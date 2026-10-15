Δραματική διάσωση στη Κωνσταντινούπολη: Περαστικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα

Snapshot Σφοδρές βροπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης σε χειμάρρους, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή Εσενγιούρτ.

Περαστικοί έσωσαν τελευταία στιγμή μια γυναίκα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην ίδια περιοχή.

Το κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε δύο νεκρούς και σημαντικές υλικές ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα.

Κεντρικοί οδικοί άξονες της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίζοντας δεκάδες αυτοκίνητα. Snapshot powered by AI

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου περαστικοί έδωσαν μάχη με τα ορμητικά νερά για να σώσουν μια γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από τους χειμάρρους στην περιοχή Εσενγιούρτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σάρωσαν την πόλη προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και χάος, αλλά και δύο νεκρούς.

Χάρη στην άμεση και ηρωική επέμβαση των πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, η γυναίκα ανασύρθηκε σώα προτού τα νερά την παρασύρουν σε φρεάτιο ή κάτω από οχήματα.

Οι εικόνες καταστροφής αποτυπώνουν την ένταση του καιρικού φαινομένου, καθώς πολλές γειτονιές της Κωνσταντινούπολης βρέθηκαν στο έλεος των νερών.

Κεντρικοί οδικοί άξονες μετατράπηκαν σε ποτάμια παρασύροντας και εγκλωβίζοντας δεκάδες αυτοκίνητα, ενώ δεκάδες ισόγειες κατοικίες, υπόγεια και εμπορικά καταστήματα πλημμύρισαν, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

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