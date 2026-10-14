Κακοκαιρία στην Εύβοια: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση κατοίκων από τα Ψαχνά - Υπερχείλισε ποταμός

Snapshot Το 112 απέστειλε νέο μήνυμα εκκένωσης προς τους κατοίκους των Ψαχνών στην Εύβοια λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή και να μετακινηθούν προς τη Νέα Αρτάκη.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή των Ψαχνών. Snapshot powered by AI

Νέο μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων των Ψαχνών στην Εύβοια, έτσι ώστε να απομακρυνθούν προς ασφαλή σημεία, καθώς υπερχείλισε ποταμός.

Το μήνυμα προτρέπει τους πολίτες που διαμένουν ή βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να εκκενώσουν και να μετακινηθούν προς τη Νέα Αρτάκη.