Τουρκία: Συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ο CEO του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης

Snapshot Ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Ενές Εργκούν, συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δωροδοκία.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης για συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά.

Οι ρυθμιστικές αρχές διέταξαν πρόσφατα την εκκαθάριση 131 αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Οι εταιρείες αυτές είχαν προειδοποιήσει ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις πληρωμές εξαγοράς.

Εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου δεν σχολίασαν άμεσα την είδηση της σύλληψης. Snapshot powered by AI

Ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για ένα επενδυτικό ταμείο, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης «Borsa Istanbul», Κορκμάζ Ενές Εργκούν, τέθηκε υπό κράτηση το Σάββατο καθώς ελέγχεται για το εάν δωροδοκήθηκε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Anadolu».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Εργκούν τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγει η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης σχετικά με συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά.Ο Εργκούν «τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις κατηγορίες της συμμετοχής σε οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων και της «δωροδοκίας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να προσδιορίσει την πηγή του.

Εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν την είδηση στο πρακτορείο Reuters. Οι ρυθμιστικές αρχές διέταξαν τον περασμένο μήνα την εκκαθάριση 131 αμοιβαίων κεφαλαίων (funds) που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μετά από προειδοποιήσεις ορισμένων από αυτές ότι δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις πληρωμές εξαγοράς.