Pizza Fan: Συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας - «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ», λένε οι εργαζόμενοι

Snapshot Τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, εκπροσώπων των εργαζομένων και της εργοδοσίας της Pizza Fan πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/11).

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει απολύτως καμία πληρωμή, παρά μόνο τρία καταστήματα του franchise έχουν εξοφληθεί.

Η ΠΟΕΕΤ προτείνει ειδική αποζημίωση μέσω ΔΥΠΑ και αναστολή σύμβασης με αποζημίωση ειδικού σκοπού για την προστασία των εργαζομένων. Snapshot powered by AI

Τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, εκπροσώπων των εργαζομένων και της εργοδοσίας της Pizza Fan πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/11).

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους εργαζόμενους της εταιρείας, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις θέσεις τους και να εξετάζονται τα περιθώρια εξεύρεσης λύσης.

Την ίδια ώρα, έξω από το κτίριο του υπουργείου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζόμενοι της αλυσίδας, μαζί με στελέχη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) και του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού, κρατώντας πανό που αναγράφει: «Να διασφαλιστούν άμεσα οι θέσεις εργασίας και όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων της Pizza Fan – Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα βρώμικα κέρδη τους».

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ»

Την κραυγή αγωνίας των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι μετέφερε εργαζόμενη από το κατάστημα της Ηλιούπολης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί πλήρους εξόφλησης:

«Ας το ακούει και το κράτος, ας το ακούνε όλοι: είναι ψέματα. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τα κανάλια λένε ψέματα ότι πληρώθηκαν όλοι. Ποιοι πληρώθηκαν; Πληρώθηκαν μόνο τρία καταστήματα του franchise. Από τα 109 καταστήματα έχουν πληρωθεί μόνο τρία, τα άλλα είναι απλήρωτα. Εμένα δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ, έχω τρία παιδιά. Πήρα τον υπεύθυνο και μου λέει "δεν έχω μία, περιμένω να πάρω λεφτά από την εταιρεία για να σας πληρώσω". Πότε όμως;».

Χότζογλου: «Η Pizza Fan δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει όπως την ξέραμε»

Την ίδια ώρα, την άμεση λήψη μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των εργαζόμενων της Pizza Fan αλλά και όλων των άλλων εταιρειών που βρίσκονται υπό έλεγχο και μπορεί να έχουν την ίδια «μοίρα» ζήτησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), Γιώργος Χότζογλου.

Ο κ. Χότζογλου υπογράμμισε ότι θα κατατεθεί πρόταση για ειδική αποζημίωση μέσω ΔΥΠΑ, κάνοντας λόγο για βαθιά υποδηλωμένη εργασία, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Pizza Fan δεν θα λειτουργήσει ξανά με τον ίδιο τρόπο.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Δεν νομίζω ότι η Pizza Fan, όπως τη γνωρίζαμε τόσα χρόνια, μπορεί να ξαναλειτουργήσει στη χώρα μας. Ακούμε μάλιστα κι εμείς ότι βρίσκονται σε έλεγχο και άλλες αλυσίδες. Εδώ μιλάμε για δυόμισι χιλιάδες οικογένειες. Δεν είναι μικρά τα νούμερα, δεν είναι αστεία. Μπορεί να έγιναν χθες κάποιες πληρωμές, αλλά λέμε "κάποιες" γιατί έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, είτε στη μητρική εταιρεία είτε στα franchise, ήταν ψευδώς υποδηλωμένη. Έπαιρναν δηλαδή μαύρες αποδοχές: άλλα φαίνονταν στις τράπεζες και άλλα έπαιρναν στο χέρι. Άρα σε καμία περίπτωση δεν πληρώθηκαν οι πραγματικές αποδοχές τους.Πρέπει σήμερα να πάρουμε καθαρές δεσμεύσεις από την πλευρά της εργοδοσίας. Να ενημερώσει επίσημα σε τι στάδιο βρίσκονται: υπάρχει πράγματι επενδυτής και διαπραγματεύσεις ή ακούμε όλοι φήμες χωρίς να έχουμε δει τίποτα χειροπιαστό; Και αν δεν υπάρχει επενδυτής, τι σκοπεύει να κάνει ο ίδιος; Είναι απαράδεκτο εν έτει 2026 να μην υπάρχει νομικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τέτοιες καταστάσεις. Το επίδομα επίσχεσης, αν θυμάστε καλά, καταργήθηκε με τον νόμο Γεωργιάδη. Γι' αυτό εμείς καταθέτουμε και εγγράφως συγκεκριμένη πρόταση: να εφαρμοστεί αναστολή σύμβασης με αποζημίωση ειδικού σκοπού —παραλλαγή όσων ίσχυσαν στον κορονοϊό και σε φυσικές καταστροφές— ώστε ο εργαζόμενος να παίρνει τα ένσημά του και το επίδομα, ή εναλλακτικά να αποδεσμεύεται από το σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" χωρίς να χάνει τα δικαιώματά του για να μπορέσει να βρει άλλη δουλειά.Και προς Θεού, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέμε να έρθει το κράτος σαν "πατερούλης" να αποκαταστήσει παραβατικούς εργοδότες. Σε καμία περίπτωση. Στην πρόταση της Ομοσπονδίας ξεκαθαρίζουμε ότι όσα χρήματα δοθούν από τη ΔΥΠΑ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, θα απορροφώνται απευθείας από τους κατασχεμένους λογαριασμούς των εργοδοτών».

«Να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, επισήμανε ότι προτεραιότητα είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας:

«Το ζήτημα είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, να μπουν οι συνάδελφοι στη δουλειά και να έχουν εισόδημα. Η επίσημη ενημέρωση από τους δικηγόρους της εταιρείας είναι ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με νέο επενδυτή, οι οποίες όμως δεν έχουν καταλήξει ακόμα».Στην ανάγκη να ανοίξει άμεσα ο λογαριασμός μισθοδοσίας στάθηκε ο δικηγόρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού, Βασίλης Αρχιμανδρίτης:«Η δέσμευση των λογαριασμών είναι πραγματικό γεγονός. Ζητάμε από το υπουργείο και την κυβέρνηση να αποδεσμεύσει τον λογαριασμό μισθοδοσίας, ώστε να αποπληρωθεί το σύνολο των δεδουλευμένων κόντρα σε όσα λέγονται».

«Να πληρωθούν και οι 2.500 εργαζόμενοι»

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση:

«Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων της Pizza Fan. Στηρίζουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων-Τουρισμού και την πρότασή του, που είναι η μόνη που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των εργαζομένων. Είναι μια πρόταση αυτή που ήδη λένε πάνω τώρα στο υπουργείο, όπου βγήκε μέσα από μια συνέλευση των εργαζομένων.

Να πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι τα δεδουλευμένα τους. Ήδη άρχισαν να πληρώνονται τον Οκτώβριο, αλλά όχι όμως τα franchise. Εμείς λέμε να πληρωθούν όλοι και οι δυόμισι χιλιάδες. Τώρα έχουν πληρωθεί μόνο από τη μητρική και κάποιοι από τα franchise.

Να συνεχίσει ο εργοδότης να καταβάλλει τον μήνα Νοέμβριο γιατί είναι υπερήμερος έτσι κι αλλιώς, αυτός δεν δίνει δουλειά στους εργαζόμενους, και η κυβέρνηση να κόψει ο λαιμός της, να το πω έτσι, να βρει τρόπο να συνεχίσει η απασχόληση των εργαζομένων, να μη χάσει κανείς τη δουλειά του.

Έχει ευθύνες γιατί αυτή μιλάει για την ελευθερία της αγοράς. Τα δίνει όλα στην εργοδοσία. Ένα νομοθετικό πλαίσιο που τσακίζει τους εργαζόμενους, τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τσακίζει τους μισθούς χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Και έρχεται λοιπόν σήμερα και υποκρίνεται ότι δήθεν ενδιαφέρεται».

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