Μαρινάκης για ηλεκτρικό καλώδιο: Δεν υπάρχει αίτημα άδειας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

Snapshot Δεν υπάρχει αίτημα άδειας για το ηλεκτρικό καλώδιο σε καμία άλλη χώρα εκτός από τις ελληνικές αρχές, όπου έχουν κατατεθεί τα σχετικά αιτήματα.

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, με την ακριβή ημερομηνία να γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός.

Οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πραγματοποιήσει 377 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση τα τελευταία δύο χρόνια, με συνολικά 1.679 κατηγορούμενους.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει μειώσει σημαντικά την κυκλοφορία ΙΧ και τους χρόνους διαδρομής, ενώ καταγράφει δεκάδες εκατομμύρια επικυρώσεις εισιτηρίων από την έναρξη λειτουργίας του.

Το Υπουργείο Παιδείας εισάγει νέο πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα πανεπιστήμια με διαφάνεια και αυστηρότητα, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Snapshot powered by AI

Στην ατζέντα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, βρέθηκαν οι εκλογές του 2027, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και η αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, στα στοιχεία για την εγκληματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στις παρεμβάσεις σε Μετρό, δημόσια υγεία και ανώτατη εκπαίδευση.

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«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχει πει ο πρωθυπουργός, την ακριβή ημερομηνία τη γνωρίζει ο ίδιος, δεν γνωρίζω εάν έχει ληφθεί οριστική απόφαση», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο κ. Μαρινάκης, σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, και σε ερώτηση εάν έχει υπάρξει αίτημα παροχής άδειας από την Τουρκία είπε: «Κατατέθηκαν αιτήματα αδείας στις ελληνικές αρχές, δεν θα υπάρξει αίτημα αδείας σε άλλη χώρα. Είναι σε διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων το έργο και έπειτα θα προχωρήσουν όσα προβλέπονται, χωρίς να υπάρξει αίτηση για άδεια σε οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Για την αποχώρηση του πρώην διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλη Μπεκίρη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «το ότι ο ίδιος επέλεξε να πάρει μια απόφαση να φύγει από τα καθήκοντά του, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, τα λέει όλα. Έχει δώσει απαντήσει, επέλεξε τη νομική οδό, και ταυτόχρονα να απέχει των καθηκόντων του, ο οποίος όπως έχει πει τα ασκούσε εθελοντικά».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου σήμερα, στις 16.00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα: «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Αύριο, Παρασκευή, στις 18:30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Μπάστιαν Γκίγκεριχ, στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.

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Ισχυρές ήταν οι βροχοπτώσεις, κυρίως σε Μαγνησία και Σποράδες, από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, 28 Οκτωβρίου 2026. Σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας ήταν σε ετοιμότητα από την 27η Οκτωβρίου, όπου εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Όλοι οι φορείς Πολιτικής Προστασίας από τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου ήταν σε διασπορά στις περιοχές που αναμένονταν τα φαινόμενα, προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου απαιτηθεί για παροχές βοηθείας. Ταυτόχρονα, χθες, 28 Οκτωβρίου εκδόθηκε νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Παρόλο που τα ύψη βροχής ήταν πολύ υψηλά, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της ΕΜΥ, εντούτοις ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβουν οι αρμόδιοι φορείς, κυρίως για τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, μεταφορές ατόμων προς ασφαλή σημεία χωρίς, όμως, να κινδυνέψει κανείς.

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Η βασική γραμμή του Μετρό καθιερώθηκε γρήγορα στις μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης. Από την έναρξη λειτουργίας της, τον Νοέμβριο του 2024, έως το τέλος του 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 28 εκατ. επικυρώσεις. Το 2026, έως τις 27 Οκτωβρίου, έχουν ήδη καταγραφεί 23,2 εκατ., με τη γραμμή της Καλαμαριάς να λειτουργεί μόλις δύο μήνες. Η επίδραση στο οδικό δίκτυο ήταν άμεση. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας, τα οχήματα που εισέρχονταν, καθημερινά, στο κέντρο μειώθηκαν κατά 10%, από 122.800 σε 110.400. Στην πρωινή αιχμή η μείωση έφτασε το 15% από ανατολικά και το 28% από δυτικά. Οι χρόνοι διαδρομής μειώθηκαν έως 12% στη Βασιλίσσης Όλγας - Τσιμισκή και έως 11% στην Παραλιακή. Με την πλήρη ωρίμανση του δικτύου -βασική γραμμή και κλάδος Καλαμαριάς- ο σχεδιασμός προβλέπει έως και 313.000 επιβάτες ημερησίως, περίπου 57.000 λιγότερα ΙΧ στους δρόμους και 212 τόνους λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάθε ημέρα.

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Τα τελευταία 2 χρόνια οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν προχωρήσει σε 377 συλλήψεις που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Για διάφορα αδικήματα, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος συνολικά κατηγορήθηκαν 1.679 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 746 και προφυλακίστηκαν οι 225. Δεν εφησυχάζουμε. Το εθνικό στοίχημα που έχει θέσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη για νομιμότητα παντού απαιτεί συνέπεια, υπευθυνότητα και διαρκή εγρήγορση. Προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική προστασία των πολιτών, με σεβασμό στη Δικαιοσύνη και στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Γιατί το «νομιμότητα παντού» δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική δέσμευση, αλλά μια διαρκή προσπάθεια για μια κοινωνία πιο ασφαλή και πιο δίκαιη.

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Μέσα στο 2026 εγκαινιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη μερικά από τα σημαντικότερα έργα στον τομέα της υγείας, ενισχύοντας τις νοσοκομειακές υποδομές και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή. Τον Σεπτέμβριο του 2026 εγκαινιάστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» ένα νέο, υπερσύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο, με εγκαταστάσεις άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Τον ίδιο μήνα εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας και το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά. Στο ΑΧΕΠΑ ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των χειρουργείων της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της αναβαθμισμένης κλινικής. Παράλληλα, η νέα Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2026 αποτελεί μία ακόμη σημαντική προσθήκη στις νοσοκομειακές υποδομές της Θεσσαλονίκης. Η αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αποτελεί σημαντική παρέμβαση στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών υποδομών της Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου του 2026. Τον Μάρτιο του 2026 ολοκληρώθηκε η νέα πτέρυγα της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μια σειρά από σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είναι:

-Το νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που κατασκευάζεται στο Φίλυρο.

-Το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Νέο Θεαγένειο», μία από τις μεγαλύτερες σχεδιαζόμενες επενδύσεις στη δημόσια ογκολογική περίθαλψη.

-Η εκτεταμένη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο ΑΧΕΠΑ.

Έργα όπως αυτά εκσυγχρονίζουν, ουσιαστικά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.

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Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, θεσπίζοντας ένα σαφές, ενιαίο και διαφανές πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια και μη κρατικά, θα αξιολογούνται με τους ίδιους κανόνες, τα ίδια κριτήρια και την ίδια αυστηρότητα, υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση που ενισχύει τη διαφάνεια, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων και εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των φοιτητών, των οικογενειών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, εναρμονίζει το ελληνικό σύστημα πιστοποίησης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύοντας το κύρος και τη διεθνή αξιοπιστία της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ποιότητα των σπουδών δεν μπορεί να εξαρτάται από την ταυτότητα του ιδρύματος. Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, ισότιμη αξιολόγηση και αξιόπιστους τίτλους σπουδών για όλους.

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Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

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