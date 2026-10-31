Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο κάνει μεγάλο λάθος»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών στο 17ο «briefing για τους πολίτες», μιλώντας ακόμη για τη Μονή Σινά και τους λόγους για τους οποίους, όπως είπε, οι νέοι έχουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο κάνει μεγάλο λάθος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 χαρακτηρίζεται παράνομο, άκυρο και αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, επειδή Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν δικαιώματα σε αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το όριο ηλικίας για την πρόσβαση στα social media θα είναι τα 15 έτη, με τις πλατφόρμες υπεύθυνες για τον έλεγχο της ηλικίας.
  • Η συμφωνία για τη Μονή Σινά αποκτά νομική κατοχύρωση και υποστηρίζεται από σημαντικούς εκκλησιαστικούς θεσμούς, ενώ θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί.
  • Η κυβέρνηση εστιάζει στην καταπολέμηση μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων, με σημαντικό αριθμό εξαρθρώσεων εγκληματικών οργανώσεων και αυστηρούς φορολογικούς ελέγχους.
  • Οι νέοι καλούνται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία λόγω μειωμένης φορολογίας, υπεύθυνης πατριωτικής πολιτικής και βελτίωσης των επαγγελματικών προοπτικών χωρίς επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών.
Snapshot powered by AI

Στο 17ο «briefing για τους πολίτες» συμμετείχε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούσαν ζητήματα της επικαιρότητας. Από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη συμφωνία για τη Μονή Σινά μέχρι το ηλικιακό όριο για την πρόσβαση στα social media και την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε σε μια σειρά θεμάτων.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι παράνομο, άκυρο, ανυπόστατο»

Στην ερώτηση για το τι ακριβώς είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γιατί αφορά τους πολίτες, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να εξηγήσει τη συμφωνία που υπέγραψαν το 2019 η Τουρκία και η Λιβύη.

«Πάμε να το εξηγήσουμε απλά. Το 2019 Τουρκία και Λιβύη υπέγραψαν μια συμφωνία με την οποία επιχειρούν να "μοιράσουν" θαλάσσιες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα δικαιώματα ελληνικών νησιών. Τί πρέπει να ξέρουμε;

Πρώτον, το μνημόνιο αυτό είναι παράνομο, άκυρο, ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για κανέναν. Γιατί; Γιατί είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, που να μπορούν να δικαιολογήσουν τη σύναψη ενός τέτοιου μνημονίου.

Δεύτερον, έχουμε ενημερώσει τους συμμάχους μας και έχουμε εξασφαλίσει σημαντική διεθνή στήριξη.

Και τρίτον, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη θέση της χώρας μας με συμφωνίες και συμμαχίες, όπως οι συζητήσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ».

Social media: «Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τα παιδιά»

Το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσε το επόμενο θέμα της συζήτησης. Ένας πολίτης έθεσε το ερώτημα με πιο προσωπικό τόνο, αναφερόμενος στη διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε δύο αδέλφια:

«Τώρα για να καταλάβω, εγώ που είμαι 15 θα μπορώ να μπαίνω TikTok και η αδελφή μου που είναι 13 όχι; Δεν θα με αφήσει σε ησυχία!»

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε:

«Καταρχάς, για την αδελφή σου δεν μπορώ να κάνω πολλά, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τα παιδιά, ούτε να τους πάρουμε τα κινητά. Θέλουμε να τα προστατεύσουμε από κινδύνους, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ο εθισμός και το ακατάλληλο περιεχόμενο. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το όριο πρόσβασης στα social media θα είναι τα 15 έτη, με τις ίδιες τις πλατφόρμες υπεύθυνες να ελέγχουν την ηλικία».

Μονή Σινά: «Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό»

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να εξηγήσει τη σημασία της συμφωνίας για τη Μονή Σινά και το τι προβλέπει.

«Γιατί μιλάμε για ένα Μοναστήρι με ιστορία πάνω από 1.000 χρόνια, που για πρώτη φορά αποκτά προοπτική ξεκάθαρης νομικής κατοχύρωσης. Και ξέρετε ποιοι στηρίζουν αυτήν τη συμφωνία; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και οι Εκκλησίες Ελλάδας και Κύπρου. Κι όμως, η αντιπολίτευση πάλι αντιδρά. Ας πούμε ότι δεν εμπιστεύονται την Κυβέρνηση. Όλους αυτούς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς δεν τους εμπιστεύονται; Και επειδή είδα και ερωτήσεις για το αν θα τη δούμε αυτήν τη συμφωνία; Προφανώς! Η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό».

Pizza Fan και οικονομικά εγκλήματα: «Εμάς μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα ψάρια»

Με αφορμή την υπόθεση της Pizza Fan, που αναφέρθηκε ως το πιο πρόσφατο περιστατικό οικονομικού εγκλήματος, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων.

«Όσο ψηλά κι αν χρειαστεί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα «μεγάλα ψάρια». Και δεν μένουμε στα λόγια. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, σε 1.510 υποθέσεις και η ΑΑΔΕ κάθε χρόνο διενεργεί εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους. Μόνο για τα έτη 2024 και 2025 έκανε,συνολικά, πάνω από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, στην αντίστοιχη διετία έχει διενεργήσει πάνω από 100.000 επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Όποιος πιστεύει, ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο και να μένει στο απυρόβλητο, κάνει μεγάλο λάθος. Και αυτονόητα, για κάθε υπόθεση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη», απάντησε.

Οι τρεις λόγοι που επικαλέστηκε για να ψηφίσουν οι νέοι τη Νέα Δημοκρατία

Στο τελευταίο μέρος της συζήτησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε να αναφέρει τρεις λόγους για τους οποίους οι νέοι έχουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.

Η απάντησή του επικεντρώθηκε στη φορολογία, τον πατριωτισμό και τις επαγγελματικές προοπτικές των νεότερων γενεών.

«Πρώτον, γιατί την ώρα που βγαίνουν στον επαγγελματικό στίβο πληρώνουν λιγότερους φόρους. Ένας νέος μέχρι 25 ετών, για τα εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Και για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής αυτός μειώθηκε από το 29% στο 9%. Θεσπίσαμε το αφορολόγητο για τα tips που βοηθάει τους εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό και αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό.

Δεύτερον, γιατί πιστεύουμε στην υπεύθυνη πολιτική του πατριωτισμού και όχι σε ακρότητες. Τα άκρα δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο πατριωτισμός δεν είναι ούτε μίσος, ούτε ρόπαλα. Είναι να δημιουργείς για τη χώρα σου.

Και τρίτον, γιατί θέλουμε οι νέοι να έχουν καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς να υποθηκεύσουμε τις μελλοντικές γενιές, όπως έκαναν πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν, ξεκινώντας από τη δεκαετία του '80. Προφανώς, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε, αλλά μόνο με σχέδιο μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και όχι με δανεικά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο: Σφουγγαρίστρα η σημαία της Μπαρτσελόνα σε αγώνες στο Καζακστάν - Οργή των οπαδών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές από την ακύρωση της σειράς

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Με σκληρά αντίποινα απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ: Εντολή Χαμενεΐ για «απεριόριστη αντίδραση χωρίς γεωγραφικά όρια»

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Belle Époque: Το Παρίσι της λάμψης, των καμπαρέ και της τέχνης ζωντανεύει στο Μουσείο Γουλανδρή

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2026. Επιστήμη, πολιτεία και ακαδημαϊκή κοινότητα στον «Δημόκριτο» για το μέλλον της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού - Πάνω από 9 χιλιόμετρα κλεμένα καλώδια»

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Halloween προκαλεί «εκνευρισμό» σε Γαλλία- Γερμανία: Οι μάσκες στις διαδηλώσεις «κρύβουν» ταραχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Το δώρο ζωής που περίμενε 13 χρόνια – Η συγκινητική ιστορία ενός 58χρονου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο κάνει μεγάλο λάθος» - Όσα είπε στο briefing

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές πανικού σε σχολείο: 21χρονος εισέβαλε σε τάξη με αλυσοπρίονο - Επιτέθηκε σε δύο 14χρονες

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στον Guardian το κλείσμο της «Μουριάς» - «Το τελευταίο οχυρό των Εξαρχείων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί - Σπάει τη σιωπή της η σύντροφός του

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

11:49LIFESTYLE

«Σε ευχαριστούμε Χάιντι» - Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

11:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

10:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ