Pizza Fan: Ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη (11/11) - Ποια καταστήματα δεν θαλειτουργήσουν

Snapshot Τα καταστήματα της Pizza Fan θα αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες ξανά από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Πέντε με έξι καταστήματα franchise δεν θα λειτουργήσουν ξανά λόγω συνταξιοδότησης των ιδιοκτητών τους.

Οι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν προσωρινά από τη μητρική εταιρεία μέχρι να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα franchise.

Η επανεκκίνηση στοχεύει στην ομαλή επανέναρξη των εργασιών και στην προστασία των θέσεων εργασίας. Snapshot powered by AI

Από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, τα καταστήματα της Pizza Fan αναμένεται να αρχίσουν ξανά να δέχονται παραγγελίες, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση του δικτύου της εταιρείας. Η μητρική εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει τα καταστήματα και η πλειονότητα έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες προετοιμασίες για την επανέναρξη της λειτουργίας τους.

Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα Pizza Fan λαμβάνουν ήδη κλήσεις από τις διοικήσεις, με σκοπό να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους από σήμερα και κυρίως από αύριο.

Ωστόσο, δεν θα λειτουργήσουν εκ νέου πέντε με έξι καταστήματα, καθώς πρόκειται κυρίως για σημεία franchise, των οποίων οι ιδιοκτήτες, λόγω προχωρημένης ηλικίας και πιθανής συνταξιοδότησης, επιλέγουν να μην συνεχίσουν τη δραστηριότητα.

Όσον αφορά το προσωπικό, ο νομικός εκπρόσωπος της Pizza Fan διευκρίνισε ότι οι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν προσωρινά από τη μητρική εταιρεία, μέχρι να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα franchise και να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Αυτή η κίνηση στοχεύει στη διασφάλιση της ομαλής επανέναρξης των εργασιών και στην προστασία των θέσεων εργασίας.