Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά 107 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Snapshot Η Pizza Fan επαναλειτουργεί 107 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 13:00.

Τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά για περίπου τρεις εβδομάδες πριν την επαναλειτουργία.

Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, της εφαρμογής, τηλεφωνικά και μέσω συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

Η εταιρεία ευχαριστεί τους πελάτες για τη στήριξή τους κατά την περίοδο διακοπής λειτουργίας. Snapshot powered by AI

Στην επαναλειτουργία 107 καταστημάτων της σε ολόκληρη τη χώρα προχωρά από αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η Pizza Fan, όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία.

Τα καταστήματα θα ανοίξουν εκ νέου στις 13:00, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο περίπου τριών εβδομάδων κατά την οποία παρέμεναν εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το μεσημέρι της Τετάρτης οι καταναλωτές θα μπορούν και πάλι να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά, αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής. Η επαναλειτουργία αφορά συνολικά 107 καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών».

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