Σκάνδαλο στο μπάσκετ - Απάντηση Μαρινάκη σε δημοσίευμα: Διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης απάντησε σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε σκάνδαλο μπάσκετ, χαρακτηρίζοντας τον τίτλο παραπλανητικό και διαστρεβλωτικό.

Η καταγγελία προήλθε από έναν εκ των κατηγορούμενων και είχε ενημερωθεί πρώτα η κυβέρνηση, χωρίς να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση από τον κ. Μαρινάκη.

Ο καταγγέλλων κατέφυγε στις αρχές και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαβίβασε άμεσα τις καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην εισαγγελία.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως δεν υπήρξε δική του εμπλοκή πέρα από την υποχρέωση να παραπέμψει την καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Το δημοσίευμα δεν ανέφερε ότι η ενημέρωση προήλθε από τον καταγγέλλοντα και όχι από τον καταγγελλόμενο, γεγονός που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θεωρεί σημαντικό. Snapshot powered by AI

Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» με τίτλο, «Μπλέκουν στο σκάνδαλο του μπάσκετ ο Μαρινάκης και ο Κούβελος», έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ,σημείωσε αρχικά: «Είναι ένα από τα πρωτοσέλιδα που δεν ξέρεις τι να πεις, για το πώς διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Είναι ένα παραπλανητικό πρωτοσέλιδο, ένας παραπλανητικός τίτλος, γιατί μιλάει για εμπλοκή. Η πραγματικότητα πια είναι; Η πραγματικότητα πώς προκύπτει από το υπόμνημα ενός εκ των ίδιων των κατηγορούμενων στην υπόθεση το οποίο διέρρευσε – κακώς διέρρευσε-αλλά και γω από τα ΜΜΕ το διάβασα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο καταγγέλλων, κάτι το οποίο το δημοσίευμα δεν το λέει, πριν πάει στις αρχές να καταγγείλει τις πράξεις, μεταξύ άλλων είχε ενημερώσει ότι υπάρχουν δεδομένα ενάντια σε κάποια μέλη της διοίκησης του μπάσκετ τα οποία είναι σοβαρά».

«Θα μιλήσω για τον εαυτό μου: Αυτό το οποίο έκανα είναι αυτό που με υποχρεώνει ο νόμος να κάνω, δηλαδή του είπα να πάει στις αρχές. Χωρίς να κάνω κάποια περαιτέρω συζήτηση και χωρίς να το αξιολογήσω. Ενάμιση μήνα μετά, αν δεν κάνω λάθος γιατί μιλάμε για τον Φεβρουάριο του 2026, ο καταγγέλλων πάει στις αρχές. Στη ΓΓ Αθλητισμού. Γιατί όπως λέει σωστά μέσα στο δημοσίευμα, δεν ήταν δική μου δουλειά να αξιολογήσω τις όποιες καταγγελίες. Αφορούσαν σε ένα κομμάτι της υπόθεσης που είχε να κάνει με έναν πρώην προπονητή», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Πήγε στις αρχές στη ΓΓ Αθλητισμού και άμεσα η ΓΓ έστειλε τις καταγγελίες αυτές στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην εισαγγελία.

Από τη στιγμή που και εγώ και στη συνέχεια ο κ. Βρούτσης που έχει αρμοδιότητα και διαβίβασε τις καταγγελίες, ποιο είναι το μπλέξιμο; Μπλέξιμο θα ήταν να κάνουμε κάτι άλλο. Και για ποιο λόγο το δημοσίευμα δεν λέει το ουσιώδες ότι την όποια ενημέρωση την είχε κάνει ο καταγγέλλων και όχι ο καταγγελλόμενος; Μήπως γιατί ήθελε να αφήσει να εννοηθεί για κάποια σχέση ή οτιδήποτε άλλο;

Εδώ παρουσιάζεται κάτι εντελώς αντίθετο, δεν θέλω να πιστέψω ότι έγινε κακοπροαίρετα. Αυτοί που βγάζουν τα πρωτοσέλιδα, πρέπει να ρωτάνε. Είναι απορίας άξιον γιατί δεν ερωτήθηκα».