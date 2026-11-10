Pizza Fan: Ανεβάζουν ρολά 107 καταστήματα – «Να πάρουμε τη ζωή μας πίσω», λένε εργαζόμενοι

Snapshot Η αλυσίδα Pizza Fan επαναλειτουργεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου υπό προσωρινή διοίκηση με άνοιγμα 107 από τα 109 καταστήματα και επιστροφή περίπου 2.500 εργαζομένων στις θέσεις τους.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την εξόφληση των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση νόμιμων όρων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης και σωστής χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι έχει προμηθευτεί πρώτες ύλες και ότι έχει αλλάξει τη διαχείριση παραγγελιών για μεγαλύτερη διαφάνεια και νομιμότητα, ενώ προχωρά σε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού τονίζει την ανάγκη επανεκκίνησης με πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και καταγγέλλει περιπτώσεις απλήρωτων εργαζομένων και κατάχρησης ωρών εργασίας.

Υπάρχει αβεβαιότητα για τις αλλαγές που θα φέρει το νέο διοικητικό καθεστώς στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων και οι εργαζόμενοι περιμένουν σαφείς εγγυήσεις για την εργασία τους. Snapshot powered by AI

Με ανακούφιση, αλλά και ερωτήματα για την επόμενη ημέρα, επιστρέφουν στην εργασία τους οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, η οποία ανεβάζει ξανά ρολά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Η επαναλειτουργία της αλυσίδας, υπό καθεστώς προσωρινής διοίκησης, έρχεται μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς της, στη σκιά της υπόθεσης φερόμενης φοροδιαφυγής και της προφυλάκισης του ιδιοκτήτη της.

Σύμφωνα με όσα δηλώνει στο Newsbomb ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, αύριο πρόκειται να ανοίξουν 107 από τα 109 καταστήματα του δικτύου. Από την πλευρά των εργαζομένων, η προσδοκία για επιστροφή στην καθημερινότητα συνοδεύεται από την απαίτηση να εξοφληθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες και να διασφαλιστούν οι όροι απασχόλησης.

«Να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Έχω τρία παιδιά, τα έξοδα τρέχουν», λέει στο Newsbomb η Άρτεμις, εργαζόμενη της αλυσίδας και βοηθός υπεύθυνη καταστήματος, περιγράφοντας την αγωνία που προκάλεσε η αναγκαστική αποχή από τη δουλειά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού, Γιώργος Χοτζόγλου, χαρακτηρίζει θετική την επιστροφή των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η επανεκκίνηση πρέπει να γίνει με πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Μαρκουλάκος: «Είμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε και όχι για να κλείσουμε»

Την ετοιμότητα της εταιρείας να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά της περιγράφει ο Μιχάλης Μαρκουλάκος, επισημαίνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των πρώτων υλών και ότι ο μηχανισμός λειτουργίας είναι έτοιμος.

«Τα 107 από τα 109 μαγαζιά ανοίγουν αύριο», αναφέρει, διαβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των εργαζομένων επιστρέφει στις θέσεις του.

Ο ίδιος επιχειρεί να στείλει μήνυμα συνέχειας τόσο προς το προσωπικό όσο και προς τους καταναλωτές: «Είμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε και όχι για να κλείσουμε», τονίζει, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας, έχουν γίνει και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των παραγγελιών. Όπως αναφέρει, δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα οι συνεργάτες του δικτύου franchise να καταχωρίζουν παραγγελίες ως «κέρασμα» ή «δώρο».

Παράλληλα, σημειώνει ότι θα ακολουθήσουν οι τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, ώστε να δηλωθούν τα σχετικά ποσά και να ρυθμιστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις. Αποδίδει την κρίση σε ενέργειες συγκεκριμένων προσώπων και υποστηρίζει ότι η εταιρεία επιδιώκει να τη διαχειριστεί υπεύθυνα, με τήρηση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα.

«Έχω τρία παιδιά, τα έξοδα τρέχουν»

Για τους εργαζομένους, η επαναλειτουργία δεν αφορά μόνο την επιστροφή σε ένα πόστο εργασίας, αλλά και την αποκατάσταση μιας καθημερινότητας που ανατράπηκε αιφνιδιαστικά.

Η κυρία Άρτεμις, βοηθός υπεύθυνη καταστήματος της Pizza Fan στα Πατήσια, δηλώνει ότι περίμενε με ανυπομονησία την επανεκκίνηση, έχοντας να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις μιας οικογένειας με τρία παιδιά.

«Να πάρουμε τη ζωή μας πίσω», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, έχουν καταβληθεί κάποια χρήματα, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση όλων των ποσών που αναμένει. Η ίδια εκφράζει την πεποίθηση ότι θα τα λάβει, περιγράφοντας ως συνεργάσιμη τη στάση του εργοδότη της.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, σημειώνει ότι στο δικό της κατάστημα τηρούνταν τα ωράρια και η ασφάλιση, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι γνωρίζει πως η εικόνα δεν ήταν ίδια παντού.

Η επιστροφή γίνεται, πάντως, με ερωτήματα για το τι θα σημάνει στην πράξη το νέο διοικητικό καθεστώς. Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι περιμένουν να συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά τους, χωρίς ακόμη να γνωρίζουν εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία.

Χοτζόγλου: Επιστροφή στη δουλειά με νόμιμες συμβάσεις και πραγματικά ωράρια

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Χοτζόγλου χαρακτηρίζει πολύ θετική την προοπτική να επιστρέψουν περίπου 2.500 άνθρωποι στην εργασία τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η επαναλειτουργία πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Όπως λέει στο Newsbomb, η Ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο υπουργείο Εργασίας για την τροποποίηση των συμβάσεων, ώστε να αποτυπώνουν την πραγματική απασχόληση.

Ο ίδιος ζητά μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης όπου αυτό αντιστοιχεί στην πραγματική εργασία, καταγγέλλοντας περιπτώσεις εργαζομένων που απασχολούνταν επί δωδεκάωρα.

Ξεχωριστό ζήτημα θέτει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Υποστηρίζει ότι υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες την κάρτα «χτυπούσαν» οι εργοδότες και όχι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ζητώντας να χρησιμοποιείται σωστά και να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι σε καταστήματα franchise.

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