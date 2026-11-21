Σε παρέμβαση με αφορμή περιστατικό στο Η’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών προχώρησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καταγγέλλοντας συμπεριφορά δικηγόρου κατά τη διάρκεια εκδίκασης υπόθεσης. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει πως «η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να συνυπάρχει με την ανοχή στη συστηματική απαξίωση των λειτουργών της» και ζητεί ανάμεσα σε άλλα παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση του Δικτύου Υποστήριξης Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σε ανακοίνωσή της ζητά «να σταματήσει η δημόσια στοχοποίηση συνηγόρων σε εκκρεμείς δίκες». Το Δίκτυο εκτιμά πως με την εν λόγω ανακοίνωση, σε συνδιασμό με δημοσιεύματα που ακολούθησαν, στοχοποιήθηκε ο δικηγόρος Ιωάννης Απατσίδης, ενώ διευρύνει

Η ανακοίνωση της ΕνΔΕ:

Στη δικάσιμο της 17ης Νοεμβρίου 2026 στο Η’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εκτυλίχθηκε ένα ακόμα περιστατικό ακραίας συμπεριφοράς δικηγόρου ο οποίος προχώρησε σε δυσφημιστικές επιθέσεις σε βάρος δικαστικών λειτουργών που δεν βρίσκονταν στην αίθουσα. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνει τέτοιες συμπεριφορές, εξ αφορμής ποινικής δίκης, αφού και στο παρελθόν χρειάστηκε να αποστείλουμε σχετική ενημέρωση στο Πειθαρχικό όργανο του ΔΣΑ για να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Και ενώ το νέο αυτό περιστατικό έλαβε ευρεία δημοσιότητα στα πλαίσια των δικαστικών ρεπορτάζ, για μια ακόμη φορά η αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και όλων των συνδικαλιστικών του παρατάξεων είναι η απόλυτη σιωπή. Καμιά δημόσια αποδοκιμασία, καμία πειθαρχική πρωτοβουλία. Μια σιωπή επαναλαμβανόμενη η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ανοχή που επιδεικνύεται σε τέτοια διαβρωτικά φαινόμενα.

Η Ένωσή μας επανειλημμένα προειδοποίησε πως η κατάσταση που διαμορφώνεται στις δικαστικές αίθουσες έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια απαράδεκτη τακτική εξημέρωσης του θηρίου, ωραιοποιεί καταστάσεις και αρνείται να λάβει τα προσήκοντα νομοθετικά μέτρα τα οποία ζητάει επιτακτικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών.

Η θεσμική ευθύνη δεν εξαντλείται σε γενικόλογες διακηρύξεις περί αρμονικών σχέσεων μεταξύ των συλλειτουργών. Είναι πλέον προφανές ότι η αυτορρύθμιση και οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση δεν αρκούν. Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να συνυπάρχει με την ανοχή στη συστηματική απαξίωση των λειτουργών της. Ούτε η αξιοπρέπεια των δικαστών και εισαγγελέων μπορεί να εξαρτάται από την προθυμία ή την απροθυμία άλλων θεσμικών οργάνων να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. Έχουμε ήδη στείλει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών ώστε να συμπεριληφθεί στον φάκελο αξιολόγησης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τήρηση των αρχών του Κράτους Δικαίου. Η συγκεκριμένη υπόθεση καταγράφεται πλέον στον κατάλογο που συντάσσει η Ένωσή μας και θα στέλνει τακτικά στα ευρωπαϊκά όργανα για ενημέρωση.

Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Καταγγέλλει τη στοχοποίηση δικηγόρου σε εκκρεμή δίκη

Η ανακοίνωση της ΕνΔΕ προκάλεσε την αντίδραση του Δικτύου Υποστήριξης Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .

Το Δίκτυο καταγγέλλει ότι «η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε συνδυασμό με δημοσίευμα που ακολούθησε και κατονόμασε τον δικηγόρο Ιωάννη Απατσίδη, είχε ως αποτέλεσμα τη δημόσια στοχοποίηση του δικηγόρου, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη».

Στην παρέμβασή του, «το Δίκτυο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια πρακτική στην ανεξαρτησία των δικηγόρων και στην ελευθερία άσκησης των επαγγελματικών τους καθηκόντων, ιδιαίτερα όταν εγείρουν ζητήματα που αφορούν καταγγελίες κακοποίησης ανηλίκων και πιθανές παρατυπίες στη δικαστική διαδικασία».

Παράλληλα, απευθύνει σειρά αιτημάτων προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητώντας θεσμικές εγγυήσεις απέναντι στον εκφοβισμό και τη δημόσια στοχοποίηση δικηγόρων, καθώς και την προώθηση νομοθετικών μέτρων για την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Δίκτυο Υποστήριξης Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει τη σημερινή δημόσια στοχοποίηση του δικηγόρου Ιωάννη Απατσίδη με αφορμή εκκρεμή ποινική δίκη. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποδίδει στον συνήγορο σοβαρές, όσο και αόριστες, παραβάσεις, εγκαλεί τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών επειδή δεν τον αποδοκίμασε δημόσια και ανακοινώνει ότι έχει ήδη αποστείλει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Το δελτίο τύπου της Ένωσης παρέλειπε το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου. Δημοσίευμα που αναρτήθηκε αμέσως μετά την ανάρτηση του δελτίου τύπου, συνέδεσε ρητά την ανακοίνωση με τον κ. Απατσίδη, καθιστώντας τον δημόσια αναγνωρίσιμο ενώ η δίκη συνεχίζεται.

Ο κ. Απατσίδης ανέφερε στο ΔΥΥΑΔ που επικοινώνησε μαζί του ότι εκπροσωπεί τρεις ανηλίκους που φέρονται να έχουν υποστεί κακοποίηση και ότι ζήτησε να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών ή να περιοριστεί η δημοσιότητά της για την προστασία τους. Μας ανέφερε επίσης ότι έθεσε ζήτημα αποδεδειγμένης πρόσβασης στη δικογραφία από μη δικαιούμενη προς τούτο δικαστή, συνδεόμενη προσωπικά με έναν εκ των καταγγελθέντων δραστών κακοποίησης, και ότι έχει υποβάλει μηνύσεις για υπόθεση καταγγελλόμενης διαρροής δεδομένων χιλιάδων παιδιών. Η ιδιωτικότητα των ανηλίκων και η διερεύνηση μιας τέτοιας καταγγελίας αξίζουν αυτοτελή προσοχή. Το ΔΥΥΑΔ εκφράζει ανησυχία ότι η δημόσια πίεση στον συνήγορο που τις θέτει μπορεί να αποθαρρύνει και άλλους δικηγόρους από το να εγείρουν αντίστοιχα ζητήματα για λογαριασμό των εντολέων τους.

Η προαναγγελία καταλόγου υποθέσεων προς τακτική διαβίβαση σε ευρωπαϊκά όργανα προκαλεί επίσης ιδιαίτερη ανησυχία. Η ίδια η ανακοίνωση δείχνει πόσο εύκολα η καταγραφή μιας υπόθεσης μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση και στον δημόσιο στιγματισμό ενός συνηγόρου. Όταν η καταγραφή συνοδεύεται από δημόσια αξίωση αποδοκιμασίας και πειθαρχικής κινητοποίησης, δημιουργεί κίνδυνο άτυπου φακελώματος (profiling των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Το μήνυμα φτάνει σε κάθε δικηγόρο που καλείται να καταγγείλει ενδεχόμενη αυθαιρεσία, ακόμη και δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού. Η άσκηση του καθήκοντός του μπορεί να τον εκθέσει σε δημόσια στοχοποίηση στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δικηγόροι, ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, οφείλουν να μπορούν να προβάλλουν αιτήματα, να αμφισβητούν χειρισμούς και να καταγγέλλουν μέσω των νόμιμων διαδικασιών πράξεις ή παραλείψεις δημόσιων λειτουργών, χωρίς εκφοβισμό, παρενόχληση ή φόβο αντιποίνων. Οι Βασικές Αρχές του ΟΗΕ για τον Ρόλο των Δικηγόρων κατοχυρώνουν την ελεύθερη άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων και την ελευθερία έκφρασής τους για ζητήματα απονομής της δικαιοσύνης. Εάν η έδρα ή θιγόμενος λειτουργός θεωρεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις πειθαρχικής ή ποινικής παράβασης, μπορεί να απευθυνθεί στα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Εκεί εξετάζονται τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία, με τις εγγυήσεις της προβλεπόμενης διαδικασίας. Η δημόσια απαίτηση καταδίκης του συνηγόρου, ενώ η δίκη εκκρεμεί, ασκεί πίεση τόσο στον ίδιο όσο και στον σύλλογο που καλείται να τον ελέγξει.

Το ΔΥΥΑΔ είχε ήδη επισημάνει, τον Δεκέμβριο του 2019 (Παρέμβαση του 2019), τις συνέπειες της κλιμακούμενης πόλωσης μεταξύ δικαστών και δικηγόρων. Είχε ζητήσει δημόσια διαβούλευση για έναν δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις δικηγόρων, δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων. Τον Δεκέμβριο του 2020 (Παρέμβαση του 2020) επανυπέβαλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την πρόταση για την αναγνώριση και προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση το πρότυπο νομοθέτημα της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο οι «Πλειάδες» μετέφρασαν και προσάρμοσαν στα ελληνικά, ενσωματώνοντας ειδικές εγγυήσεις για τους δικηγόρους.

Κατόπιν το σχέδιο τέθηκε από Πλειάδες και Σ.Υ.Δ. ενώπιον εκτεταμένης ομάδας μελών της κοινωνίας των πολιτών και κρίθηκε κατάλληλο για προώθηση προς νομοθέτηση·

Ζητούμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να θέσει σε διαβούλευση την πρόταση για τη νομοθετική προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων -που έχει σαν και σήμερα προ 9 ετών, από τις 20-11-2017 από τα γραφεία του ΔΣΑ παρουσιαστεί- με ρητές εγγυήσεις κατά του εκφοβισμού, της δημόσιας στοχοποίησης, της παρενόχλησης και των αντιποίνων σε βάρος δικηγόρων που ασκούν τα καθήκοντά τους. Καλούμε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να υπερασπιστεί δημόσια την ανεξαρτησία του συνηγόρου και την αυτοτέλεια της πειθαρχικής διαδικασίας.

Καλούμε όλα τα αρμόδια κρατικά όργανα, τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, τις επαγγελματικές ενώσεις και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να απέχουν από κάθε πράξη δημόσιας στοχοποίησης, πίεσης, εκφοβισμού, παρενόχλησης, αντιποίνων ή άλλης αθέμιτης παρέμβασης στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Η Αρχή 16 των Βασικών Αρχών του ΟΗΕ για τον Ρόλο των Δικηγόρων καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίζουν ότι οι δικηγόροι ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις και χωρίς απειλή διώξεων ή κυρώσεων για ενέργειες που εμπίπτουν στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά τους καθήκοντα και συνάδουν με τη δεοντολογία. Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες αιτιάσεις για πειθαρχική ή ποινική παράβαση, αυτές μπορούν να υποβληθούν στα κατά νόμο αρμόδια όργανα, με τις εγγυήσεις της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της. Η δημόσια αξίωση αποδοκιμασίας αναγνωρίσιμου συνηγόρου ενόσω εκκρεμεί η δίκη, μαζί με την προαναγγελία καταλόγου υποθέσεων προς τακτική διαβίβαση σε ευρωπαϊκούς φορείς, δείχνει πόσο αναγκαίες είναι στην πράξη οι εγγυήσεις του άρθρου 9 § 4 κατά του εκφοβισμού και της αθέμιτης παρέμβασης. Καλούμε επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης να θέσει σε διαβούλευση την ήδη υποβληθείσα πρόταση του ΔΥΥΑΔ για τη νομοθετική αναγνώριση και προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις ειδικές εγγυήσεις που προβλέπει για τους δικηγόρους.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν μπορούν να γίνονται συνένοχοι στην παραβίαση των Βασικών Αρχών του ΟΗΕ για τον Ρόλο των Δικηγόρων. Έχουν θεσμική ευθύνη να προστατεύουν τα μέλη τους από τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τις αθέμιτες παρεμβάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ευθύνη αυτή αποτυπώνεται στο προοίμιο και στην Αρχή 24, η οποία κατοχυρώνει την αυτοδιοίκηση των επαγγελματικών ενώσεων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Καλούμε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να υπερασπιστεί δημόσια την ανεξαρτησία του συνηγόρου και να διαφυλάξει την αυτοτέλεια της πειθαρχικής διαδικασίας απέναντι σε κάθε δημόσια πίεση για αποδοκιμασία ή δίωξη.

Παραμένουν ήδη αναπάντητα ζητήματα συμμόρφωσης των ίδιων των διαδικασιών των δικηγορικών συλλόγων με τις Βασικές Αρχές του ΟΗΕ. Καλούμε τον ΔΣΑ και την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων να απαντήσουν δημόσια και συγκεκριμένα στα εκκρεμή αυτά ζητήματα και να εξηγήσουν ποιες εγγυήσεις εφαρμόζουν στην πράξη. Ιδίως, πώς διασφαλίζουν ότι οι πειθαρχικές καταγγελίες εξετάζονται αμερόληπτα, με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος ακρόασης και υπεράσπισης, και ότι οι διαδικασίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης ή αντιποίνων κατά δικηγόρων για ενέργειες που εμπίπτουν στη νόμιμη και δεοντολογικά προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων τους. Οι Αρχές 16 και 27-29 παρέχουν το πλαίσιο για αυτή τη λογοδοσία.

Καλούμε, τέλος, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να αποφύγει παρεμβάσεις σε εκκρεμείς δίκες, να ανακαλέσει τη δημόσια αξίωση αποδοκιμασίας του συνηγόρου και να παύσει την καταχώριση και διαβίβαση υποθέσεων με τρόπο που εκθέτει αναγνωρίσιμους δικηγόρους σε δημόσιο στιγματισμό. Εφόσον η πρακτική αυτή συνεχιστεί, καθώς και σε περίπτωση που εμφανισθούν φαινόμενα περαιτέρω πίεσης ή εργαλειοποίησης των δικηγορικών συλλόγων σε βάρος δικηγόρων, το ΔΥΥΑΔ θα υποβάλει τεκμηριωμένη ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της παρακολούθησης του κράτους δικαίου και στους αρμόδιους Ειδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ανεξαρτησία δικαστών και δικηγόρων.

Δίκτυο Υποστήριξης Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»