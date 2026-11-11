Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

Snapshot Η κυβέρνηση έδωσε μεγάλη μάχη για να ανοίξουν τα καταστήματα της Pizza Fan και να προστατευθούν οι 2500 εργαζόμενοι από ανεργία τα Χριστούγεννα.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις με φορολογικά ζητήματα, με στοχοθετημένη μεγάλη αλυσίδα καφέ και κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι οι αποκαλύψεις φοροδιαφυγής απαντούν στις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση κυνηγά μόνο μικρούς παραβάτες.

Η κυβέρνηση εκτιμά πως η διαχείριση των ελληνοτουρκικών κρίσεων και των εξωτερικών ζητημάτων επιβεβαιώνει την ικανότητά της στην πολιτική ασφάλειας.

Στο προεκλογικό πλαίσιο, εκτιμάται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πιθανόν θα ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναμένεται αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις δεύτερες εκλογές. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται, μαθαίνω, με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις που φαίνεται να έχουν κάποια θέματα, ή μάλλον κάποιες θεματάρες με την εφορία και όχι μόνο. Μετά τις πίτσες, τα ψωμιά και τα νυχτερινά κέντρα η «γάτα» με ενημέρωσε πως στο στόχαστρο έχει μπει αλυσίδα καφέ αλλά και κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα.

Το θέμα μάλιστα είναι τόσο σοβαρό και θα δημιουργήσει μεγάλο κρότο καθώς, σύμφωνα με το κατοικίδιο, για τα ονόματα που εμπλέκονται έχει ενημερωθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Στο Μαξίμου δεν κρύβουν την ικανοποίηση τους για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα, κάτι που όπως λένε αποτελεί την απάντηση σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση πως κυνηγά και πιάνει μόνο τα μικρά και όχι τα μεγάλα… ψάρια.

Η «γάτα» που έχει αδυναμία πάντως στα ψάρια, μου λέει πως δόθηκε μεγάλη μάχη στην κυβέρνηση για να μπορέσουν να ανοίξουν σήμερα τα καταστήματα της Pizza fan και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με τους 2500 εργαζομένους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να κάνουν μαύρα Χριστούγεννα.

Μπορεί βέβαια να ξεκινά η λειτουργία των καταστημάτων αλλά, για καλό και κακό, έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις με μεγάλους παίχτες της αγοράς που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν και να αγοράσουν την συγκεκριμένη αλυσίδα. Το γεγονός πάντως ότι οι αρμόδιοι φορείς κινήθηκαν αστραπιαία για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προεκλογικά, και που σίγουρα δίνει και πόντους στην κυβέρνηση.

Αυτό είναι το ένα θέμα, οι χειρισμοί του οποίου όπως εκτιμούν στο Μαξίμου ήταν οι σωστοί, το άλλο έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά και την παρολίγον κρίση με αφορμή την πόντιση του καλωδίου. Και εδώ όπως εκτιμούν στην κυβέρνηση, το αποτέλεσμα δικαιώνει την Αθήνα και δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση σε όσους και στο εσωτερικό της είχαν επιτεθεί κατηγορώντας την για ενδοτισμό.

Η «γάτα» μάλιστα έσπευσε να με διαβεβαιώσει πως δεν υπάρχει κανένα σύννεφο στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως θέλησαν κάποιοι να παρουσιάσουν. Η όλη διαχείριση του ζητήματος από την ελληνική πλευρά, μαζί με τις αντιδράσεις και τους χειρισμούς της Αθήνας μετά και τις εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποδεικνύουν -όπως λένε στο Μαξίμου- πως η παρούσα κυβέρνηση είναι η μόνη που μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία κρίσιμα ζητήματα στην εξωτερική πολιτική.

Τώρα στα προεκλογικά, επειδή παρατηρώ το τελευταίο διάστημα ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα από κυβερνητικά στελέχη, έβαλα τη «γάτα» να το ψάξει. Όπως μου είπε λοιπόν, στο Μαξίμου δεν έχουν ακόμα καταλήξει στις προβλέψεις τους για τον δεύτερο, αν και οι περισσότεροι εκτιμούν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταφέρει να ξεπεράσει -έστω και στο νήμα- τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρούν πως την επομένη των εκλογών η αντιπολίτευση θα έχει να διαχειριστεί τεράστια εσωτερικά ζητήματα καθώς το αποτέλεσμα θα αποτελεί, όπως λένε, μία μεγάλη ήττα τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για την ΕΛΑΣ. Η «γάτα» μάλιστα επιμένει πως εκεί κατά τα μέσα Ιουνίου η χώρα θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα έχει προκύψει μετά τις δεύτερες εκλογές. Να δούμε αν το κατοικίδιο θα πέσει, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές μέσα ή θα διαψευσθεί.

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