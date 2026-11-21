Ουκρανία: Πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή του λόγω «στρατιωτικής δραστηριότητας»
Προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για τον κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια
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- Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε μείωση στην παραγωγή ενός ουκρανικού πυρηνικού σταθμού λόγω απενεργοποίησης δύο γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η απενεργοποίηση των γραμμών αποδίδεται σε στρατιωτική δραστηριότητα και μία από αυτές παραμένει εκτός λειτουργίας.
- Ο ΔΟΑΕ δεν κατονόμασε τον συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό στην ανακοίνωσή του.
- Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, προέτρεψε σε αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή κινδύνων στην πυρηνική ασφάλεια.
- Η επιδείνωση της κατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης αυξάνει τον κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας πυρηνικός σταθμός στην Ουκρανία μείωσε την παραγωγή του, αφότου δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας «σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας».
Παράλληλα ανέφερε ότι μία από αυτές τις γραμμές παραμένει εκτός λειτουργίας. Ο ΔΟΑΕ δεν κατονόμασε τον σταθμό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ωστόσο δήλωσε ότι ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση καθώς η επιδείνωση της κατάστασης του δικτύου θέτει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια».
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