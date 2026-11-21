Snapshot Νυχτερινές επιθέσεις στη Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο 9 ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ενός 7χρονου αγοριού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Πούτιν «δολοφόνο», ανεξάρτητα από το πώς τον αποκαλεί ο Τραμπ.

Οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 52 ατόμων, εκ των οποίων 25 σε σοβαρή κατάσταση.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία και οχήματα στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι δηλώσεις φιλίας του Τραμπ προς τον Πούτιν δεν φαίνεται να επηρεάζουν την κλιμάκωση των επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Απάντηση στη «φιλία» μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, αποκαλώντας τον «δολοφόνο».

Βίντεο από τη συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ στα πλαίσια της Συνόδου στη Σενζέν δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να μπαίνει στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν και να ρωτάει αστειευόμενος: «Ποιος είναι αυτός; Είναι ο φίλος μου».

Την ίδια ώρα, στο Βερολίνο βρισκόταν ο Ουκρανός πρόεδρος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες για τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων». Κατά τη συνέντευξη τύπου, δημοσιογράφος ρώτησε τον Ζελένσκι τι νιώθει που ο Τραμπ αποκάλεσε «φίλο» τον Πούτιν, με τον ίδιο να μην απαντά και να σηκώνει τα χέρια σε κίνηση αμηχανίας.

Αργότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ρωτήθηκε σχετικά με τις βραδινές επιθέσεις στην Ουκρανία από τη Ρωσία με 9 νεκρούς, αν αυτός ο χαρακτηρισμός δίνει το «πράσινο φως» στον Πούτιν ώστε να συνεχίσει αυτές τις ενέργειες.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι απάντησε ότι η βραδινή επίθεση ήταν από τις μεγαλύτερες φέτος, με απώλειες και τραυματισμούς. Ωστόσο, σχολίασε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αποκαλεί τον Πούτιν όπως θέλει, αλλά «για εμάς είναι ένας εχθρός, ένας δολοφόνος και νομίζω ότι για τους περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι ένας δολοφόνος».

Πρόσθεσε επίσης ότι «σκοτώνει κάθε μέρα και νύχτα. Για αυτό, το να μιλάει κανείς για εκείνον ότι είναι φίλος, δεν θα νιώθει ότι είναι δολοφόνος, δεν νιώθει αρκετή πίεση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πράσινο ή κόκκινο φως για εκείνον ώστε να συνεχίζει, ωστόσο δεν τον επιβραδύνει».

Ουκρανία: Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες

Πολλαπλές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σημειώθηκαν το βράδυ της 20ης Νοεμβρίου σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο 9 ανθρώπων. Ένα 7χρονο αγόρι πέθανε στο νοσοκομείο μετά από τραύμα στο κεφάλι που υπέστη κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης, καθώς και μία 20χρονη γυναίκα μέλος παραϊατρικού προσωπικού.

Άλλα 52 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 25 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται έξι παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα 4χρονο αγόρι και ένα 3χρονο κορίτσι.

Στα τραυματισμένα θύματα περιλαμβάνονται επίσης δύο παραϊατρικοί και δύο μέλη της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Οι νυχτερινές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 23 πολυκατοικίες, ένα νοσοκομείο, σχολεία, επιχειρήσεις, γκαράζ, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες. Παράλληλα, πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την πόλη.

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