Τραμπ: «Μικρό τίμημα εάν το Ιράν κατέστρεφε το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο» - Οργή στην Καλιφόρνια

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η καταστροφή του Λος Άντζελες ή του Σαν Ντιέγκο από το Ιράν θα ήταν «ένα μικρό τίμημα» στον πόλεμο που αναμένει να τελειώσει σύντομα.

Οι δηλώσεις του προέδρου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Καλιφόρνια, με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ και τους δημάρχους των δύο πόλεων να τις καταδικάζουν ως ανεύθυνες και επικίνδυνες.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια τόνισε ότι ο Τραμπ είναι υπέρ μιας επίθεσης κατά περισσοτέρων από 10 εκατομμυρίων πολιτών, κάτι που χαρακτήρισε μη φυσιολογικό και ακατάλληλο.

Οι δήμαρχοι του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο ζήτησαν να μην θεωρήσουν τις πόλεις τους παράπλευρες απώλειες και κατηγόρησαν τον Τραμπ για απερίσκεπτη πολεμική ρητορική.

Το Σαν Ντιέγκο φιλοξενεί σημαντικές στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά τις δηλώσεις του Τραμπ ιδιαίτερα ευαίσθητες για την ασφάλεια της περιοχής. Snapshot powered by AI

Σφοδρές αντιδράσεις στην Καλιφόρνια προκάλεσε μια δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την Νεμπράσκα, όταν υπαινίχθηκε ότι μια πιθανή καταστροφή του Λος Αντζελες ή του Σαν Ντιέγκο θα ήταν «ένα μικρό τίμημα», εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι ελπίζει να δει μια «τεράστια νίκη» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες πλησιάζουν με γοργούς ρυθμούς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις αυξημένες τιμές της βενζίνης που έχουν προκύψει εξαιτίας των εχθροπραξιών χαρακτηρίζοντας το κόστος «ένα μικρό τίμημα για να διατηρήσουμε τον κόσμο μας και την χώρα μας ασφαλή».

«Μπορούν να καταστρέψουν μια πόλη. Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες. Ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα».

«Μην πιάνεις στο στόμα σου το Λος Άντζελες»

Το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές της Καλιφόρνια, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς είναι υπέρ των Δημοκρατικών.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια και οι δήμαρχοι του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο καταδίκασαν αμέσως τα σχόλια.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, σε ανάρτησή του στο «X», χαρακτήρισε τον Τραμπ «ανισόρροπο και επικίνδυνο», συνδέοντας την δήλωση του Αμερικανού προέδρου με την πρόσφατη ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων στην Καλιφόρνια.

Παράλληλα, ο Νιούσομ, ο οποίος έχει έρθει επανειλημμένα σε σύγκρουση με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, έγραψε: «Ας είμαστε ξεκάθαροι: ο πρόεδρος υποστηρίζει μια επίθεση κατά περισσοτέρων από 10 εκατομμυρίων Αμερικανών σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Και θα συνεχίσουμε να το υπενθυμίζουμε στον κόσμο κάθε μέρα».

Από την πλευρά της, η Κάρεν Μπας, δήμαρχος του Λος Άντζελες, επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις «ανεύθυνες απειλές», οι οποίες, «θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο» την ασφάλεια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αμερικής.

«Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Μην πιάνεις στο στόμα σου το Λος Άντζελες», έγραψε σε ανάρτησή της στο «X».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, τόνισε ότι η πόλη του «δεν είναι παράπλευρη απώλεια» στον πόλεμο του προέδρου. «Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούμε ένα “μικρό τίμημα που αξίζει να πληρωθεί”», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Αφήστε την πόλη μας έξω από την απερίσκεπτη πολεμική σας ρητορική», δήλωσε αναφερόμενος στον Τραμπ.

Παράλληλα, ο Τοντ Γκλόρια, δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, τόνισε ότι η πόλη του «δεν αποτελεί παράπλευρη απώλεια» στον πόλεμο του προέδρου. «Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Και δεν αποτελούμε, σε καμία περίπτωση, ένα “μικρό τίμημα που πρέπει να πληρωθεί”», έγραψε στο «X». «Αφήστε την πόλη μας έξω από την απερίσκεπτη πολεμική σας ρητορική».

Το Σαν Ντιέγκο, η όγδοη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και φιλοξενεί κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ.