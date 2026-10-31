Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο κάνει μεγάλο λάθος»

Snapshot Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 χαρακτηρίζεται παράνομο, άκυρο και αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, επειδή Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν δικαιώματα σε αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το όριο ηλικίας για την πρόσβαση στα social media θα είναι τα 15 έτη, με τις πλατφόρμες υπεύθυνες για τον έλεγχο της ηλικίας.

Η συμφωνία για τη Μονή Σινά αποκτά νομική κατοχύρωση και υποστηρίζεται από σημαντικούς εκκλησιαστικούς θεσμούς, ενώ θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί.

Η κυβέρνηση εστιάζει στην καταπολέμηση μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων, με σημαντικό αριθμό εξαρθρώσεων εγκληματικών οργανώσεων και αυστηρούς φορολογικούς ελέγχους.

Οι νέοι καλούνται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία λόγω μειωμένης φορολογίας, υπεύθυνης πατριωτικής πολιτικής και βελτίωσης των επαγγελματικών προοπτικών χωρίς επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών. Snapshot powered by AI

Στο 17ο «briefing για τους πολίτες» συμμετείχε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούσαν ζητήματα της επικαιρότητας. Από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη συμφωνία για τη Μονή Σινά μέχρι το ηλικιακό όριο για την πρόσβαση στα social media και την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε σε μια σειρά θεμάτων.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι παράνομο, άκυρο, ανυπόστατο»

Στην ερώτηση για το τι ακριβώς είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γιατί αφορά τους πολίτες, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να εξηγήσει τη συμφωνία που υπέγραψαν το 2019 η Τουρκία και η Λιβύη.

«Πάμε να το εξηγήσουμε απλά. Το 2019 Τουρκία και Λιβύη υπέγραψαν μια συμφωνία με την οποία επιχειρούν να "μοιράσουν" θαλάσσιες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα δικαιώματα ελληνικών νησιών. Τί πρέπει να ξέρουμε;

Πρώτον, το μνημόνιο αυτό είναι παράνομο, άκυρο, ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για κανέναν. Γιατί; Γιατί είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, που να μπορούν να δικαιολογήσουν τη σύναψη ενός τέτοιου μνημονίου.

Δεύτερον, έχουμε ενημερώσει τους συμμάχους μας και έχουμε εξασφαλίσει σημαντική διεθνή στήριξη.

Και τρίτον, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη θέση της χώρας μας με συμφωνίες και συμμαχίες, όπως οι συζητήσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ».

Social media: «Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τα παιδιά»

Το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσε το επόμενο θέμα της συζήτησης. Ένας πολίτης έθεσε το ερώτημα με πιο προσωπικό τόνο, αναφερόμενος στη διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε δύο αδέλφια:

«Τώρα για να καταλάβω, εγώ που είμαι 15 θα μπορώ να μπαίνω TikTok και η αδελφή μου που είναι 13 όχι; Δεν θα με αφήσει σε ησυχία!»

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε:

«Καταρχάς, για την αδελφή σου δεν μπορώ να κάνω πολλά, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τα παιδιά, ούτε να τους πάρουμε τα κινητά. Θέλουμε να τα προστατεύσουμε από κινδύνους, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ο εθισμός και το ακατάλληλο περιεχόμενο. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το όριο πρόσβασης στα social media θα είναι τα 15 έτη, με τις ίδιες τις πλατφόρμες υπεύθυνες να ελέγχουν την ηλικία».

Μονή Σινά: «Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό»

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να εξηγήσει τη σημασία της συμφωνίας για τη Μονή Σινά και το τι προβλέπει.

«Γιατί μιλάμε για ένα Μοναστήρι με ιστορία πάνω από 1.000 χρόνια, που για πρώτη φορά αποκτά προοπτική ξεκάθαρης νομικής κατοχύρωσης. Και ξέρετε ποιοι στηρίζουν αυτήν τη συμφωνία; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και οι Εκκλησίες Ελλάδας και Κύπρου. Κι όμως, η αντιπολίτευση πάλι αντιδρά. Ας πούμε ότι δεν εμπιστεύονται την Κυβέρνηση. Όλους αυτούς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς δεν τους εμπιστεύονται; Και επειδή είδα και ερωτήσεις για το αν θα τη δούμε αυτήν τη συμφωνία; Προφανώς! Η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό».

Pizza Fan και οικονομικά εγκλήματα: «Εμάς μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα ψάρια»

Με αφορμή την υπόθεση της Pizza Fan, που αναφέρθηκε ως το πιο πρόσφατο περιστατικό οικονομικού εγκλήματος, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων.

«Όσο ψηλά κι αν χρειαστεί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα «μεγάλα ψάρια». Και δεν μένουμε στα λόγια. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, σε 1.510 υποθέσεις και η ΑΑΔΕ κάθε χρόνο διενεργεί εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους. Μόνο για τα έτη 2024 και 2025 έκανε,συνολικά, πάνω από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, στην αντίστοιχη διετία έχει διενεργήσει πάνω από 100.000 επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Όποιος πιστεύει, ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο και να μένει στο απυρόβλητο, κάνει μεγάλο λάθος. Και αυτονόητα, για κάθε υπόθεση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη», απάντησε.

Οι τρεις λόγοι που επικαλέστηκε για να ψηφίσουν οι νέοι τη Νέα Δημοκρατία

Στο τελευταίο μέρος της συζήτησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε να αναφέρει τρεις λόγους για τους οποίους οι νέοι έχουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.

Η απάντησή του επικεντρώθηκε στη φορολογία, τον πατριωτισμό και τις επαγγελματικές προοπτικές των νεότερων γενεών.

«Πρώτον, γιατί την ώρα που βγαίνουν στον επαγγελματικό στίβο πληρώνουν λιγότερους φόρους. Ένας νέος μέχρι 25 ετών, για τα εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Και για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής αυτός μειώθηκε από το 29% στο 9%. Θεσπίσαμε το αφορολόγητο για τα tips που βοηθάει τους εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό και αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό.

Δεύτερον, γιατί πιστεύουμε στην υπεύθυνη πολιτική του πατριωτισμού και όχι σε ακρότητες. Τα άκρα δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο πατριωτισμός δεν είναι ούτε μίσος, ούτε ρόπαλα. Είναι να δημιουργείς για τη χώρα σου.

Και τρίτον, γιατί θέλουμε οι νέοι να έχουν καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς να υποθηκεύσουμε τις μελλοντικές γενιές, όπως έκαναν πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν, ξεκινώντας από τη δεκαετία του '80. Προφανώς, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε, αλλά μόνο με σχέδιο μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και όχι με δανεικά».

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