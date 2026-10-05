Τραμπ: Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης οφείλεται στις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης στα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η παραγωγή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ δεν ευθύνεται πλέον για την αύξηση των τιμών.

Κατηγόρησε επίσης τους Δημοκρατικούς για το κλείσιμο διυλιστηρίων σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια.

Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, ειδικά στην πρωτεύουσα Κίεβο. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει σε άλλους την ευθύνη της αύξησης της τιμής της βενζίνης, δήλωσε σήμερα ότι αυτό δεν οφείλεται στον πόλεμο κατά του Ιράν αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας.

«Αυτό που ανεβάζει τη βενζίνη, δεν είναι πια τα Στενά του Ορμούζ, καθώς αριθμός ρεκόρ βαρελιών εξέρχεται από εκεί σχεδόν καθημερινά, αλλά η λέξη 'διυλιστήρια', γιατί αυτά της Ρωσίας βομβαρδίζονται από την Ουκρανία, και γιατί τα δικά μας είναι κλειστά σε Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια από αυτούς τους ηλίθιους Δημοκρατικούς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, βενζίνης και ντίζελ, είναι ένας σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα κληθούν στις 3 Νοεμβρίου να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως, δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, και κυρίως στην πρωτεύουσα Κίεβο.