Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο φετινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς επικράτησε του Άρη με 99-77, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων και με βασικό όπλο την εξαιρετική της επίδοση έξω από τα 6,75 μ. έφτασε σε μια σημαντική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος ανέβηκε στο 8-0, συνεχίζοντας αήττητος την πορεία του, ενώ ο Άρης υποχώρησε στο 6-2, βλέποντας το νικηφόρο σερί του να σταματά. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Νικ Καλάθης. Ο 38χρονος γκαρντ πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, μετρώντας 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ πρόσθεσε και ένα κλέψιμο, έχοντας καθοριστική παρουσία σε όλες τις πλευρές του παρκέ.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Μπριν Ταϊρί και Μάρκους Φόστερ, οι οποίοι σημείωσαν 19 και 18 πόντους αντίστοιχα. Συνολικά, ο ΠΑΟΚ βρήκε 18 φορές στόχο από τη γραμμή του τριπόντου, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης.

Από την πλευρά του Άρη, ο Ματ Μόργκαν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, ο Τολιόπουλος πρόσθεσε 16, ενώ ο Ρόμπινσον Ερλ είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Οι προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με τον Φόστερ να δίνει από νωρίς λύσεις πήρε προβάδισμα με 9-3 στο δεύτερο λεπτό. Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει με τον Ντιμιτρίεβιτς, όμως ο Καλάθης διατήρησε τον έλεγχο για τον Δικέφαλο. Τα σουτ από την περιφέρεια έδωσαν σημαντική ώθηση στους φιλοξενούμενους, με τον Μήτρου-Λονγκ να προσφέρει επιθετικές λύσεις και τον Ταϊρί να ανεβάζει την παραγωγικότητα της ομάδας του. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ με 23-16.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Άρης επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε τη διαφορά στους πέντε πόντους (26-21). Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, βρήκε απαντήσεις μέσα από τις προσπάθειες των Χουγκάζ και Μουρ, διατηρώντας το προβάδισμά του. Καλάθης και Μήτρου-Λονγκ συνέχισαν να απειλούν από την περιφέρεια, με τους γηπεδούχους να μειώνουν προς το τέλος του ημιχρόνου, χάρη στις προσπάθειες των Ρόμπινσον Ερλ και Μπιρτς. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-35.

Στην τρίτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ξανά την έντασή του. Ο Ρόμπινσον Ερλ συνέχισε να δίνει λύσεις στον Άρη, αλλά ο Γκρέι ανέλαβε δράση για τους φιλοξενούμενους, βοηθώντας την ομάδα του να ξεφύγει στο σκορ. Η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (57-45), παρά τις προσπάθειες του Μόργκαν και του Ρόμπινσον Ερλ να κρατήσουν τον Άρη κοντά. Ο Καλάθης έβαλε την υπογραφή του στο τέλος του δεκαλέπτου, ευστοχώντας σε τρίποντο για το 64-52.

Στην τελευταία περίοδο, ο Άρης προσπάθησε να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για ανατροπή, με τον Μόργκαν να αναζητά επιθετικές λύσεις. Ο ΠΑΟΚ, όμως, είχε σταθερά τις απαντήσεις, με τους Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Χουγκάζ, Καλάθη και Φόστερ να διατηρούν τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα. Το 80-66 στο 35ο λεπτό έδωσε ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι διαχειρίστηκαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα τελευταία λεπτά και έφτασαν σε μια εμφατική νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77.