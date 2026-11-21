Snapshot Στο κέντρο του Ηρακλείου σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ νεαρών διαδηλωτών και αστυνομικών.

Η ένταση προκάλεσε η ρίψη πετρών από τους διαδηλωτές και η χρήση χημικών από την αστυνομία.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή των «Λιονταριών» έγινε αποπνικτική λόγω των χημικών.

Ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή τρομοκρατήθηκε και απομακρύνθηκε γρήγορα.

Η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς να γίνουν προσαγωγές. Snapshot powered by AI

Μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ νεαρών και αστυνομικών σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Cretalive μετά από την προγραμματισμένη πορεία της Κατάληψης Ευαγγελισμού στα «Λιοντάρια», υπήρξαν εντάσειςμε τους διαδηλωτές να πετάνε πέτρες και τους αστυνομικούς να ανταποδίδουν με χημικά, κάνοντας την ατμόσφαιρα στην περιοχή αποπνικτική.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο κέντρο της πόλης για τη σαββατιάτικη βόλτα του ήταν εύλογο να τρομάξει και κάποιοι έτρεξαν για να αποφύγουν τα χημικά.

Η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, ενώ δεν υπήρξαν προσαγωγές.

Πηγή:Cretalive