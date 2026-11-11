Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

Δόθηκε μεγάλη μάχη από την κυβέρνηση για να μπορέσουν να ανοίξουν τα καταστήματα της Pizza fan και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με τους 2500 εργαζομένους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να κάνουν μαύρα Χριστούγεννα

Δημήτρης Κοτταρίδης

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

Καφετέρια

Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυβέρνηση έδωσε μεγάλη μάχη για να ανοίξουν τα καταστήματα της Pizza Fan και να προστατευθούν οι 2500 εργαζόμενοι από ανεργία τα Χριστούγεννα.
  • Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις με φορολογικά ζητήματα, με στοχοθετημένη μεγάλη αλυσίδα καφέ και κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα.
  • Στο Μαξίμου θεωρούν ότι οι αποκαλύψεις φοροδιαφυγής απαντούν στις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση κυνηγά μόνο μικρούς παραβάτες.
  • Η κυβέρνηση εκτιμά πως η διαχείριση των ελληνοτουρκικών κρίσεων και των εξωτερικών ζητημάτων επιβεβαιώνει την ικανότητά της στην πολιτική ασφάλειας.
  • Στο προεκλογικό πλαίσιο, εκτιμάται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πιθανόν θα ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ αναμένεται αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις δεύτερες εκλογές.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται, μαθαίνω, με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις που φαίνεται να έχουν κάποια θέματα, ή μάλλον κάποιες θεματάρες με την εφορία και όχι μόνο. Μετά τις πίτσες, τα ψωμιά και τα νυχτερινά κέντρα η «γάτα» με ενημέρωσε πως στο στόχαστρο έχει μπει αλυσίδα καφέ αλλά και κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα.

Το θέμα μάλιστα είναι τόσο σοβαρό και θα δημιουργήσει μεγάλο κρότο καθώς, σύμφωνα με το κατοικίδιο, για τα ονόματα που εμπλέκονται έχει ενημερωθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Στο Μαξίμου δεν κρύβουν την ικανοποίηση τους για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα, κάτι που όπως λένε αποτελεί την απάντηση σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση πως κυνηγά και πιάνει μόνο τα μικρά και όχι τα μεγάλα… ψάρια.

Η «γάτα» που έχει αδυναμία πάντως στα ψάρια, μου λέει πως δόθηκε μεγάλη μάχη στην κυβέρνηση για να μπορέσουν να ανοίξουν σήμερα τα καταστήματα της Pizza fan και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με τους 2500 εργαζομένους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να κάνουν μαύρα Χριστούγεννα.

Μπορεί βέβαια να ξεκινά η λειτουργία των καταστημάτων αλλά, για καλό και κακό, έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις με μεγάλους παίχτες της αγοράς που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν και να αγοράσουν την συγκεκριμένη αλυσίδα. Το γεγονός πάντως ότι οι αρμόδιοι φορείς κινήθηκαν αστραπιαία για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προεκλογικά, και που σίγουρα δίνει και πόντους στην κυβέρνηση.

Αυτό είναι το ένα θέμα, οι χειρισμοί του οποίου όπως εκτιμούν στο Μαξίμου ήταν οι σωστοί, το άλλο έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά και την παρολίγον κρίση με αφορμή την πόντιση του καλωδίου. Και εδώ όπως εκτιμούν στην κυβέρνηση, το αποτέλεσμα δικαιώνει την Αθήνα και δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση σε όσους και στο εσωτερικό της είχαν επιτεθεί κατηγορώντας την για ενδοτισμό.

Η «γάτα» μάλιστα έσπευσε να με διαβεβαιώσει πως δεν υπάρχει κανένα σύννεφο στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως θέλησαν κάποιοι να παρουσιάσουν. Η όλη διαχείριση του ζητήματος από την ελληνική πλευρά, μαζί με τις αντιδράσεις και τους χειρισμούς της Αθήνας μετά και τις εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποδεικνύουν -όπως λένε στο Μαξίμου- πως η παρούσα κυβέρνηση είναι η μόνη που μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία κρίσιμα ζητήματα στην εξωτερική πολιτική.

Τώρα στα προεκλογικά, επειδή παρατηρώ το τελευταίο διάστημα ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα από κυβερνητικά στελέχη, έβαλα τη «γάτα» να το ψάξει. Όπως μου είπε λοιπόν, στο Μαξίμου δεν έχουν ακόμα καταλήξει στις προβλέψεις τους για τον δεύτερο, αν και οι περισσότεροι εκτιμούν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταφέρει να ξεπεράσει -έστω και στο νήμα- τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρούν πως την επομένη των εκλογών η αντιπολίτευση θα έχει να διαχειριστεί τεράστια εσωτερικά ζητήματα καθώς το αποτέλεσμα θα αποτελεί, όπως λένε, μία μεγάλη ήττα τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για την ΕΛΑΣ. Η «γάτα» μάλιστα επιμένει πως εκεί κατά τα μέσα Ιουνίου η χώρα θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα έχει προκύψει μετά τις δεύτερες εκλογές. Να δούμε αν το κατοικίδιο θα πέσει, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές μέσα ή θα διαψευσθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και ουρές χιλιομέτρων - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καμπότζη: Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε λίμνη για να αποφύγει μοτοσικλετιστή - Πέντε μαθήτριες πνίγηκαν

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Ρίτσος: Ο ποιητής που έζησε με την απώλεια και έγραψε για την ελπίδα - Οι οικογενειακές τραγωδίες, ο έρωτας και η βαθιά πίστη στον άνθρωπο

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση 14 μελών πληρώματος στα ανοικτά των ακτών της Κίνας, καθώς φορτηγό πλοίο βυθίζεται σε φουρτουνιασμένη θάλασσα

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Μεταναστευτικό και Λιβύη: Ώρα η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Waze: Έρχονται ειδοποιήσεις για ποδηλάτες στο δρόμο;

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΤΚΑ: Νέα εποχή με βελτιωμένο επιχειρηματικό μοντέλο – Τι είπε ο Μυτιληναίος για την IPO και την επιστροφή στο Χρηματιστήριο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή των αθώων στα ανθρακωρυχεία του Κολοράντο το 1914 και ο ήρωας Έλληνας Λούης Τίκας

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Σπόροι τσία: 7 οφέλη υγείας με τη σφραγίδα της επιστήμης — Ποια παραμένουν αναπόδεικτα

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Ελ Νίνιο φτάνει τους 2°C - Προειδοποίηση των επιστημόνων για έναν ακραίο χειμώνα

07:36ΜΑΝΤΕΙΟ

Της Navtex στο Αιγαίο για μια μπαλαντέζα, πικρή δικαίωση για Μπελέρη, ο Αλέξης απλώνει το χέρι στον προοδευτικό κόσμο

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεσες απαντήσεις ζητά η αντιπολίτευση μετά την τουρκική NAVTEX – «Κλειδί» το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης

07:30ΕΘΝΙΚΑ

«FreeCyprus»: Γιατί γίνεται γκράφιτι σε ευρωπαϊκές πόλεις και viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

07:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία: Αιχμές του Μητροπολίτη Δράμας για τη συμφωνία – «Δεν με κάλεσαν στις εκδηλώσεις»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις: Συναγερμός και στην Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο 580 ψηφιακές διευθύνσεις κρίσιμων υποδομών

07:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολύγωνο: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε είσοδο πολυκατοικίας - Συναγερμός στις Αρχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: αποκάλυψε νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» – Ευθείες απειλές σε ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

07:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολύγωνο: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε είσοδο πολυκατοικίας - Συναγερμός στις Αρχές

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αλάσκα: UFO με «πλοκάμια» μέδουσας εμφανίστηκε κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση – Το βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Έκαναν ινουσφαίριση σε 15χρονο κορίτσι»– Σοκάρουν τα μηνύματα εργαζομένων στην Καρνεάδου

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Η στιγμή που η αστυνομία βρίσκει τη σορό ηλικιωμένης σε καταψύκτη - Την έκρυβε ο γιος της για να παίρνει τη σύνταξη

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Έρχονται λασποβροχές και αφρικανική σκόνη – Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών – Ο θρυλικός «Μάικ Χάμερ» της τηλεόρασης

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις: Συναγερμός και στην Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο 580 ψηφιακές διευθύνσεις κρίσιμων υποδομών

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή των αθώων στα ανθρακωρυχεία του Κολοράντο το 1914 και ο ήρωας Έλληνας Λούης Τίκας

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

mythermansi: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πόσα χρήματα θα πάρετε και πότε η πρώτη πληρωμή

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ξηλώθηκαν χιλιόμετρα καλωδίων από καταυλισμό Ρομά στη Δυτική Αττική

07:12ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές μεθοδεύσεις: Η NAVTEX της Άγκυρας για το Abeille Marengo και η ελληνική αντίδραση

07:36ΜΑΝΤΕΙΟ

Της Navtex στο Αιγαίο για μια μπαλαντέζα, πικρή δικαίωση για Μπελέρη, ο Αλέξης απλώνει το χέρι στον προοδευτικό κόσμο

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Ελ Νίνιο φτάνει τους 2°C - Προειδοποίηση των επιστημόνων για έναν ακραίο χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ