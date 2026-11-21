Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τίμησε τις Ένοπλες Δυνάμεις για την προσφορά τους στην εθνική ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις προασπίζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα σε στεριά, θάλασσα και αέρα με αφοσίωση και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Εκφράστηκε ευγνωμοσύνη προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και το πολιτικό προσωπικό για το κοινωνικό και εθνικό έργο τους.

Η μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» στοχεύει στην εκσυγχρονισμένη αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και τη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τις οικογένειες των στελεχών. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για την Ημερά των Ενόπλων Δυνάμεων που τιμούνται σήμερα, απέστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι «με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του Έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα».

Αναλυτικά το μήνυμα του Νίκου Δένδια:

«Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας.

Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό. Με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του Έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Παράλληλα, βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο.

Με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» διαμορφώνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής. Με σύγχρονα μέσα, αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας. Με σταθερό, παράλληλα, προσανατολισμό στη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τη στρατιωτική οικογένεια».

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