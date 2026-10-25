Μαρινάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά: «Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα»

Snapshot Η συμφωνία με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά θεωρείται ιστορική και βάζει τέλος σε εκκρεμότητα άνω των 1.000 ετών.

Η συμφωνία υποστηρίζεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και τις Ιερές Συνόδους Ελλάδας και Κύπρου.

Το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί και δεν θα παραμείνει κρυφό, απάντησε ο Μαρινάκης στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει το ζήτημα χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους απέναντι στη συμφωνία μεταξύ της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και του αιγυπτιακού κράτους άσκησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι στρέφεται ακόμη και κατά μιας συμφωνίας «που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν».

Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που διοργάνωσαν η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. «Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», ξεκαθάρισε.

Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική, καθώς, όπως ανέφερε, βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που διαρκεί περισσότερα από 1.000 χρόνια. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε η ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξή της.

Επιπλέον, τόνισε ότι η συμφωνία απολαμβάνει τη συγκατάθεση και τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Ιερών Συνόδων των Εκκλησιών της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει το ζήτημα πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, σημειώνοντας: «Αφήστε την Κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήστε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι».