Λιθουανία: Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης νόμου που απαγορεύει τα πυρηνικά

Το μέτρο θα καταργήσει το άρθρο 137 του Συντάγματος της Λιθουανίας, το οποίο επί του παρόντος απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής και τις ξένες στρατιωτικές βάσεις στο λιθουανικό έδαφος

Ελένη Ευστρατίου

Λιθουανία: Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης νόμου που απαγορεύει τα πυρηνικά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 137 του Συντάγματος για να επιτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της.
  • Η τροπολογία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω της Ρωσίας.
  • Η τελική ψηφοφορία για την έγκριση της τροπολογίας θα πραγματοποιηθεί μετά από τουλάχιστον τρεις μήνες και απαιτεί την υποστήριξη 94 βουλευτών.
  • Η Λιθουανία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης παρουσίας γερμανικής ταξιαρχίας.
  • Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι η άρση της απαγόρευσης για πυρηνικά όπλα μπορεί να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.
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Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε σήμερα 6 Οκτωβρίου υπέρ της προώθησης μιας συνταγματικής τροποποίησης που θα άρει την απαγόρευση της χώρας να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το Βίλνιους επιδιώκει να ενισχύσει την αποτρεπτική του δύναμη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή λόγω της επιθετικής στάσης της Ρωσίας.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση σε πρώτη ανάγνωση με 106 ψήφους υπέρ και 18 κατά, ενώ έξι βουλευτές απείχαν. Το μέτρο θα καταργήσει το άρθρο 137 του Συντάγματος της Λιθουανίας, το οποίο επί του παρόντος απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής και τις ξένες στρατιωτικές βάσεις στο λιθουανικό έδαφος.

Πρόκειται για μία απόφαση που δείχνει την επιδίωξη της Λιθουανίας να επεκτείνει την αμυντική της συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ανάπτυξης μιας γερμανικής στρατιωτικής ταξιαρχίας, και ενώ η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει τον ρόλο της στην πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη.

Η τροπολογία θα υποβληθεί τώρα σε δεύτερη και τελική ψηφοφορία, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τουλάχιστον τρεις μήνες. Για να εγκριθεί, θα απαιτηθεί η υποστήριξη τουλάχιστον 94 από τους 141 βουλευτές.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Juozas Olekas, δήλωσε πριν από την ψηφοφορία ότι η κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αποτρεπτική δύναμη της Λιθουανίας. «Αυτό θα σήμαινε ότι εξασφαλίζουμε την ισχυρότερη δυνατή υποστήριξη», ανέφερε. Ο κ. Olekas ανέφερε ότι η τελική ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου.

Η Λιθουανία έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες τα τελευταία χρόνια. Η χώρα φιλοξενεί επίσης μια πολυεθνική δύναμη του ΝΑΤΟ, ενώ η Γερμανία επεκτείνει μόνιμα τη στρατιωτική της παρουσία εκεί.

Τα ζητήματα ασφάλειας της Λιθουανίας διαμορφώνονται επίσης από τη γεωγραφική της θέση, μεταξύ της περιφέρειας Καλίνινγκραντ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Και στις δύο χώρες υπάρχουν ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ το Καλίνινγκραντ συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Προειδοποιεί για νέα κλιμάκωση η Ρωσία

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Τρίτη ότι η προκαταρκτική απόφαση της Λιθουανίας να άρει τη συνταγματική απαγόρευση για πυρηνικά όπλα στο έδαφός της θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πώς βλέπει η Ρωσία αυτή την εξέλιξη, καθώς και για μια πρόταση που διατύπωσε αυτό το μήνα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη βαλτική χώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Εάν η στρατιωτική υποδομή της χώρας που είναι, στην ουσία, η ηγετική δύναμη του ΝΑΤΟ (οι ΗΠΑ) πλησιάζει τα σύνορά μας, τότε, φυσικά, αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί παρά μόνο ως ένα βήμα προς την κλιμάκωση των εντάσεων».

Πρόσθεσε ότι «το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος ενός γειτονικού κράτους. Καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν θα συμβάλει στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αντίθετα, θα σηματοδοτήσουν, προς μεγάλη μας λύπη, μια ακόμη σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων

Η πρόταση Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία, απαντώντας σε ερώτηση ανταποκριτή του LRT στην Ουάσινγκτον. «Σίγουρα θα το εξετάσουμε. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους στη Λιθουανία. Είναι υπέροχοι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την πρόσκληση της Λιθουανίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο ίδρυσης μόνιμης στρατιωτικής βάσης στη βαλτική χώρα, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας Μιντάουγκας Σινκέβιτσους δήλωσε την Τρίτη ότι η Λιθουανία είναι έτοιμη να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με μια μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία. «Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι εταίροι μας είναι να λάβουν την πολιτική απόφαση για τη μόνιμη ανάπτυξη στρατευμάτων, και η Λιθουανία είναι έτοιμη να καλύψει τα σχετικά οικονομικά έξοδα», έγραψε ο Σινκέβιτσους στο Facebook.

Είπε ότι χαιρέτισε την απάντηση του Τραμπ και χαρακτήρισε τα αμερικανικά στρατεύματα στη Λιθουανία ως «αποτρεπτικό παράγοντα και εγγύηση ασφάλειας κρίσιμης σημασίας».

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρομπέρτας Κάουνας, χαιρέτισε επίσης τα σχόλια του Τραμπ και δήλωσε ότι θα εργαστεί για την προώθηση της πρότασης. «Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ για την πραγματικά ορθολογική και αντικειμενική προσέγγισή του απέναντι στη Λιθουανία και στις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε όχι μόνο την ασφάλεια της Λιθουανίας, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής», δήλωσε ο Κάουνας στο LRT RADIO.

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