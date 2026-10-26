Πιτσιλής ρωτά ΕΛ.ΑΣ.: Υπήρξαν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που ενημέρωναν την Pizza Fan για ελέγχους;

Snapshot Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε από την Ελληνική Αστυνομία πληροφορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε ενημέρωση της Pizza Fan για ελέγχους.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες περί φερόμενης προειδοποίησης της επιχείρησης για επικείμενο φορολογικό έλεγχο.

Οι πληροφορίες βασίζονται σε επισυνδέσεις που υποδεικνύουν ότι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ φέρονται να ενημέρωναν εργαζόμενους της Pizza Fan.

Η εντολή για τη διερεύνηση δόθηκε από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες εξελίξεις προέκυψαν στην υπόθεση της Pizza Fan.

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε εγγράφως σήμερα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από στοιχεία, που έχουν στην κατοχή τους, για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρηση εστίασης.

Από τις πληροφορίες, που φαίνεται να περιλαμβάνονται σε όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά μέσω των επισυνδέσεων, φαίνεται ότι άκουγαν τους εργαζόμενους να ενημερώνονται από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζετια ότι νωρίτερα σήμερα αναφέρθηκε ότι δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων που εμπλέκονται στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο». H δέσμευση καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Οι λογαριασμοί που προορίζονται για την καταβολή μισθοδοσίας εξαιρούνται για να διασφαλιστεί η πληρωμή των εργαζομένων

Στην αποτροπή κάθε δυνατότητας διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υποθέσεις φορολογικής απάτης που ήρθαν πρόσφατα στο φως αποσκοπεί η απόφαση δέσμευσης που υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Το μέτρο αφορά τα πρόσωπα που ερευνώνται για τις υποθέσεις με αναφορά στην Pizza Fan και στην αλυσίδα αρτοποιείων Χωριάτικο και εκτείνεται στο σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στις θυρίδες που διαθέτουν.

Διαβάστε επίσης