Snapshot Το Grand Theft Auto VI σημείωσε έσοδα 3,79 δισ. δολαρίων από πωλήσεις λιανικής την πρώτη ημέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην ιστορία ψυχαγωγικών προϊόντων.

Έχουν πουληθεί 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα μέσω προπαραγγελιών, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε όλες τις πλατφόρμες.

Το παιχνίδι κυκλοφόρησε για PlayStation 5 και Xbox Series X|S και συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία 99 στο Metacritic, χαρακτηριζόμενο ως το παιχνίδι με τις καλύτερες κριτικές όλων των εποχών.

Οι Αρχές των ΗΠΑ προειδοποίησαν το κοινό να μην μεταφέρει τις εγκληματικές συμπεριφορές του παιχνιδιού στην πραγματική ζωή, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ εικονικής ψυχαγωγίας και πραγματικών αποφάσεων.

Παρά τον ενθουσιασμό των κριτικών, το παιχνίδι έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή επίδραση της βίας, χωρίς όμως να υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία σύνδεσης ανάμεσα σε βίαια παιχνίδια και βίαιη συμπεριφορά. Snapshot powered by AI

Το Grand Theft Auto VI (GTA 6) κατέγραψε έσοδα 3,79 δισ. δολαρίων από πωλήσεις λιανικής την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, ανακοίνωσε η εκδότρια εταιρεία Rockstar Games, χαρακτηρίζοντας την κυκλοφορία του ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία για οποιοδήποτε ψυχαγωγικό προϊόν.

Το ποσό αφορά τις παγκόσμιες πωλήσεις και βασίζεται στις εκτιμήσεις της εταιρείας έως το τέλος της Πέμπτης, ημέρας κατά την οποία κυκλοφόρησε το παιχνίδι. Η Rockstar ανακοίνωσε επίσης ότι είχαν πωληθεί 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα του παιχνιδιού μέσω προπαραγγελιών, καταγράφοντας νέο ρεκόρ σε όλες τις πλατφόρμες.

«Είμαστε απίστευτα συγκινημένοι από την ανταπόκριση των παικτών σε όλο τον κόσμο και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή μαζί σας», δήλωσε ο Σαμ Χάουζερ, πρόεδρος και ιδρυτής της Rockstar, σε ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις του παιχνιδιού κατέρριψαν «κάθε προηγούμενο ρεκόρ στον χώρο της ψυχαγωγίας, ανεξαρτήτως μέσου, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη κυκλοφορία ψυχαγωγικού προϊόντος στην ιστορία».

Το ποσό είναι σχεδόν πενταπλάσιο από τα περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια που είχε αποφέρει το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, το Grand Theft Auto V, κατά τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας του το 2013.

Ξεπερνά, επίσης, τα συνολικά έσοδα της ταινίας «Εκδικητές: Η τελευταία πράξη» (Avengers: Endgame), η οποία έγινε τον περασμένο μήνα η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, με εισπράξεις περίπου 2,9 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, μετά την επανακυκλοφορία της που την έφερε πάνω από το «Avatar».

Το παιχνίδι κυκλοφόρησε την Πέμπτη για τις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X|S, με την πρεμιέρα να γίνεται αρχικά στη Νέα Ζηλανδία και στη συνέχεια να ακολουθεί η διάθεσή του στις υπόλοιπες αγορές, καθώς σε κάθε χώρα έφτανε μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Η κυκλοφορία του εξελίχθηκε γρήγορα σε παγκόσμιο φαινόμενο, με το παιχνίδι να προκαλεί περισσότερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης διαδικτυακών αναφορών Visibrain.

Οι κριτικοί υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το παιχνίδι, το οποίο συγκεντρώνει βαθμολογία 99 στον ιστότοπο συγκέντρωσης κριτικών Metacritic.

Η Rockstar υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη βαθμολογία το καθιστά το παιχνίδι με τις καλύτερες κριτικές όλων των εποχών.

Όπως και οι προκάτοχοί του, το GTA VI είναι ένα παιχνίδι δράσης ανοιχτού κόσμου, στο οποίο οι παίκτες κινούνται ελεύθερα σε μια τεράστια πόλη, κλέβουν αυτοκίνητα, οργανώνουν ληστείες και αναλαμβάνουν αποστολές για λογαριασμό εγκληματικών συμμοριών.

Οι πολυσύχναστοι δρόμοι, η νυχτερινή ζωή με τις φωτεινές επιγραφές νέον και οι παραλίες αποδίδονται με εντυπωσιακή λεπτομέρεια, ενώ οι χαρακτήρες που ελέγχονται από το παιχνίδι συνεχίζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες ανεξάρτητα από το αν ο παίκτης συμμετέχει σε αυτές.

Παρά τον ενθουσιασμό των κριτικών, το παιχνίδι έχει προκαλέσει και προειδοποιήσεις από τις Αρχές για περιστατικά που θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τον εικονικό στον πραγματικό κόσμο.

Με αφορμή την κυκλοφορία του την Πέμπτη, αστυνομικές υπηρεσίες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ υπενθύμισαν στους πολίτες ότι οι κλοπές αυτοκινήτων, η επικίνδυνη οδήγηση, η βία και οι υπόλοιπες εγκληματικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο δημοφιλές παιχνίδι δεν πρέπει να αναπαράγονται στους δρόμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα στα βίαια βιντεοπαιχνίδια και τη βίαιη συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες επέλεξαν να απευθυνθούν στους πολίτες μέσω του διαδικτύου, δημοσιεύοντας προειδοποιήσεις, αλλά και χιουμοριστικά μηνύματα, με στόχο να παραμείνει η παρανομία του GTA VI αυστηρά στον εικονικό κόσμο.

Η αστυνομική διεύθυνση της Ατλάντα έστειλε ένα από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματα μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το GTA δεν είναι πραγματικό μέρος, αλλά η Ατλάντα είναι!», προειδοποίησε η αστυνομία, προσθέτοντας: «Μη συγχέετε την εικονική ψυχαγωγία με τις αποφάσεις που παίρνετε στην πραγματική ζωή».

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