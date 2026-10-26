Μαρινάκης: Αναστέλεται η επιχορήγηση στην ΕΟΚ, ξεκινούν έλεγχοι - LIVE

H ενημέρωση των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής δράσης κατά της φοροδιαφυγής ανέλυσε ο κ. Μαρινάκης αρχικά. «Τελειώνει η εποχή που κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούν να δρουν πέραν του νόμου», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμφωνία για την Μονή Αγίας Αικατερίνης μιλώντας για: κυβερνητικά έργα που σπάνε την αδράνεια αιώνων. Μίλησε και για τις συζητήσεις επέκτασης της συμφωνίας με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ.

Επίσης είπε ότι ο Γιάννης Βρούτσης αναστέλλει τις επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ και ζητάει έλεγχο από την Γενική διεύθυνση ελέγχων.

Για την στάση της αντιπολίτευσης για τη Μονή Σινά απάντησε:

«Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ της μονής και του αιγυπτιακού κράτους η οποία θα δημοσιευτεί όταν ολοκληρωθεί. Μιλάμε για εκκρεμότητα 1500 ετών η οποία επιλύεται. Η αντιπολίτευση κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, αυτό το γνωρίζαμε, αλλά εδώ έχουμε εξέλιξη που χαιρετίζουν τα Πατριαρχεία και οι Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου, και η αντιπολίτευση θέτει ερωτήματα με ξεκάθαρη στάση εναντίωσης. Όλοι αυτοί χαιρετίζουν την εξέλιξη και από την άλλη έχουμε την αντιπολίτευση, είναι ο ορισμός της μικροψυχίας και μια από τις βασικές αιτίες που τα ποσοστά του παραμένουν εκεί που είναι»

«Σε λίγο θα ακούσουμε ότι επειδή μπορεί κάποιος να παρήγγειλε πίτσες από την εν λόγω αλυσίδα μπορεί να έχει σχέσεις με την υπόθεση», απάντησε σε άλλο σημείο.

Για τις παρεμβάσεις τον πρωήν πρωθυπουργών ο κ. Μαρινάκης σχολίασε:

«Καθόλου δεν έχουν γυρίσει την πλάτη ούτε ο κ. Μεϊμαράκης, που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, ούτε ο κ. Καραμανλής που πότε δεν έχει πει κάτι για την παράταξη, και ο κ. Σαμαράς διεγράφη, οπότε μη ντα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι»

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