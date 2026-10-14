Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο περιοχές του δήμου Ωρωπού - Πού εφαρμόζονται

Snapshot Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο παραλιακό μέτωπο του δήμου Ωρωπού λόγω πλημμύρας στο οδόστρωμα κοντά στους φωτεινούς σηματοδότες του Μαρκοπούλου.

Η κυκλοφορία προς Μαρκόπουλο και Αγίους Αποστόλους εκτρέπεται μέσω των οδών Ευβοίας και Παναγιώτη Δήμα.

Ο δρόμος Μαρκόπουλου Μαλακάσας παραμένει κλειστός λόγω υπερχείλισης ρέματος κοντά στο Μουσείο «Φαέθων» στη Μαλακάσα.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο θα γίνει μετά την υποχώρηση των νερών και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις εν λόγω διαδρομές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Με έκτακτη ανακοίνωσή του ο δήμος Ωρωπού ενημερώνει πως λόγω της κακοκαιρίας, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε δύο κομβικά σημεία και πιο συγκεκριμένα στο παραλιακό μέτωπο και στον δρόμο Μαρκόπουλου-Μαλακάσας.

Ως προς το παραλιακό μέτωπο, ο δρόμος έχει κλείσει στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών του Μαρκοπούλου, λόγω πλημμύρας του οδοστρώματος. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους, πραγματοποιείται μέσω των οδών Ευβοίας και Παναγιώτη Δήμα.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, η κυκλοφορία στο παραλιακό μέτωπο θα αποκατασταθεί μόλις υποχωρήσουν τα νερά, ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του οδοστρώματος και διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Ως προς τον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου-Μαλακάσας, λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει το ρέμα πλησίον του Μουσείου «Φαέθων» στη Μαλακάσα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και ο δρόμος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να μην επιχειρούν σε καμία περίπτωση να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά», αναφέρει στο τέλος η ανακοίνωση του δήμου Ωρωπού.

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