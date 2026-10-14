Ρόδος: Διάσωση στο παρά πέντε μέσα στα ορμητικά νερά – Συγκλονιστικό βίντεο

Snapshot Στη Ρόδο, η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες που μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Πυροσβέστες διέσωσαν έναν άνδρα πριν το αυτοκίνητό του παρασυρθεί από τα πλημμυρικά νερά.

Η διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει την προσπάθεια των διασωστών να απομακρύνουν τον άνδρα από το επικίνδυνο σημείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ταχεία επιδείνωση των συνθηκών και τον κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς σε πλημμυρισμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίσσονται στη Ρόδο, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει το νησί από το πρωί της Τετάρτης (14/10) έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σε μία από τις δραματικότερες στιγμές της ημέρας, πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα από πλημμυρισμένο σημείο, όπου το αυτοκίνητό του είχε σχεδόν καλυφθεί από τα νερά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας την προσπάθεια των διασωστών να απομακρύνουν τον άνδρα από το επικίνδυνο σημείο. Δίπλα του διακρίνεται το όχημα, περιτριγυρισμένο από μεγάλες ποσότητες νερού, με τους πυροσβέστες να παρεμβαίνουν προκειμένου να τον οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση διάσωσης αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την επικινδυνότητα των πλημμυρικών φαινομένων, καθώς μέσα σε ελάχιστο χρόνο δρόμοι που μέχρι πρότινος ήταν προσπελάσιμοι μετατρέπονται σε παγίδες για οδηγούς και πεζούς.

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