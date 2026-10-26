Pizza Fan: Στον αέρα 2.500 εργαζόμενοι - «Έχω τρία ανήλικα παιδιά, θέλω τα λεφτά που δούλεψα»

Συγκέντρωση εργαζομένων και του Συνδικάτου Επισιτισμού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από τα κεντρικά γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι - Στο επίκεντρο  μισθοί Οκτωβρίου, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η επόμενη ημέρα για περίπου 2.500 εργαζόμενους, μετά το αιφνίδιο κλείσιμο της επιχείρησης

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Pizza Fan: Στον αέρα 2.500 εργαζόμενοι - «Έχω τρία ανήλικα παιδιά, θέλω τα λεφτά που δούλεψα»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα μετά το αιφνίδιο κλείσιμο της εταιρείας και ζητούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους.
  • Υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις με νέο επενδυτή για την ανάληψη της επιχείρησης, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία.
  • Οι εργαζόμενοι θέτουν τρία βασικά αιτήματα: καταβολή των δεδουλευμένων, διασφάλιση των θέσεων εργασίας με τα εργασιακά δικαιώματα και άμεση τριμερή συνάντηση με την εταιρεία και το υπουργείο Εργασίας.
  • Η επιχείρηση δεν αναμένεται να συνεχίσει τη λειτουργία της με το τρέχον ιδιοκτησιακό σχήμα, ενώ οι εργαζόμενοι αγωνιούν για το εισόδημα και το εργασιακό τους μέλλον.
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Σε κλίμα έντονης ανησυχίας, εργαζόμενοι της Pizza Fan συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, ζητώντας απαντήσεις για το εργασιακό τους μέλλον και την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων με εκπροσώπους της εταιρείας. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν μετά τη συνάντηση, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με νέο επενδυτή, με στόχο να αναλάβει την επιχείρηση υπό νέο ιδιοκτησιακό και διοικητικό σχήμα. Ωστόσο, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.

Το μεγάλο ερώτημα για τους εργαζόμενους παραμένει εάν θα καταβληθούν οι μισθοί του Οκτωβρίου, καθώς, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, δεν υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή επίσημη ενημέρωση που να διασφαλίζει ότι η μισθοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί.

PIZZA FAN ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

«Έχω ένα παιδί τριών ετών, τα έξοδα τρέχουν», λέει εργαζόμενη

Η αγωνία αποτυπώνεται στις μαρτυρίες των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν μια αιφνίδια ανατροπή στην καθημερινότητά τους.

Η Μαρία, η οποία εργαζόταν στο κατάστημα της Ηλιούπολης, περιέγραψε στην κάμερα του Newsbomb το σοκ που υπέστη μετά τις εξελίξεις: «Αγωνιώ, φοβάμαι για το τι θα γίνει αύριο. Ψάχνω ήδη για νέα δουλειά, παράλληλα περιμένω να δω τι θα γίνει και με αυτή τη δουλειά», ανέφερε, εξηγώντας ότι έχει ένα παιδί τριών ετών και καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις.

Όπως είπε, μέχρι πρότινος δεν είχε παράπονα από τη λειτουργία του καταστήματος και την καταβολή των χρημάτων της. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τη μία στιγμή στην άλλη.

«Έχω τρία ανήλικα παιδιά, θέλω τα λεφτά που δούλεψα»

Αντίστοιχη είναι η αγωνία και άλλων εργαζομένων, που ζητούν να πληρωθούν για την εργασία που έχουν ήδη προσφέρει.

Γυναίκα που εργαζόταν επί τρία χρόνια στο κατάστημα της Ηλιούπολης, έχοντας περάσει από διαφορετικές θέσεις, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς έχει τρία ανήλικα παιδιά.

«Εγώ ζητάω τα δουλεμένα μου για τον μήνα Οκτώβριο. Θέλω το δώρο των Χριστουγέννων, τα δεδουλευμένα και τις ημέρες που καθόμαστε τώρα και δεν δουλεύουμε», ανέφερε, εκφράζοντας την αγωνία της για τα έξοδα του σπιτιού, το ενοίκιο των 600 ευρώ, τους λογαριασμούς και τα φροντιστήρια.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενος που απασχολούνταν ως διανομέας σημείωσε ότι προσπαθεί να βρει ξανά δουλειά στον ίδιο κλάδο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. «Όπως όλους, σοκ και προχωράμε. Βρίσκουμε άλλη δουλειά με τα χίλια ζόρια», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι ζητούν να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Τα τρία αιτήματα των εργαζομένων

Μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων υπογράμμισε ότι η προσπάθεια εξεύρεσης νέου επενδυτή δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν διασφαλιστούν τα δικαιώματα όσων εργάζονταν στην επιχείρηση.

Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι θέτουν τρία βασικά αιτήματα:

Καταβολή των δεδουλευμένων: Να αποσαφηνιστεί εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία του Οκτωβρίου και να καταβληθούν τα ποσά που οφείλονται.

Διασφάλιση όλων των εργαζομένων: Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, ζητούν να επιστρέψουν στην εργασία τους με διασφαλισμένα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Άμεση τριμερής συνάντηση: Ζητούν συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας, του συνδικάτου και του υπουργείου Εργασίας, με αίτημα να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Πέμπτη.

PIZZA FAN ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν, η επιχείρηση δεν αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί με το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό σχήμα, ενώ οι συζητήσεις με νέο επενδυτή βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Για τους εργαζόμενους, πάντως, ο χρόνος πιέζει. Πίσω από τις επιχειρηματικές εξελίξεις βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι που αγωνιούν για το εισόδημά τους, τις οικογένειές τους και την επόμενη ημέρα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τα δεδουλευμένα και το εργασιακό τους μέλλον.

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