Χάος από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, τρόμος για επιβάτες λεωφορείου - Βίντεο

Snapshot Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε λίμνες.

Στη γειτονιά Ayazağa, επιβάτες λεωφορείου κινδύνευσαν καθώς το όχημα παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας.

Πολίτες που δεν μπορούσαν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους διασώθηκαν με τη βοήθεια σχοινιών.

Οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά κατά τη διάρκεια της πλημμύρας στο Μασλάκ της Κωνσταντινούπολης.

Το Γραφείο του Κυβερνήτη ανέστειλε τα μαθήματα για μία ημέρα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Οι καταρρακτώδεις βροχές που σάρωσαν την Κωνσταντινούπολη μετέτρεψαν τους δρόμους σε λίμνες.

Στη γειτονιά Ayazağa, πολίτες σε ένα λεωφορείο που παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας αγωνίζονταν να επιβιώσουν μόνοι τους. Εν τω μεταξύ, η στιγμή που πολίτες που δεν μπορούσαν να διασχίσουν τον δρόμο διασώθηκαν με σχοινιά καταγράφηκε στην κάμερα.

Οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά κατά τη διάρκεια πλημμύρας που προκλήθηκε από έντονη βροχόπτωση στο Μασλάκ της Κωνσταντινούπολης.

Το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι τα μαθήματα έχουν ανασταλεί για μία ημέρα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν την πόλη.