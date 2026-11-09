Pizza Fan: Τις επόμενες ημέρες ανοίγουν ξανά τα καταστήματα

Snapshot Τα καταστήματα της Pizza Fan θα αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες από το κοινό την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Τα καταστήματα είχαν κλείσει στις 22 Οκτωβρίου λόγω ερευνών για φορολογική απάτη.

Εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί νέα τριμερής συνάντηση μεταξύ εργαζομένων, εργοδοσίας και υπουργείου Εργασίας. Snapshot powered by AI

Ζήτημα ημερών είναι να ανοίξουν ξανά τα καταστήματα της Pizza Fan, τα οποία έκλεισαν στις 22 Οκτωβρίου, στα πλαίσια των ερευνών για εμπλοκή της εταιρείας σε φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητρική εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει καταστήματά της, έτσι ώστε την Τετάρτη (11/11), να αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες από το κοινό.

Ως εκ τούτου, από σήμερα (9/11) και αύριο, οι εργαζόμενοι ξεκινούν να αναλαμβάνουν υπηρεσία για το άνοιγμα των καταστημάτων.

Περίπου 5-6 καταστήματα της Pizza Fan, ωστόσο, δεν θα λειτουργήσουν, έπειτα από απόφαση των ιδιοκτητών τους, με τους εργαζομένους τους να απορροφώνται από τη μητρική εταιρεία.

Εν τω μεταξύ, εντός της εβδομάδας πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα τριμερής συνάντηση μεταξύ των εργαζομένων, της εργοδοσίας και του υπουργείου Εργασίας.

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