Μαγικό θέαμα: Λίμνη στην Κίνα δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τα αυτοκίνητα κινούνται στον ουρανό

Ένα μαγικό θέαμα αντικρίζουν οι οδηγοί που διασχίζουν τη λίμνη Πινγκτιάν, στην επαρχία Ανχούι της Κίνας, καθώς τα καθαρά νερά της εν λόγω λίμνης αντανακλούν τα σύννεφα του ουρανού δημιουργώντας μια ονειρική ψευδαίσθηση μεταξύ υδάτινου και ουράνιου κόσμου.

Η συγκεκριμένη ψευδαίσθηση στην Κίνα έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες με τους χρήστες να σχολιάζουν τη μοναδική ομορφιά του συγκεκριμένου τοπίου.

Πραγματικά ένα ονειρεμένο road trip.