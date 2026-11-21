Η κυστική ίνωση, η οποία κάποτε συνδεόταν με σημαντικά μειωμένο προσδόκιμο ζωής, αποτελεί πλέον όλο και περισσότερο μια πάθηση που οι ασθενείς διαχειρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους.

Σε μελέτη του 2026, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Respiratory Medicine, ερευνητές διαπίστωσαν ότι, έως το 2024, έξι στους δέκα καταγεγραμμένους ασθενείς με κυστική ίνωση που περιλαμβάνονταν στην ευρωπαϊκή ανάλυση ήταν ενήλικες.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει δεκαετίες θεραπευτικών βελτιώσεων, οι οποίες επιταχύνθηκαν χάρη σε φάρμακα που στοχεύουν στη βασική πρωτεϊνική δυσλειτουργία, που προκαλεί τη νόσο. Ωστόσο, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συνεπάγεται νέες ιατρικές ανάγκες, ενώ δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να επωφεληθούν από τις πιο πρόσφατες θεραπείες.

Σήμερα, 21 Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Κυστικής Ίνωσης, αξίζει να αναδειχθεί αυτή ακριβώς η πραγματικότητα: δεν πρόκειται για ίαση, αλλά για μια ριζική αλλαγή ως προς το τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον.

Τι δείχνουν τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία

Η προαναφερθείσα μελέτη του 2026 ανέλυσε δεδομένα από μητρώα ασθενών σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού. Το 2014, οι ενήλικες αποτελούσαν το 50,9% του καταγεγραμμένου πληθυσμού με κυστική ίνωση, ενώ το 2024 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 60,5%. Ο αριθμός των ενηλίκων ασθενών άνω των 30 ετών σχεδόν διπλασιάστηκε.

Η αλλαγή δεν ήταν μόνο δημογραφική. Στους ενήλικες που δεν είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα, η μέση πνευμονική λειτουργία αυξήθηκε από το 66,1% στο 78,8% της τιμής που προβλέπεται για ένα υγιές άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η μελέτη κατέδειξε επίσης μείωση των χρόνιων λοιμώξεων από ένα συγκεκριμένο βακτήριο, καθώς και μικρότερο ποσοστό ασθενών με ελλιπές σωματικό βάρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για μέσους όρους σε επίπεδο πληθυσμού και όχι για διαβεβαιώσεις σχετικά με τη διάρκεια ζωής του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ανάλυση βασίζεται σε παρατηρήσεις από μητρώα ασθενών σε βάθος χρόνου, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί κάθε βελτίωση σε μία και μόνο θεραπεία.

Τι άλλαξε στη θεραπεία της κυστικής ίνωσης;

Η κυστική ίνωση είναι κληρονομική νόσος και επηρεάζει μια πρωτεΐνη που ονομάζεται CFTR, η οποία συμβάλλει στη ρύθμιση της κίνησης του αλατιού και του νερού στις επιφάνειες των κυττάρων. Όταν η πρωτεΐνη αυτή δεν λειτουργεί σωστά, η βλέννα γίνεται ασυνήθιστα παχύρρευστη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απόφραξη των αεραγωγών, να ευνοήσει την εμφάνιση επαναλαμβανόμενων πνευμονικών λοιμώξεων και να επηρεάσει τη διαδικασία της πέψης, κυρίως μέσω των επιπτώσεών της στο πάγκρεας.

Επί δεκαετίες, η φροντίδα των ασθενών επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου:

φυσικοθεραπεία για την απομάκρυνση της βλέννας

εισπνεόμενες θεραπείες

αντιβιοτικά

διατροφική υποστήριξη και

για ορισμένους ασθενείς, μεταμόσχευση

Μια νέα γενιά φαρμάκων, οι λεγόμενοι «ρυθμιστές της CFTR» (CFTR modulators), στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της ελαττωματικής πρωτεΐνης. Ο συνδυασμός των ουσιών ελεξακαφτόρη (elexacaftor), τεζακαφτόρη (tezacaftor) και ιβακαφτόρη (ivacaftor) έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή. Στην ευρωπαϊκή μελέτη, η χρήση αυτού του συνδυασμού αυξήθηκε από 2% το 2019 σε 71% το 2024 στον πληθυσμό που εξετάστηκε, παράλληλα με τη βελτίωση των δεικτών υγείας.

Η Ευρώπη έχει επίσης εγκρίνει έναν νεότερο συνδυασμό των ουσιών βανζακαφτόρη (vanzacaftor), τεζακαφτόρη (tezacaftor) και δευτιβακαφτόρη (deutivacaftor) για τους κατάλληλους ασθενείς. Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν αποτελέσματα όσον αφορά τη λειτουργία των πνευμόνων που είναι συγκρίσιμα με εκείνα ενός ήδη καθιερωμένου τριπλού συνδυασμού. Πρόκειται για μια επιπλέον θεραπευτική επιλογή, όχι για ένδειξη ότι η νόσος έχει εξαλειφθεί.

Τι βιώνουν τα άτομα με κυστική ίνωση όσο μεγαλώνουν;

Για πολλούς ασθενείς, η ενηλικίωση συνεπάγεται όλο και περισσότερο τον σχεδιασμό για σπουδές, επαγγελματική αποκατάσταση, προσωπικές σχέσεις και, ενδεχομένως, τη δημιουργία οικογένειας. Ωστόσο, αυτά τα σημαντικά στάδια της ζωής συνυπάρχουν με ένα απαιτητικό πρόγραμμα καθημερινής φροντίδας, ενώ οι ανάγκες ενδέχεται να αλλάζουν καθώς οι ασθενείς μεγαλώνουν.

Οι βλάβες στους πνεύμονες, που έχουν προκληθεί σε νεαρότερη ηλικία, μπορεί να επιμένουν, ακόμη και όταν η θεραπεία βελτιώνει την αναπνοή. Ορισμένοι ενήλικες χρειάζονται επίσης παρακολούθηση για διαβήτη, ηπατική νόσο, οστεοπόρωση ή άλλες παθήσεις. Η ευρωπαϊκή μελέτη έδειξε ότι ορισμένες επιπλοκές, που σχετίζονται με την ηλικία, γίνονται συχνότερες καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ενηλίκων ασθενών.

Συνεπώς, η μετάβαση από τις παιδιατρικές στις υπηρεσίες για ενήλικες, η υποστήριξη της ψυχικής υγείας και η πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες καθίστανται εξίσου σημαντικές για την μακροχρόνια φροντίδα, όσο και τα ίδια τα νέα φάρμακα.

Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλάζει τα ερωτήματα στα οποία ασθενείς και γιατροί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να απαντήσουν.

Γιατί δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία ίασης για την κυστική ίνωση;

Οι ρυθμιστές της CFTR δεν διορθώνουν τη γενετική αλλοίωση, που αποτελεί τη ρίζα του προβλήματος, ενώ η καταλληλότητά τους εξαρτάται από συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις κάθε ασθενούς και άλλους κλινικούς παράγοντες. Ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να λάβουν κάποιον αποτελεσματικό ρυθμιστή, ενώ άλλοι ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες που σχετίζονται με τη νόσο, παρά τη θεραπεία.

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί επίσης να έχει παρενέργειες και απαιτεί παρακολούθηση. Ακόμη και όταν κάποιος αισθάνεται πολύ καλύτερα, δεν πρέπει να διακόπτει από μόνος του τη φυσικοθεραπεία, τα παγκρεατικά ένζυμα ή άλλη συνταγογραφούμενη φροντίδα. Σε περιπτώσεις σοβαρής πνευμονοπάθειας, ενδέχεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης.

Η έρευνα για θεραπείες, που θα μπορούσαν να ωφελήσουν ασθενείς, οι οποίοι επί του παρόντος δεν έχουν κατάλληλες επιλογές, συνεχίζεται, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη μια ενιαία θεραπεία που να είναι αποτελεσματική για όλους.

Τι σημαίνει αυτή η πρόοδος για την Ελλάδα;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης αναφέρει ότι στην Ελλάδα ζουν περισσότερα από 900 άτομα με τη νόσο. Σήμερα, ο Σύλλογος διοργανώνει στην Αθήνα το Πανελλήνιο Συνέδριο Κυστικής Ίνωσης (με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής), συγκεντρώνοντας ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας.

Η εκδήλωση εξετάζει νέες θεραπείες, την ενηλικίωση με κυστική ίνωση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την μεταμόσχευση. Αυτές οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν μια πρακτική πρόκληση: τη διασφάλιση ότι η μακροζωία υποστηρίζεται από συνεχή εξειδικευμένη φροντίδα, όχι απλώς τον “εορτασμό των προόδων” στην εργαστηριακή επιστήμη. Η έγκριση ενός φαρμάκου από την ΕΕ δεν καθορίζει από μόνη της τη διαθεσιμότητά του ή την αποζημίωσή του για κάθε επιλέξιμο ασθενή στην Ελλάδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτική η κυστική ίνωση;

Όχι. Κληρονομείται, δεν μεταδίδεται από άλλο άτομο. Ωστόσο, οι ασθενείς μπορεί να φέρουν αναπνευστικά μικρόβια που θέτουν σε κίνδυνο άλλα άτομα με κυστική ίνωση, επομένως οι συμβουλές πρόληψης λοιμώξεων από ειδικούς παραμένουν σημαντικές.

Μπορεί κάποιος με κυστική ίνωση να κάνει παιδιά;

Μερικές φορές, ναι. Η γονιμότητα μπορεί να επηρεαστεί, ειδικά στους άνδρες, αλλά η εγκυμοσύνη και η γονεϊκότητα είναι εφικτές για ορισμένους ασθενείς. Η εξειδικευμένη συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να κατανοήσει τους γενετικούς κινδύνους, τις θεραπευτικές σκέψεις και τις διαθέσιμες επιλογές.

Συμπέρασμα

Ο αυξανόμενος πληθυσμός ενηλίκων με κυστική ίνωση είναι ένα από τα πιο σαφή σημάδια προόδου στη σύγχρονη ιατρική. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Κυστικής Ίνωσης προσφέρει μια ευκαιρία, για να αναγνωρίσουμε τι έχει αλλάξει και να επικεντρωθούμε σε ασθενείς, που εξακολουθούν να μην έχουν αποτελεσματικές επιλογές και τη δια βίου φροντίδα, που θα χρειάζεται κάθε γενιά.

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