συνδέονται με ομάδα νεαρών ενηλίκων που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
  • Οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν αγωγή και αποχώρησαν από το νοσοκομείο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.
  • Ο ΕΟΔΥ έχει συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για την αιτία των κρουσμάτων.
  • Το περιστατικό στην Καστοριά ακολουθεί ανάλογο συμβάν στη Λαμία με οξεία γαστρεντερίτιδα από μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου.
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Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές Αρχές στην Καστοριά, μετά την ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων στο Νοσοκομείο Καστοριάς το βράδυ του Σαββάτου (18/7) και το πρωί της Κυριακής, με συμπτώματα όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Αν και αρχικά τα περιστατικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα σαλμονέλας. Με δεδομένο ότι το προηγούμενο διάστημα κρούσματα σαλμονέλας είχαν εντοπιστεί και στην πόλη της Λαμίας, δημιουργείταιι ανησυχία για πιθανή επέκταση των περιστατικών.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καστοριάς, Νίκος Γκόνης, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ανέφερε: «Το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής ήρθαν περιστατικά στο νοσοκομείο που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα. Από αυτά μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα σαλμονέλας, το οποίο νοσηλεύεται. Πρόκειται για έναν 20χρονο. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν, ενώ αναμένουμε ακόμη τέσσερα αποτελέσματα από τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι ακριβώς πρόκειται».

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καστοριάς εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς όλα τα περιστατικά συνδέονται με ομάδα νεαρών ενηλίκων που είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο. «Δεν χρειάζεται πανικός. Πρόκειται για μια επιχείρηση όπου έφαγαν οι νεαροί (σ.σ. όλοι ενήλικες). Είναι καλά στην υγεία τους και έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Γκόνη, οι περισσότεροι από τους ασθενείς παρέμειναν στο νοσοκομείο μόνο για λίγες ώρες, έλαβαν την απαραίτητη αγωγή και στη συνέχεια αποχώρησαν, χωρίς να χρειαστεί εισαγωγή για νοσηλεία τους.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΔΥ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία των κρουσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι τα περιστατικά στην Καστοριά έρχονται λίγες ημέρες μετά το συμβάν στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας έπειτα από κατανάλωση μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου.

8 οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική, με έμφαση στην αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολυτών, ενώ η χορήγηση αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι 8 οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη της σαλμονέλας:

  1. σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και την αλλαγή πάνας (το πλύσιμο των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σχολαστικά και στο παιδί), καθώς και πριν και μετά το χειρισμό τροφίμων
  2. σχολαστικό πλύσιμο των σκευών και των χεριών μετά το χειρισμό ωμού κρέατος
  3. μη κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, αυγών ή τροφίμων που περιέχουν αυγά και που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς
  4. τήρηση κανόνων υγιεινής στην κουζίνα (διαφορετικές επιφάνειες κοπής, πλύσιμο ωμών φρούτων και λαχανικών, διατήρηση των τροφίμων σε κατάλληλες θερμοκρασίες ψύξης)
  5. τήρηση κανόνων υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται όταν ταξιδεύει κανείς σε χώρες ενδημικές για το νόσημα
  6. τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων (σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από επαφή με τα κατοικίδια και τα αντικείμενα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, σχολαστικός καθαρισμός ενυδρείων)
  7. απομάκρυνση των κατοικίδιων ζώων από τους χώρους παρασκευής τροφίμων
  8. όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά κάτω των πέντε ετών, έγκυες ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα καλό θα ήταν να μη φιλοξενούνται ερπετά ως κατοικίδια.

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