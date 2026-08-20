Συμμορία «εραστών» στην Άγκυρα: Πώς η «Balkız» παγίδευε άνδρες με υπόσχεση αγάπης και τους λήστευε

Snapshot Στην Άγκυρα εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παγίδευε άνδρες μέσω διαδικτυακών γνωριμιών, υποσχόμενο ερωτικές σχέσεις και στη συνέχεια τους λήστευε.

Η συμμορία λειτουργούσε με καθορισμένους ρόλους και κωδικές ονομασίες, όπως «Balkız» για τη γυναίκα που προσέγγιζε τα θύματα.

Τα θύματα προσκαλούνταν σε σπίτια, ξενοδοχεία ή μπαρ όπου γινόταν ξυλοδαρμός και εκβιασμός για πληρωμές με μετρητά, POS ή τραπεζικές μεταφορές.

Μετά την είσπραξη των χρημάτων, τα κινητά των θυμάτων κατασχέθηκαν για να αποκοπεί η επικοινωνία τους.

Σε επιχείρηση συνελήφθησαν 8 ύποπτοι και προσήχθησαν συνολικά 18 άτομα που συμμετείχαν στο κύκλωμα. Snapshot powered by AI

Στην Άγκυρα, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα που παγίδευε άνδρες με τους οποίους γνωριζόταν μέσω του διαδικτύου, υποσχόμενο να τους κάνει συντρόφους, και στη συνέχεια τους ξυλοκοπούσε και τους λήστευε στις διευθύνσεις στις οποίες τους προσκαλούσε.

Σε ταυτόχρονη επιχείρηση που διεξήχθη εναντίον της συμμορίας, η οποία ήταν οργανωμένη με ρόλους όπως «Balkız», «Yazıcı» και «Kovan», προσήχθησαν 18 άτομα, συνελήφθησαν 8 ύποπτοι.

🔴 BU DA “BALKIZ” ÇETESİ!



Ankara’da “sevgili olma” bahanesiyle mağdurları buluşmaya çağıran çetenin planı polis tarafından deşifre edildi. “Balkız” kod adlı kadın, mağdurları buluşmaya ikna edip önden giderken, peşinden gelen erkeklerin kurbanları dövüp gasbettiği ortaya çıktı.… pic.twitter.com/oXfankG6mR — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) August 20, 2026

Όπως αποκαλύφθηκε από το Τμήμα Ληστειών της Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης, οι γυναίκες αντάλλασσαν μηνύματα και φλέρταραν με άνδρες μέσω του διαδικτύου, και στη συνέχεια, με το πρόσχημα της δημιουργίας ερωτικής σχέσης, τους προσκαλούσαν στις κατοικίες τους ή σε ξενοδοχεία, τοποθεσίες τις οποίες είχαν προετοιμάσει, καθώς επίσης και σε ένα δικό τους μπαρ.

Εκεί προσκαλούσαν αρχικά το θύμα τους και με το πρόσχημα του λογαριασμού το εξανάγκαζαν να πληρώσει υψηλά ποσά.

Αν το σημείο συνάντησης ήταν ξενοδοχείο ή σπίτι, η γυναίκα έφτανε εκεί και όταν άνοιγε η πόρτα έμπαινε μαζί με τρεις άνδρες που είχε φέρει μαζί τους. Με τη μέθοδο του εκφοβισμού ή του ξυλοδαρμού εισέπρατταν χρήματα με μετρητά, μέσω τερματικών POS και με άμεσες τραπεζικές μεταφορές, ενώ μετά την είσπραξη έπαιρναν τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων τους, κοβοντας κάθε πρόσβαση επικοινωνίας.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν καθορισμένους ρόλους και κωδικές ονομασίες.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ήταν ο «χάκερ», ο αποστολέας των μηνυμάτων ο «Yazıcı», η γυναίκα που πήγαινε πρώτη στις συναντήσεις έφερε την κωδική ονομασία «BALKIZ» και ήταν εκείνη που άνοιγε την πόρτα στους συνεργούς της, ενώ το άτομο που βοηθούσε μετέπειτα στη διαφυγή τους ήταν ο «kovan».