Snapshot Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου πέρασε από την ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ στο ΠΑΣΟΚ μετά από χρόνια αυτονομίας της οργάνωσης.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδουν ότι η σημαία βρίσκεται στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ και παραπέμπουν στην ΠΑΣΠ για περισσότερες πληροφορίες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι η σημαία δεν πρέπει να ανήκει σε κανένα κόμμα και πρότεινε να αποδοθεί στη Βουλή ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Η δήλωση Δούκα αποτελεί διαφοροποίηση από την επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ και δείχνει γνώση για την πιθανή πορεία της σημαίας προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Snapshot powered by AI

Έντονη πολιτική συζήτηση έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η οργάνωση ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ φέρνοντας μαζί και την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, η οποία βρίσκεται στα χέρια της.

Πρόκειται για την οργάνωση, η οποία την περίοδο των μνημονίων είχε αποσχιστεί από την ΠΑΣΠ και το ΠΑΣΟΚ και είχε μετακινηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η σημαία παραδόθηκε μετά τη φετινή πορεία στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία βρισκόταν στα χέρια στελεχών της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ που είχαν αυτονομηθεί από το κόμμα, ως αντάλλαγμα για την επανένταξη της οργάνωσης στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο πηγές του newsbomb.gr κοντά στην ηγεσία του κόμματος ξεκαθαρίζουν ότι η σημαία δεν βρίσκεται στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ και ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει καμία γνώση του θέματος, παραπέμποντας όμως στην ΠΑΣΠ.

Διαφοροποίηση από Δούκα

Παρόλ' αυτά, η είδηση έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ξεκαθάρισε ότι η σημαία του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία κανενός κόμματος ή παράταξης, ούτε καν του δικού του κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Πρότεινε μάλιστα να παραδοθεί στη Βουλή ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Πρόκειται πάντως για μια δήλωση εκ μέρους του κ. Δούκα που, παρότι επικαλείται δημοσιεύματα, δείχνει να έχει γνώση πως η σημαία οδεύει προς τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ είναι η πρώτη φορά εδώ και αρκετούς μήνες που ο δήμαρχος Αθηναίων προχωρά σε διαφοροποίηση από την κεντρική γραμμή του κόμματος και μάλιστα σε ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα των ευαισθησιών των μελών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

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