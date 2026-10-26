Από τη Fan Zone στο showrun του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens

Από racing simulators και δοκιμασίες αντανακλαστικών μέχρι φωτογραφίες δίπλα σε θρυλικά μονοθέσια, η Fan Zone του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens έφερε τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Αθήνα πιο κοντά από ποτέ στον κόσμο της McLaren Racing.

Και όταν οι κινητήρες πήραν μπροστά, το θέαμα απογειώθηκε.

Οι fans κάνουν ουρές στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

Ο κόσμος βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες με το μονοθέσιο της McLaren στη Fan Zone

Ο κόσμος ενημερώνεται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Η McLaren MCL60 και η εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna χάρισαν μοναδικές στιγμές στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του ΟΑΚΑ, με τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Mika Häkkinen και τον οδηγό της Arrow McLaren IndyCar, Pato O’Ward, πίσω από το τιμόνι.

Το παιχνίδι αντανακλαστικών Lights Out

Oι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

Οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, έζησαν από κοντά μια εμπειρία που μέχρι εκείνη την ημέρα έμοιαζε μακρινή για την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο:

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