Ένας πρασινωπός-γκρίζος δακτύλιος γύρω από τον κρόκο μπορεί να κάνει ένα κατά τα άλλα συνηθισμένο σφιχτοβρασμένο αυγό να φαίνεται χαλασμένο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, πρόκειται για ένα αβλαβές αποτέλεσμα χημικών διεργασιών κατά το μαγείρεμα και όχι για ένδειξη ότι το αυγό έχει χαλάσει.

Γιατί εμφανίζεται ένας πράσινος δακτύλιος γύρω από τον κρόκο;

Η αλλαγή συμβαίνει στο σημείο όπου ο κρόκος έρχεται σε επαφή με το ασπράδι. Κατά το μαγείρεμα, ενώσεις που περιέχουν θείο στο ασπράδι αντιδρούν με τον σίδηρο που υπάρχει στον κρόκο, σχηματίζοντας θειούχο σίδηρο στην επιφάνεια του κρόκου. Αυτό δημιουργεί τον γνωστό πράσινο ή γκριζωπό δακτύλιο όταν κόβεται εγκάρσια ο κρόκος.

Η αντίδραση γίνεται πιο έντονη όταν το αυγό μαγειρεύεται για πολλή ώρα, εκτίθεται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες ή παραμένει μέσα σε καυτό νερό μετά το μαγείρεμα. Επίσης, το νερό μαγειρέματος που ενδεχομένως είναι ήδη πλούσιο σε σίδηρο μπορεί μερικές φορές να συμβάλει σε αυτό.

Το σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι ο δακτύλιος αποτελεί μια αλλαγή χρώματος που προκαλείται από τη θερμότητα και όχι ένδειξη ανάπτυξης μούχλας ή βακτηρίων.

Ένας συνήθης μαγειρεμένος κρόκος σε σύγκριση με έναν που παρουσιάζει τον πρασινο-γκρίζο δακτύλιο, ο οποίος οφείλεται σε παρατεταμένη θέρμανση. Η καθαυτή αλλαγή χρώματος είναι αβλαβής, ωστόσο η εμφάνιση από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια του τροφίμου. Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Είναι ασφαλές να φάτε ένα βρασμένο αυγό με πράσινο δακτύλιο στον κρόκο;

Ναι, εφόσον το αυγό έχει μαγειρευτεί και αποθηκευτεί με ασφάλεια. Οι ειδικοί για την ασφάλεια των τροφίμων θεωρούν τον πράσινο δακτύλιο αβλαβή. Δεν χρειάζεται να πετάξετε ένα αυγό, το οποίο κατά τα άλλα έχει διαχειριστεί σωστά, απλώς και μόνο επειδή ο κρόκος του έχει μια γκριζοπράσινη άκρη.

Ωστόσο, το χρώμα από μόνο του δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας. Ένα παραμαγειρεμένο αυγό που έχει μείνει εκτός ψυγείου για ώρες μπορεί να καταστεί ακατάλληλο για κατανάλωση, ακόμη κι αν ο πράσινος δακτύλιος είναι αβλαβής.

Εξετάστε τη συνολική κατάσταση και όχι μόνο τον δακτύλιο. Πετάξτε τα αυγά εάν αναδίδουν μια δυσάρεστη, ασυνήθιστη οσμή, αν παρουσιάζουν περίεργη γλοιώδη υφή ή ύποπτα σημεία αποχρωματισμού σε άλλα σημεία, ιδιαίτερα αν το ασπράδι έχει πρασινωπή απόχρωση ή ιριδίζει.

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε τον σχηματισμό του πράσινου δακτυλίου

Ο καλύτερος τρόπος είναι να μαγειρεύετε τα αυγά προσεκτικά (όχι σε πολύ δυνατή φωτιά) και να τα ψύχετε αμέσως μετά.

Τοποθετήστε τα αυγά σε μία στρώση μέσα σε μια κατσαρόλα, καλύψτε τα με κρύο νερό κατά περίπου 2–3 εκ. και φέρτε το νερό ακριβώς στο σημείο βρασμού. Αποσύρετε το σκεύος από τη φωτιά, σκεπάστε το και αφήστε τα αυγά να ολοκληρώσουν το μαγείρεμά τους μέσα στο καυτό νερό. Ένα μεγάλο αυγό χρειάζεται συνήθως περίπου 15 λεπτά με αυτήν την μέθοδο. Ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του αυγού. Μεταφέρετε αμέσως μετά τα μαγειρεμένα αυγά σε κρύο νερό ή νερό με πάγο μέχρι να κρυώσουν. Αυτό εμποδίζει τη θερμότητα να συνεχίσει να μαγειρεύει τον κρόκο και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ενός πράσινου δακτυλίου.

Πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν τα σφιχτοβρασμένα αυγά;

Τοποθετήστε τα μαγειρεμένα αυγά στο ψυγείο το πολύ εντός 2 ωρών από την ετοιμασία τους και διατηρήστε τα σε θερμοκρασία 4°C ή χαμηλότερη. Είτε είναι ξεφλουδισμένα είτε με το τσόφλι τους, μπορούν να διατηρηθούν έως και 1 εβδομάδα στο ψυγείο.

Εάν ένα αυγό έχει μείνει σε θερμοκρασία δωματίου πέρα από το συνιστώμενο χρονικό όριο, πετάξτε το, ακόμα κι αν η εμφάνιση και η μυρωδιά του φαίνονται φυσιολογικές. Το χρώμα και η μυρωδιά δεν αποτελούν αξιόπιστους δείκτες για τον εντοπισμό όλων των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν και τα αυγά «σκραμπλ» (ανακατεμένα αυγά) να πάρουν πράσινο χρώμα;

Ναι. Η παρατεταμένη θέρμανση μπορεί να προκαλέσει μια πρασινωπή απόχρωση στα αυγά «σκραμπλ», ειδικά όταν ο σίδηρος από τα σκεύη μαγειρικής συμβάλλει σε αυτήν την αντίδραση. Ωστόσο, μια ασυνήθιστη αλλαγή στο χρώμα, η οποία συνοδεύεται από ενδείξεις αλλοίωσης, δεν θα πρέπει να αποδίδεται απλώς στο υπερβολικό μαγείρεμα.

Γιατί ορισμένα βρασμένα αυγά ξεφλουδίζονται πιο δύσκολα;

Τα πολύ φρέσκα αυγά συχνά προσκολλώνται πιο έντονα στις μεμβράνες του τσοφλιού. Αυγά που είναι ελαφρώς παλαιότερα και έχουν αποθηκευτεί σωστά στο ψυγείο ενδέχεται να ξεφλουδίζονται πιο εύκολα, ειδικά μετά από γρήγορη ψύξη.

Συμπέρασμα

Ένας πρασινογκρίζος δακτύλιος γύρω από τον κρόκο ενός σφιχτοβρασμένου αυγού υποδηλώνει συνήθως περισσότερα για τον χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος παρά για τη φρεσκάδα του αυγού. Ψύξτε τα βρασμένα αυγά γρήγορα για να αποφύγετε αυτή την αλλαγή χρώματος και αξιολογήστε την ασφάλεια των τροφίμων με βάση το σωστό μαγείρεμα, τον σωστό χειρισμό και τη σωστή ψύξη, όχι μόνο με βάση την ύπαρξη του δακτυλίου.

Πηγές: