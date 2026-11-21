Snapshot Οι προγνώσεις του ECMWF για την εβδομάδα 7-14 Δεκεμβρίου 2026 δείχνουν αποδυνάμωση του καναδικού λοβού του Πολικού Στροβίλου και μετατόπιση του ψύχους προς την Ευρασία με ενίσχυση του σιβηρικού λοβού.

Η θέρμανση στον Καναδά και τη Γροιλανδία επηρεάζει αρνητικά τον Πολικό Στρόβιλο, οδηγώντας σε ουδέτερες ή μετρίως αρνητικές τιμές της Αρκτικής Ταλάντωσης (AO).

Η μετεωρολογική κατάσταση στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα εξαρτάται από τη δυναμική του Ισλανδικού Στροβίλου και των σκανδιναβικών εμποδισμών, που καθορίζουν την πορεία ψυχρών ή ηπιότερων αερίων μαζών.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική ζώνη που μπορεί να επηρεαστεί είτε από ψυχρό σιβηρικό αέρα με πτώση θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, είτε από ηπιότερα νοτιοδυτικά ρεύματα με υγρό καιρό.

Το πιθανότερο σενάριο για την Ελλάδα είναι μια κινητική αρχή του Δεκεμβρίου χωρίς ακραία ψύχρα, όπου μικρές μεταβολές στη βαρομετρική κατανομή θα καθορίσουν την ένταση του ψύχους και των φαινομένων. Snapshot powered by AI

Οι υπο-εποχικές προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) για την εβδομάδα 7-14 Δεκεμβρίου 2026 σκιαγραφούν ένα ημισφαιρικό μοτίβο πλούσιο σε ερεθίσματα για όσους παρακολουθούν την εξέλιξη του μετεωρολογικού χειμώνα, καθώς δείχνουν μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σύγκριση με εκείνες που κυριαρχούνται από έναν υπερδραστήριο καναδικό τομέα, ικανό να στέλνει συνεχώς υφέσεις στον Ατλαντικό και να συγκρατεί το ψύχος σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, αφήνοντας την Ευρώπη εκτεθειμένη σε ηπιότερα δυτικά ρεύματα.

Κοιτάζοντας τον χάρτη των θερμοκρασιών και των ανωμαλιών στο ισοβαρικό επίπεδο των 850 hPa, δηλαδή περίπου στα 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αυτό που εντυπωσιάζει αρχικά είναι η σαφής εξασθένηση του καναδικού λοβού του Πολικού Στροβίλου, με έντονες θετικές ανωμαλίες πάνω από τον κεντροανατολικό Καναδά και την περιοχή του κόλπου Χάντσον, όπου οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο φτάνουν και ξεπερνούν τους +5/+6 °C, σηματοδοτώντας μια σαφή διαταραχή σε αυτόν τον τομέα του ημισφαιρίου.

Ο σιβηρικός λοβός συγκεντρώνει το ψύχος πάνω από την Ευρασία

Ταυτόχρονα, η ψυχρότερη μάζα και ο δυνητικός στροβιλισμός τείνουν να μετακινούνται προς τον ευρασιατικό τομέα, όπου ο σιβηρικός λοβός εμφανίζεται καλά δομημένος πάνω από την κεντροανατολική Σιβηρία, με ισόθερμες στα 850 hPa που πέφτουν ευρέως κάτω από τους -20/-24 °C συνοδευόμενες από αρνητικές ανωμαλίες, σχεδιάζοντας έτσι έναν πιο ελλειπτικό και μετατοπισμένο Πολικό Στρόβιλο, ο οποίος αντικατοπτρίζεται επίσης στη διάταξη των 500 hPa στα τέλη Νοεμβρίου και στις κυματικές κινήσεις που είναι ήδη ορατές στη στρατόσφαιρα στα 10 hPa, όπου η θέρμανση στην ευρασιατική πλευρά ωθεί τον ψυχρό στρατοσφαιρικό πυρήνα προς την πλευρά της Αρκτικής και της Βόρειας Αμερικής.

Αρκτική Ταλάντωση και NAO

Αυτή η ημισφαιρική ανισορροπία αντανακλάται φυσικά στους δείκτες τηλεσύνδεσης, όπως η Αρκτική Ταλάντωση (AO) και η Ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού (NAO), καθώς η έντονη θέρμανση μεταξύ των περιοχών του Καναδά και της Γροιλανδίας ευνοεί την άνοδο των γεωδυναμικών υψών σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, ωθώντας τον δείκτη AO προς ουδέτερες ή μετρίως αρνητικές τιμές και καθιστώντας τον Πολικό Στρόβιλο λιγότερο συμπαγή και πιο επιρρεπή σε μεσημβρινές ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών πλατών.

Ο ρόλος του Ισλανδικού Στροβίλου και των Σκανδιναβικών Εμποδισμών

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, το παιχνίδι για την Ευρώπη και την Ελλάδα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου παραμένει ανοιχτό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του Ισλανδικού Στροβίλου, διότι ελλείψει ενός καναδικού τομέα αρκετά ισχυρού ώστε να υποστηρίξει έντονα ατλαντικά ρεύματα, η ηπειρωτική δυναμική θα παιχτεί στην ισορροπία μεταξύ ενός πιθανού σκανδιναβικού εμποδισμού ή μιας ισλανδικής ύφεσης ωθημένης περισσότερο προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά —η οποία θα άφηνε στον ψυχρό σιβηρικό αέρα μια ευκολότερη διαδρομή προς την κεντροανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια— και μιας πιο δυτικής ώθησης προς τον Ατλαντικό, η οποία αντίθετα θα προσέλκυε ηπιότερα ρεύματα από τα νοτιοδυτικά τεταρτημόρια προς τη δυτική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Ο χάρτης εβδομαδιαίων ανωμαλιών πάνω από την ευρωπαϊκή περιοχή για τις 7-14 Δεκεμβρίου επιβεβαιώνει επίσης αυτή τη λεπτή ισορροπία, δείχνοντας μια συνολικά μη ακραία εικόνα, με τις ασθενείς αρνητικές ανωμαλίες να συγκεντρώνονται κυρίως στην κεντρική Ευρώπη και τις Άλπεις, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στα όρια, με ουδέτερες έως ελαφρώς θετικές αποκλίσεις στα ανατολικά και νότια.

Αυτό αποδεικνύει ότι η χρονική απόσταση απαιτεί προσοχή και ότι μόνο οι επόμενες ενημερώσεις των μοντέλων θα διευκρινίσουν εάν ο ψυχρός άξονας θα μπορέσει να καμφθεί νοτιοανατολικότερα, επηρεάζοντας πιο άμεσα την Ελλάδα, ή εάν η χώρα μας θα παραμείνει σε μια οριακή ζώνη μεταξύ ηπιότερων νοτιοδυτικών ρευμάτων και της σιβηρικής δεξαμενής ψύχους.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Πρακτικά, για την Ελλάδα, αυτό το σενάριο μεταφράζεται σε μια ιδιαίτερα λεπτή μεταβατική φάση, κατά την οποία η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί ακριβώς πάνω στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο αντίθετων κυκλοφοριών.

Πράγματι, εάν ο σιβηρικός ψυχρός άξονας εκμεταλλευτεί μια πιθανή επιβράδυνση των δυτικών ρευμάτων ή τον σχηματισμό ενός εμποδισμού σε μεγάλα ευρωπαϊκά γεωγραφικά πλάτη, η είσοδος ψυχρότερου αέρα από τα βόρεια-βορειοανατολικά τεταρτημόρια μέσω των Βαλκανίων θα μπορούσε να ευνοήσει μια πιο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με ευκαιρίες για φαινόμενα και χιονοπτώσεις σε αξιόλογα υψόμετρα της Πίνδου και των κεντρικών και βόρειων ορεινών όγκων.

Αντίστροφα, εάν επικρατήσει μια πιο δυτική ώθηση των ατλαντικών υφέσεων, η Ελλάδα θα βιώσει πιο δυναμικές αλλά σαφώς ηπιότερες συνθήκες, με πιο ενεργά υγρά και θερμά νοτιοδυτικά ρεύματα στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, και με το έντονο ψύχος να παραμένει περιορισμένο βορειότερα, στην κεντρική Ευρώπη.

Όπως ακριβώς υποδηλώνει και η απουσία έντονων αρνητικών ανωμαλιών πάνω από τη χώρα μας στους χάρτες, το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό ενός ακραίου κύματος ψύχους, αλλά μάλλον μιας πιο κινητικής αρχής του Δεκεμβρίου, στην οποία μικρές μετατοπίσεις των βαρομετρικών κέντρων πάνω από την Ευρώπη θα αρκούν για να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή γεύση χειμώνα με νοτιάδες και βροχές και σε μια πιο ουσιαστική ψυχρή φάση.

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