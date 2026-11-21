Snapshot Ισχυρή χαλαζόπτωση και καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη, καλύπτοντας δρόμους και πεζοδρόμια με χαλάζι.

Οι περιοχές Ακορέν της Σηλυβρίας και Τσατάλτζα επλήγησαν ιδιαίτερα από τη χαλαζόπτωση, με εικόνες που θύμιζαν χιονόπτωση.

Οι κάτοικοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τα οχήματά τους μεταφέροντάς τα σε στεγασμένους χώρους ή καλύπτοντάς τα με προστατευτικά καλύμματα.

Ισχυρή βροχόπτωση στο Μπουγιούκτσεκμετζε προκάλεσε συσσώρευση υδάτων και δυσχέρανε την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους της πόλης.

Οι οδηγοί αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω ολισθηρότητας και συγκεντρώσεων νερού, κινούμενοι με χαμηλές ταχύτητες για την αποφυγή ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Απότομη επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός στα δυτικά προάστια της Κωνσταντινούπολης, με έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρές βροχοπτώσεις να επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων και την οδική κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu (AA), η κακοκαιρία εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα δρόμοι και πεζοδρόμια να καλυφθούν μέσα σε λίγη ώρα από στρώμα χαλαζιού.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στη συνοικία Ακορέν της Σηλυβρίας, καθώς και σε περιοχές της Τσατάλτζα.

Η χαλαζόπτωση ενισχύθηκε γρήγορα, με τις χαλαζόπετρες να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χιονόπτωση.

Οι κάτοικοι που αιφνιδιάστηκαν από την κακοκαιρία έσπευσαν να προστατεύσουν τα οχήματά τους.

Ορισμένοι μετέφεραν τα αυτοκίνητά τους σε στεγασμένους χώρους, ενώ άλλοι τα σκέπασαν με προστατευτικά καλύμματα, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ζημιών από το χαλάζι.

Στο Μπουγιούκτσεκμετζε, αντί για χαλάζι, εκδηλώθηκε ισχυρή βροχόπτωση, η οποία προκάλεσε συγκέντρωση υδάτων σε αρκετούς δρόμους.

Προβλήματα καταγράφηκαν στη λεωφόρο Τσιγντέμ και στους γύρω δρόμους της συνοικίας Ουλούς, καθώς και στη λεωφόρο Ιστικλάλ.

Η συσσώρευση των ομβρίων υδάτων δυσχέρανε την κυκλοφορία, αναγκάζοντας τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν την κυκλοφορία σε διαφορετικά σημεία της Κωνσταντινούπολης.

Οι οδηγοί που βρέθηκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας αντιμετώπισαν δυσκολίες εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των συγκεντρώσεων νερού.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν να αποφύγουν ατυχήματα.

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