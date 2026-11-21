Snapshot Μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες κοινής ωφέλειας, εργοδότες και εφαρμογές πληρωμών για την αλλαγή στοιχείων.

Η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, ενημερώνοντας αυτόματα τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το μητρώο.

Η έκδοση νέας ταυτότητας γίνεται με ραντεβού στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και απαιτεί ηλεκτρονικό παράβολο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10,50 ευρώ για τα βασικά παράβολα, με μειωμένο παράβολο 5 ευρώ για πολύτεκνους και πρόσθετο παράβολο 9 ευρώ σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς.

Πριν την προσέλευση για την έκδοση, οι πολίτες πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα παράβολα και να έχουν όλα τα δικαιολογητικά, ενώ συνιστάται να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στη διαδικασία. Snapshot powered by AI

Η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας μπορεί να φαίνεται ολοκληρωμένη μόλις την παραλαμβάνετε, ωστόσο δεν σταματά εκεί. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που χρειάζονται προσοχή, καθώς η νέα ταυτότητα σημαίνει και επικαιροποίηση στοιχείων σε υπηρεσίες και συναλλαγές της καθημερινότητας.

Οι υπηρεσίες που πρέπει να ενημερώσετε

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώσουν:

Τράπεζες: Η ανανέωση των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω e–banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα.

Η ανανέωση των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω e–banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα. Ασφαλιστικές εταιρείες: Απαιτείται ενημέρωση των συμβολαίων για αυτοκίνητο, υγεία, κατοικία ή ασφάλεια ζωής.

Απαιτείται ενημέρωση των συμβολαίων για αυτοκίνητο, υγεία, κατοικία ή ασφάλεια ζωής. Παρόχους κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ: Η επικαιροποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα.

Η επικαιροποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα. Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και πάροχοι φυσικού αερίου, ιδιαίτερα όταν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και πάροχοι φυσικού αερίου, ιδιαίτερα όταν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές. Εργοδότες: Κατάθεση αντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο.

Κατάθεση αντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο. Εφαρμογές πληρωμών: Σε υπηρεσίες όπως Viva Wallet και Revolut απαιτείται η ανάρτηση φωτογραφιών και των δύο όψεων της νέας ταυτότητας.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών μέσω της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης κι έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο, ενημερώνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την αλλαγή.

Πώς γίνεται η έκδοση νέας ταυτότητας

Η διαδικασία πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Δημοσίου, επιλέγοντας την κατάλληλη υπηρεσία και διαθέσιμη ημερομηνία.

Κατά την προσέλευσή τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, ενώ πραγματοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης και συλλογής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται, κατά κανόνα, τα εξής:

Ηλεκτρονικό παράβολο για την έκδοση του δελτίου.

Ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου προβλέπεται.

Η παλαιά αστυνομική ταυτότητα, εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση.

Τα απαραίτητα στοιχεία και η φωτογραφία του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζει η αρμόδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς της προηγούμενης ταυτότητας, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες ή δικαιολογητικά. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται οι πολίτες να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία πριν από το ραντεβού τους.

Πόσο κοστίζει η έκδοση

Το κόστος για την έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας στην Ελλάδα διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση του πολίτη. Για τη συνηθισμένη έκδοση ή αντικατάσταση παλαιάς ταυτότητας, το συνολικό κόστος των υποχρεωτικών παραβόλων ανέρχεται σε 10,50 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που προβλέπονται είναι τα εξής:

10 ευρώ – Βασικό ηλεκτρονικό παράβολο: Πρόκειται για το παράβολο με κωδικό 4485, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση και την προσωποποίησή του, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του.

0,50 ευρώ – Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας: Πρόκειται για το ένσημο με κωδικό 2043, το οποίο απαιτείται για την αίτηση έκδοσης της ταυτότητας.

Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο βασικό παράβολο. Ειδικότερα, το παράβολο έκδοσης μειώνεται από 10 σε 5 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η ιδιότητα του πολυτέκνου με το προβλεπόμενο δικαιολογητικό.

Εάν η παλιά αστυνομική ταυτότητα έχει χαθεί ή έχει υποστεί φθορά, προβλέπεται πρόσθετο ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 9 ευρώ, με κωδικό 1889.

Το ίδιο πρόσθετο παράβολο προβλέπεται και για την αντικατάσταση ταυτότητας λόγω φθοράς. Ωστόσο, σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα, ισχύουν ειδικές προβλέψεις, για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία.

Πώς πληρώνονται τα παράβολα

Η έκδοση των ηλεκτρονικών παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο. Οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν τους σωστούς κωδικούς και να ολοκληρώσουν την πληρωμή πριν από την προσέλευσή τους στο αστυνομικό τμήμα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η απλή έκδοση ενός ηλεκτρονικού παραβόλου δεν αρκεί: το ποσό πρέπει να έχει εξοφληθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Πριν από το ραντεβού, είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες πληρωμές και ότι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, καλό είναι να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στη διαδικασία, στα τέλη ή στις προθεσμίες αντικατάστασης των παλαιών δελτίων.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, περιορίζοντας την ταλαιπωρία και τις περιττές μετακινήσεις.

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