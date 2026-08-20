Χιλή: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τοκοπίγια λόγω έντονης καταιγίδας

Snapshot Η βόρεια Χιλή και συγκεκριμένα η επαρχία Τοκοπίγια, πλήττεται από έντονη καταιγίδα που προκάλεσε κατολισθήσεις λάσπης και λασπόπτωση.

Ο πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέθεσε πόρους για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η βροχόπτωση έφτασε τα 30 χιλιοστά σε λίγες ώρες σε μια περιοχή όπου το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 5 χιλιοστά.

Η καταιγίδα προκάλεσε έναν νεκρό και επηρέασε τουλάχιστον 2.000 κατοίκους στην περιοχή Αντοφαγάστα.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θεωρείται υπεύθυνο για τις ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και τις επιπτώσεις τους στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο πρόεδρος της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ την επαρχία Τοκοπίγια, στα βόρεια της χώρας, έπειτα από τις έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν στην περιοχή την Τρίτη.

«Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων της καταιγίδας στην Τοκοπίγια, αποφάσισα να κηρύξω συνταγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επαρχία Τοκοπίγια και να διαθέσω όλους τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο πρόεδρος.

Η ένταση της βροχόπτωσης, η οποία έφτασε σχεδόν τα 30 χιλιοστά σε λίγες μόνο ώρες σε μια περιοχή που κατά μέσο όρο πλήττει πέντε χιλιοστά ετησίως, προκάλεσε κατολισθήσεις, πυροδοτώντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Βιώνουμε ασυνήθιστες συνθήκες στη χώρα λόγω του έντονου φαινομένου Ελ Νίνιο, επομένως οι πόροι του Κράτους έχουν επικεντρωθεί στην πρόληψη. Ωστόσο, τα επίπεδα βροχόπτωσης καθιστούν αδύνατη την αποφυγή ορισμένων ζημιών», δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Μάξιμο Πάβες, σε συνέντευξη Τύπου.

Διάφορα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από κατοίκους δείχνουν τη δύναμη του φαινομένου, το οποίο εξακολουθεί να εξελίσσεται, με εικόνες οχημάτων, συντριμμιών και απορριμμάτων να παρασύρονται από ένα ποτάμι νερού και λάσπης με μεγάλη ταχύτητα.

Η καταιγίδα στη βόρεια προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στην περιοχή Αντοφαγάστα, ενώ αρκετές περιοχές εκκενώθηκαν.

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