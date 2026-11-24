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«Υπάρχει πόλεμος στο Διάστημα». Με αυτή τη φράση περιέγραψε ο Ράφαλ Μοντρζέφσκι, συνιδρυτής της φινλανδικής εταιρείας κατασκευής δορυφόρων Iceye, τη δραματική προσέγγιση ενός ρωσικού δορυφόρου σε αμερικανικών συμφερόντων σκάφος της εταιρείας του τον περασμένο Οκτώβριο. Μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, αποκάλυψε πως ο ρωσικός δορυφόρος Kosmos-2612 έφτασε σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων από τον δορυφόρο X36.

Ο X36 είναι νηολογημένος στις ΗΠΑ και ανήκει στην αμερικανική θυγατρική της Iceye. Παραμένει ενεργός στον στόλο της εταιρείας και συνεχίζει κανονικά να εξυπηρετεί πελάτες, ενώ ο Μοντρζέφσκι απέφυγε να κάνει εικασίες για τα κίνητρα της ρωσικής κίνησης.

Η Ουάσιγκτον αντέδρασε έντονα, επικρίνοντας τον ρωσικό ελιγμό τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και με επίσημη δήλωση στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Iceye, το περιστατικό αυτό ανέδειξε με τον πιο ωμό τρόπο τα σοβαρά κενά της Ευρώπης στην ικανότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας σε τροχιά. Η ίδια η εταιρεία, όπως παραδέχθηκε, πληροφορήθηκε την επικίνδυνη προσέγγιση μέσω άλλων πηγών, καθώς απουσιάζει ένα ισχυρό κοινό ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης. Κάλεσε μάλιστα τις ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουν δορυφόρους ικανούς να απαντούν σε απειλές, προειδοποιώντας πως η Iceye θα προχωρήσει σε δική της λύση εάν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Κατά την εκτίμησή του, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποτιμούν την ταχύτητα με την οποία αλλάζει η στρατιωτική τεχνολογία, καθιστώντας έναν ορίζοντα αντίδρασης πέντε ετών απελπιστικά αργό.

Τα σχέδια της Iceye σε Γερμανία και Ουκρανία και το αντίπαλο δέος στο Starlink

Η Iceye ιδρύθηκε το 2014 από τον Μοντρζέφσκι και τον Πέκα Λαουρίλα με αρχικό στόχο τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής. Σήμερα, ωστόσο, τα συμβόλαια για την παροχή δεδομένων ή την πώληση δορυφόρων σε κυβερνήσεις αντιστοιχούν στο 90% των εσόδων της, με την Ουκρανία να συγκαταλέγεται στους βασικούς της πελάτες.

Στη Γερμανία, η εταιρεία έχει συγκροτήσει κοινοπραξία με τον αμυντικό κολοσσό Rheinmetall για την κατασκευή και λειτουργία του Spock-1, ενός αστερισμού δορυφόρων αναγνώρισης ραντάρ για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, όπου η Iceye διατηρεί μειοψηφικό πακέτο κατόπιν απαίτησης του Βερολίνου να παραμείνει ο έλεγχος σε γερμανικά χέρια. Την ίδια ώρα, συνεργάζεται με τη Nokia για τη δημιουργία ενός κυβερνητικού δικτύου δορυφορικών επικοινωνιών, το οποίο προορίζεται να προσφέρει στην Ουκρανία μια εναλλακτική λύση απέναντι στο Starlink στο πεδίο της μάχης. Οι πρώτοι δορυφόροι αναμένονται το 2028 με αρχικά περιορισμένα χρονικά παράθυρα λειτουργίας, ενώ ο πλήρης αστερισμός των 50 έως 60 δορυφόρων προγραμματίζεται για το 2029. Ο Μοντρζέφσκι γνωστοποίησε τέλος πως το σύστημα επικοινωνιών της Iceye θα προταθεί και στη Γερμανία για το στρατιωτικό πρόγραμμα Satcom Bw 4, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το ευρύτερο πρόγραμμα IRIS2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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