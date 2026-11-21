Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επιχείρησε να αποκτήσει πλήθος ακινήτων και επιχειρήσεων στη Μύκονο, εκμεταλλευόμενος την άμεση πληρωμή με μετρητά ως πλεονέκτημα.

Η απόκτηση του 50% της επιχείρησης «Σπηλιά» προκάλεσε έντονη διαμάχη με τον άλλο αδελφό, που κατέληξε σε δικαστικές διαμάχες και καταγγελίες για απειλές και ξυλοδαρμούς.

Η ελληνική αστυνομία και το FBI εξετάζουν 16 επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και συγκροτήματα που συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο, χωρίς να επιβεβαιώνουν το ακριβές τίμημα ή τις συνθήκες απόκτησής τους.

Ο Γιαννακόπουλος είχε συμφωνία με τη Λίντσεϊ Λόχαν για τη λειτουργία δύο νυχτερινών καταστημάτων στην Αθήνα και τη Μύκονο που φέρουν το όνομά της.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τον πραγματικό έλεγχο των εταιριών και υποστηρίζεται ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιαννακόπουλου μπορεί να είναι περισσότερες από όσες έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Snapshot powered by AI

Στη Μύκονο, όπου το χρήμα ρέει άφθονο και οι περιουσίες αλλάζουν χέρια για πολλά εκατομμύρια ευρώ, το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε γίνει συνώνυμο των μεγάλων αγοραπωλησιών.

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν στην «Espresso» άνθρωποι που γνωρίζουν την επιχειρηματική αγορά του νησιού, ο επιχειρηματίας, που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, φέρεται πως είχε βάλει σκοπό να αποκτήσει ό,τι μπορούσε να αγοράσει! Οικόπεδα, βίλες, πολυτελή ακίνητα, εστιατόρια, beach bars και επιχειρήσεις που έκαναν χρυσές δουλειές κάθε καλοκαίρι.

Όπως λέγεται στη Μύκονο, ό,τι έβγαινε προς πώληση περνούσε σχεδόν υποχρεωτικά από το ραντάρ του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, πολλές φορές πληροφορούνταν μια επικείμενη πώληση προτού ακόμη μαθευτεί στην τοπική αγορά, καθώς διέθετε ανθρώπους που τον ενημέρωναν για κάθε επιχειρηματική ευκαιρία. Και τότε εμφανιζόταν ο ίδιος, έβαζε στο τραπέζι μια γενναία προσφορά και επιχειρούσε να κλείσει τη συμφωνία.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του, σύμφωνα με τους συνομιλητές μας, ήταν η δυνατότητα άμεσης πληρωμής με μετρητά.

«Όποιος ήθελε να πουλήσει ακίνητο ή επιχείρηση ήξερε ότι ο Γιαννακόπουλος μπορούσε να πληρώσει αμέσως» περιγράφουν χαρακτηριστικά άνθρωποι του νησιού. Κάπως έτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, άρχισαν να τον αναζητούν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, γνωρίζοντας ότι μπορούσε να προσφέρει ποσά που δύσκολα θα έβρισκαν αλλού.

Όμως η ακόρεστη δίψα του να επεκτείνει την παρουσία του στο νησί φαίνεται πως τον οδήγησε και σε μια επιχειρηματική αναμέτρηση που κατέληξε σε σκληρή δικαστική διαμάχη.

Ανάμεσα στα αδέλφια

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θρυλική Σπηλιά, το εστιατόριο στην Αγία Άννα, που αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο προορισμό της διεθνούς ελίτ. Στα τραπέζια της έχουν καθίσει διάσημοι επισκέπτες, αστέρες του Χόλιγουντ και επιχειρηματίες με αμύθητες περιουσίες. Μεταξύ των διάσημων πελατών της αναφέρεται και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες για την επιχειρηματική διαμάχη, ο Γιαννακόπουλος φέρεται ότι βρήκε την ευκαιρία που αναζητούσε. Το εστιατόριο ανήκε σε δύο αδέλφια και, όπως υποστηρίζουν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, κατάφερε να πείσει τον έναν να του παραχωρήσει το ποσοστό του, δηλαδή το 50% της επιχείρησης.

Το τίμημα αποτελεί μέχρι σήμερα αντικείμενο αντικρουόμενων πληροφοριών. Κάποιοι μιλούν για συμφωνία που άγγιξε τα 13.000.000 ευρώ, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ο πωλητής δεν έχει εισπράξει περισσότερα από 6.500.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα συμβόλαια.

Η είσοδός του, ωστόσο, στην επιχείρηση φέρεται ότι άναψε φωτιές. Ο άλλος αδελφός, που διατηρούσε το δικό του ποσοστό, βρέθηκε απέναντί του, με τη διαφωνία για τη διοίκηση και τον έλεγχο του εστιατορίου να παίρνει διαστάσεις ανοιχτού πολέμου. Η αντιπαράθεση συνοδεύτηκε από καταγγελίες και μηνύσεις για απειλές, τραμπουκισμούς και ξυλοδαρμούς. Ο Γιαννακόπουλος, πάντως, κατάφερε τελικά να αποκτήσει τον έλεγχο της διοίκησης, με την αντίπαλη πλευρά να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Η έκθεση που συνέταξε το ελληνικό FBI για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Άγγελου Γιαννακόπουλου στη Μύκονο καταγράφει αλλαγές στη διοίκηση εταιριών που συνδέονται με το συγκρότημα, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνει αυτοτελώς το φερόμενο ως τίμημα ή τις συνθήκες απόκτησης του 50%.

Μετά τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου ο έτερος βασικός μέτοχος της επιχείρησης αναμένεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να ανακτήσει τον έλεγχο της διοίκησης και να πάρει ξανά στα χέρια του τα ηνία του γνωστού εστιατορίου.

Τα διάσημα μαγαζιά

Η Σπηλιά δεν είναι το μοναδικό όνομα που συναντά κανείς στην πολυσέλιδη έκθεση ανάλυσης του ελληνικού FBI. Συνολικά εξετάζονται 16 βασικές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και συγκροτήματα, που περιλαμβάνουν ακόμη περισσότερα καταστήματα και εμπορικές επωνυμίες.

Στην Ακτή Καμπάνη, στη Χώρα, καταγράφονται τα Raya, Tabu / Promenade και Pelican, γνωστά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης που συγκεντρώνουν καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες κατά την τουριστική περίοδο. Στην Αγία Άννα βρίσκεται το Pinky Beach, άλλο ένα γνωστό παραλιακό στέκι.

Στο Καλό Λιβάδι εξετάζεται το συγκρότημα που έχει λειτουργήσει με τις επωνυμίες Lohan, Monarch, Rakkan και Nemo Mykonos, ενώ στην Αλευκάνδρα περιλαμβάνεται το Cirque Mykonos, χώρος διασκέδασης της Χώρας.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Lohan, το οποίο πήρε το όνομά του από τη γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιό του Χόλιγουντ, Λίντσεϊ Λόχαν. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε έρθει σε επιχειρηματική συμφωνία με τη διάσημη σταρ προκειμένου να ανοίξουν δύο νυχτερινά καταστήματα που θα έφεραν το όνομά της, ένα στην Αθήνα και ένα στη Μύκονο.

Στον Καλαφάτη και στην Αγία Άννα η έρευνα αγγίζει το συγκρότημα Spilia Restaurant, Agia Anna Beach Bar και Anastasia Village, που συνδυάζουν εστίαση, παραλιακή διασκέδαση και τουριστική φιλοξενία. Στον Βόθωνα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις Kiku Mykonos, Casa Kiku, Numi Sunset Experience και Numi Boutique Hotel, ενώ στο Τάγκου εξετάζονται τα τουριστικά συγκροτήματα Tagoo Hills, Luxury Suites Mykonos και Tagoo Hills Residences.

Η λίστα συνεχίζεται με τα Fabrica Sunset Apartments, τα καταστήματα αρτοποιίας και εστίασης Attica Bakeries και Artisti Prozimi, καθώς και τα νυχτερινά κέντρα Lido Strip Club και Joker Strip Club στην περιοχή του αεροδρομίου. Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει συγκρότημα καταστημάτων στον Άγιο Μάμα.

Το δίκτυο

Αυτό που εντυπωσίασε τους ερευνητές δεν ήταν μόνο τα γνωστά ονόματα, αλλά και οι αλλεπάλληλες αλλαγές εταιριών, οι κοινές διευθύνσεις, οι μισθώσεις και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ξανά και ξανά σε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Η παρουσία ενός καταστήματος στην έκθεση ανάλυσης για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Mr «Χωριάτικο» στη Μύκονο δεν σημαίνει ότι αποδεδειγμένα ανήκει στον Γιαννακόπουλο. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο πίσω από κάθε εταιρία.

Και στη Μύκονο άνθρωποι που γνωρίζουν την τοπική αγορά εκτιμούν ότι η έρευνα ίσως βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο μπορεί να είναι περισσότερες από όσες έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί. Αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, οι επόμενες αποκαλύψεις ενδέχεται να φωτίσουν άγνωστες μέχρι σήμερα συμφωνίες, πρόσωπα και διαδρομές εκατομμυρίων πίσω από τις λαμπερές βιτρίνες του κοσμοπολίτικου νησιού.

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