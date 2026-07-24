Ο Έλον Μασκ θέλει να εγκαταστήσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα - Συναγερμός από τους επιστήμονες

Ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος θέλουν να εγκαταστήσουν κέντρα δεδομένων στο διάστημα, οι ειδικοί όμως προειδοποιούν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να είναι «καταστροφική» για τον πλανήτη

Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Έλον Μασκ θέλει να εγκαταστήσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα - Συναγερμός από τους επιστήμονες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων στο διάστημα για να εκμεταλλευτούν την απεριόριστη ηλιακή ενέργεια και το χαμηλό λειτουργικό κόστος.
  • Επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η τοποθέτηση εκατομμυρίων δορυφόρων σε τροχιά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ρύπανση, διατάραξη της άγριας ζωής και αλλαγές στον νυχτερινό ουρανό.
  • Ζητείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν εγκρίνει τα σχέδια για κέντρα δεδομένων στο διάστημα.
  • Οι εκτοξεύσεις πυραύλων και οι επανεισόδοι τους στην ατμόσφαιρα προκαλούν αυξημένες εκπομπές ρύπων και υποβαθμίζουν τη στιβάδα του όζοντος.
  • Η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε τροχιά συνδέεται με την αυξανόμενη ανάγκη για αποθήκευση δεδομένων λόγω της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης.
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Τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα θα μπορούσαν να είναι «καταστροφικά» για τον πλανήτη, προειδοποιούν οι επιστήμονες, αντιδρώντας στα σχέδια που εκπονούν μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.Η SpaceX του Έλον Μασκ και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος είναι μόνο δύο από τις εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο εκτόξευσης κέντρων δεδομένων σε τροχιά.

Αυτές οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στα κέντρα δεδομένων στο διάστημα - όπως η δωρεάν, απεριόριστη ενέργεια από τον ήλιο και το χαμηλό λειτουργικό κόστος. Ένας συνασπισμός επιστημόνων ωστόσο, που εκπροσωπείται από την Earthjustice, υποβάλλει αίτηση στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) για μια «ολοκληρωμένη αναθεώρηση» των περιβαλλοντικών κινδύνων των κέντρων διαστημικών δεδομένων.

Η τοποθέτηση εκατομμυρίων δορυφόρων σε τροχιά λένε, θα μπορούσε να αλλάξει την ατμόσφαιρά μας, να διαταράξει την άγρια ​​ζωή και να αλλάξει ριζικά τον νυχτερινό μας ουρανό για πάντα.«Το να επιτρέπεται η λειτουργία ενός εκατομμυρίου κέντρων δεδομένων σε τροχιά χωρίς περιβαλλοντική αξιολόγηση δεν είναι απλώς ανεύθυνο, είναι απερίσκεπτο», προειδοποίησε ο Τιμ Γουάιτχαους, εκτελεστικός διευθυντής της Υπηρεσίας Δημόσιων Υπαλλήλων για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. «Η πιθανότητα αυτά τα έργα να υποβαθμίσουν την ατμόσφαιρα με ρύπανση και συντρίμμια και να βλάψουν την άγρια ​​ζωή πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά πριν από την αδειοδότησή τους»

Το ενδιαφέρον για τα κέντρα διαστημικών δεδομένων ωστόσο έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πολλαπλασιασμό της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει οδηγήσει στην ανάγκη για αυξημένη αποθήκευση υπολογιστών.

Μιλώντας πέρυσι, ο Τζεφ Μπέζος προέβλεψε ότι κέντρα δεδομένων θα κατασκευαστούν στο διάστημα μέσα στα επόμενα 10 έως 20 χρόνια, ενώ ο Έλον Μασκ απλώς επιβεβαίωσε ότι «η SpaceX θα το κάνει αυτό». Τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά επιλύουν δύο βασικά ζητήματα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές τους– τις ενεργειακές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στη Γη, τα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργήσουν, ενώ στο διάστημα θα είχαν λίγο-πολύ απεριόριστη ενέργεια από τον ήλιο. Εν τω μεταξύ, τα επίγεια κέντρα δεδομένων συχνά έχουν επικριθεί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους που ζουν κοντά - ένα ζήτημα που, και πάλι, θα λυνόταν με την έναρξη λειτουργίας τους.τα στο διάστημα. Τους τελευταίους μήνες, αρκετές εταιρείες έχουν ζητήσει άδεια από την FCC για την ανάπτυξη εκατομμυρίων δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Στη νέα τους αίτηση ωστόσο, οι περιβαλλοντολόγοι καλούν την FCC να πατήσει φρένο. Οι δορυφόροι έχουν αρκετές γνωστές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει επειγόντως να αντιμετωπιστούν,λένε.. Οι εκτοξεύσεις πυραύλων και οι επανεισόδους τους στην ατμόσφαιρα έχουν υπερβολικά υψηλές εκπομπές, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι υποβαθμίζουν τη στιβάδα του όζοντος.

Ο Jan Hasselman, δικηγόρος στην Earthjustice, δήλωσε: «Η επέκταση των δορυφόρων στο διάστημα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων».ως το μέλλον του πλανήτη μας. «Οι οργανισμοί που εξουσιοδοτούν εταιρείες που στοχεύουν στο διάστημα ως το επόμενο σύνορο πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο και ο νόμος απαιτεί από την FCC να λάβει υπόψη όλους τους κινδύνους και τις επιπτώσεις αυτών των προτάσεων».

Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι η φωτορύπανση από αυτά τα κέντρα διαστημικών δεδομένων δεν θα μπορούσε να διαταράξει και να βλάψει την άγρια ​​ζωή μας, αλλά και τους ανθρώπους. «Αυτά τα έργα θα μπορούσαν να αλλάξουν μόνιμα τον νυχτερινό ουρανό όπως τον ξέρουμε», δήλωσε ο Ράσκιν Χάρτλεϊ, εκτελεστικός διευθυντής της DarkSky International.

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