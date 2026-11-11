Μητσοτάκης για ICEYE: «Μεγάλο άλμα» η παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα

Snapshot Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών επένδυσε 35 εκατομμύρια ευρώ στην ICEYE, ενισχύοντας την παραγωγή μικροδορυφόρων στην Ελλάδα.

Η ICEYE θα δημιουργήσει νέα παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα με ικανότητα παραγωγής 150 δορυφόρων ετησίως και 230 θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Η επένδυση υπογραμμίζει τη στροφή της Ελλάδας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία.

Η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική θέση και σταθερό θεσμικό πλαίσιο, προσφέροντας ελκυστικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμων τοποθετήσεων.

Η κυβέρνηση προωθεί ενεργειακό μετασχηματισμό με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, ψηφιακή συνδεσιμότητα και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς όπως η φαρμακευτική και η αμυντική βιομηχανία. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη στα γραφεία του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), κύριου οχήματος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για επενδύσεις στη νέα οικονομία, όπου ανακοινώθηκε επίσημα η πρώτη επένδυση του HIIF, για την αγορά προνομιούχων μετοχών της εταιρείας ICEYE αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επένδυση ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της Ελλάδας με την ICEYE, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των μικροδορυφόρων και της δορυφορικής τεχνολογίας. Η εταιρεία ήδη διαθέτει γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό και σχεδιάζει την ανάπτυξη νέας παραγωγικής μονάδας στη χώρα μας, η οποία θα διαθέτει ολοκληρωμένες δυνατότητες σε όλο το φάσμα συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων, καθώς και στην κατασκευή υποσυστημάτων.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η σημερινή μας παρουσία εδώ συνδέεται με την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μία καινοτόμο ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αποφασίζει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγική της βάση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα», σημείωσε κατά την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός. «Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά. Διότι αν αυτό δεν είναι αλλαγή παραγωγικού μοντέλου τότε δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι μπορεί να είναι», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη νέα εγκατάσταση η ICEYE θα έχει τη δυνατότητα να παράγει στην Ελλάδα και να εξάγει 150 δορυφόρους ετησίως, δημιουργώντας 230 θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης, συμβάλλοντας στην τόνωση της καινοτομίας, στην ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών και στο brain gain. Η ICEYE συμμετέχει ήδη στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, έχοντας κατασκευάσει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους SAR.

«Να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι ο Rafal και η ομάδα του επέλεξαν την Ελλάδα για τη δημιουργία μιας σημαντικής παραγωγικής υποδομής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαν στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο μία κυβέρνηση η οποία είναι πρόθυμη και έτοιμη να υποδεχθεί τέτοιου είδους καινοτόμες επενδύσεις, αλλά αυτό το οποίο, νομίζω, διαπίστωσαν είναι την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Η επένδυση του HIIF αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου γύρου χρηματοδότησης της ICEYE, συνολικού ύψους 485 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης επενδυτές πολύ υψηλού κύρους όπως τα κρατικά επενδυτικά ταμεία Κατάρ, Γαλλίας, Πολωνίας και Φινλανδίας, αλλά και εταιρείες όπως η BlackRock και η General Catalyst.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

«Αγαπητέ Rafal, κυρίες και κύριοι, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Όταν είχαμε επισκεφτεί τα γραφεία της ICEYE, τον Αύγουστο του 2025, και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ την ταχύτητα με την οποία θα έτρεχαν οι εξελίξεις.

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η σημερινή μας παρουσία εδώ συνδέεται με την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μία καινοτόμο ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αποφασίζει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγική της βάση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.

Για τη χρησιμότητα των δορυφόρων SAR, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά. Η σύντομη επίδειξη την οποία είδαμε πριν από λίγο τα λέει όλα.

Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ICEYE αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει “πρωταθλητισμό” στον τομέα του διαστήματος και της κατασκευής υπερσύγχρονων δορυφόρων. Είναι μία προτεραιότητα την οποία έχει θέσει η Ευρώπη και διά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που η Ελλάδα μπορεί και αυτή να συμμετέχει επενδυτικά σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια της εταιρείας.

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι η πρώτη επένδυση του Ταμείου γίνεται μαζί με πολύ σημαντικούς και αξιόπιστους διεθνείς επενδυτές. Αναφέρθηκαν ορισμένα μόνο ονόματα. Αυτό δίνει ένα βαθμό ασφάλειας και στο επενδυτικό ταμείο και, θα έλεγα, και μια “σφραγίδα” αξιοπιστίας, διότι οι επενδυτές οι οποίοι επέλεξαν να επενδύσουν σε αυτόν τον γύρο και σε αυτήν την αποτίμηση στην ICEYE, μόνο τυχαίοι δεν είναι και προφανώς προσβλέπουν σε μία σημαντική υπεραξία από την επένδυσή τους. Άρα, αυτή δεν είναι μόνο μία επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα. Είναι και μία επένδυση από την οποία το ελληνικό δημόσιο προσδοκά σημαντικά επενδυτικά οφέλη. Ως προς την στρατηγική σημασία, εγώ να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι ο Rafal και η ομάδα του επέλεξαν την Ελλάδα για τη δημιουργία μιας σημαντικής παραγωγικής υποδομής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαν στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο μία κυβέρνηση η οποία είναι πρόθυμη και έτοιμη να υποδεχθεί τέτοιου είδους καινοτόμες επενδύσεις, αλλά αυτό το οποίο, νομίζω, διαπίστωσαν είναι την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού.

Και εδώ νομίζω οι ιστορίες του Βασίλη και του Άγγελου τα λένε όλα. Το γεγονός ότι επέστρεψαν από το εξωτερικό για να εργαστούν στην ICEYE -δεν ξέρω Βασίλη όταν ερχόσουν αν φανταζόσουν ότι τα πράγματα θα έτρεχαν τόσο γρήγορα όσο έτρεξαν-, αλλά ακριβώς αυτή η δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικά καλοπληρωμένων ποιοτικών θέσεων εργασίας, παραπάνω από 230 εν προκειμένω, για την κατασκευή μιας παραγωγικής μονάδας που θα παράγει παραπάνω από 150 δορυφόρους το χρόνο.

Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά. Διότι αν αυτό δεν είναι αλλαγή παραγωγικού μοντέλου τότε δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι μπορεί να είναι.

Και βέβαια, ως προς το ενδιαφέρον της Ελλάδος για το διάστημα αυτό αποδεικνύεται, ήδη, έμπρακτα από το γεγονός ότι έχουμε δορυφόρους σε τροχιά, οι οποίοι μάς δίνουν πραγματική εικόνα, εξαιρετικά χρήσιμη για αμυντικούς σκοπούς, για σκοπούς πολιτικής προστασίας, για γενικότερη χαρτογράφηση της ελληνικής επικράτειας.

Αλλά, βέβαια, θα έχουμε πολύ σύντομα και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά, τον Αδριανό Γολέμη ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων τον επόμενο χρόνο θα βρεθεί για 15 μέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προκειμένου να διεξάγει πειράματα τα οποία θα του τα έχουν υποδείξει πάλι καινοτόμες εταιρείες, ερευνητικά προγράμματα τα οποία ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία της παρουσίας του πρώτου Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά.

Οπότε, θέλω και πάλι να συγχαρώ τα στελέχη του Επενδυτικού Ταμείου (GrowthFund), τα στελέχη του ΗΙΙF για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν. Να τονίσω και πάλι ότι οι επενδύσεις αυτές διέπονται από απόλυτη διαφάνεια και ανεξαρτησία, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, θα έλεγα, συμμόρφωσης όταν μιλάμε για την διαχείριση δημοσίου χρήματος, κάτι το οποίο έχει εξασφαλιστεί από τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί αυτές οι δομές.

Προσβλέπουμε και στις επόμενες επενδύσεις οι οποίες, όπως είπα, έχουν διττό σκοπό, στρατηγικό: να στηρίξουν κλάδους και τομείς που θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μία οικονομία εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά, φυσικά, και επενδυτικό σκοπό, γιατί προσβλέπουμε σε σημαντικές υπεραξίες από επενδύσεις σαν την ICEYE.

Και με το καλό, αγαπητέ Rafal, ευελπιστώ να είμαστε στην τελετή εγκαινίων της νέας παραγωγικής μονάδας όταν είναι έτοιμη. Όπως έχω πει, παραμένουμε στη διάθεσή σου, καθώς είμαστε πλέον εταίροι, να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο ελληνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό success story. Συγχαρητήρια, και πάλι».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Στέφανος Θεοδωρίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος του HIIF Γιώργος Κοφινάκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του HIIF Στέλιος Φράγκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της ICEYE Rafal Modrzewski, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE Greece Βασίλης Χαλουλάκος και ο Chief Investment Officer στο HIIF Ανδρέας Γιαννακόπουλος.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι μία χώρα που προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Φόρουμ κρατικών επενδυτικών ταμείων, που φιλοξενείται στην Αθήνα. O Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων:

Σχετικά με τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μία χώρα, μία οικονομία, που έχει ανακάμψει από μια παρατεταμένη και πολύ βαθιά κρίση. Πιστεύω ότι είναι μία χώρα που προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές που κάνουν μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγική θέση, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου. Έχουμε σταθερά ως σημείο αναφοράς την οικονομική, θεσμική και αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωζώνης και του ΝΑΤΟ. Και αυτό παρέχει ένα πολύ προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής, κανονιστικής αλλά και νομισματικής σταθερότητας. Οι στρατηγικοί και οικονομικοί μας ορίζοντες εκτείνονται, ωστόσο, πολύ πέρα από την άμεση ευρωπαϊκή γειτονιά μας. Διατηρούμε μακροχρόνιες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε έντονο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έχουμε έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των οικονομικών και θεσμικών δεσμών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα, όμως, να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ ισχυρές σχέσεις μας με τη Μέση Ανατολή, τη βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου.

Αυτές είναι εξίσου σημαντικές -αν όχι πιο σημαντικές- για εμάς. Δεκαετίες εμπορικής συνεργασίας, διπλωματικών σχέσεων και πολιτιστικών δεσμών αποτελούν ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο για νέες επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Η ναυτική μας παράδοση, η παρουσία μας στο πεδίο της διεθνούς ναυτιλίας και η γεωγραφική μας θέση ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο μας στην παγκόσμια σκηνή. Επομένως, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να λειτουργήσει ως ένας «βατήρας» που συνδυάζει την ευρωπαϊκή θεσμική σταθερότητα με την πρόσβαση στον οικονομικό δυναμισμό της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Σχετικά με την πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα την τελευταία επταετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

Πιστεύω ότι η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια είναι πράγματι πολύ σημαντική. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική μας αξιοπιστία και σταθερότητα. Ενισχύσαμε το τραπεζικό μας σύστημα. Έχουμε πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και έχουν ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά μας.

Τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμίσεων αντανακλώνται στους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης. Πρόκειται για μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Όσον αφορά τα στοιχεία για την απασχόληση, όταν αναλάβαμε την εξουσία, η ανεργία βρισκόταν στο 18%. Σήμερα είναι κάτω από 8%.

Αντανακλώνται επίσης στα στατιστικά στοιχεία για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές και, τελικά, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι παγκόσμιες πληθωριστικές αναταραχές. Και πιστεύω ότι αυτές οι σημαντικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Η επιστροφή μας στην επενδυτική βαθμίδα, που ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχα θέσει πριν από τις εκλογές του 2023 και επετεύχθη αμέσως μετά, αποτέλεσε ένα θεμελιώδες ορόσημο.

Σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός επισήμανε:

Αν σας είχα ζητήσει πριν από τρία χρόνια να στοιχηματίσετε ότι η Ελλάδα θα είχε χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερις εκ των επτά χωρών του G7, δεν νομίζω ότι πολλοί από εσάς θα είχατε δεχτεί αυτό το στοίχημα, αλλά ακριβώς σε αυτή τη θέση βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα.

Όσον αφορά τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα για θεσμικούς επενδυτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

Η Ελλάδα διανύει έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό του ενεργειακού της οικοσυστήματος. Επεκτείνουμε την ηλεκτροπαραγωγική δυνατότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις μας. Αναπτύσσουμε, επίσης, ενεργά και με πολύ ταχείς ρυθμούς τις υποδομές που θα υποστηρίξουν την αποθήκευση ενέργειας και τη μεγαλύτερη συνδεσιμότητα στην περιοχή μας.

Στην Ελλάδα έχουμε βάλει και ένα στρατηγικό στοίχημα: ότι για τη βασική ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται φυσικό αέριο. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια προχωράμε σε έρευνες για να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες των εγχώριων πόρων υδρογονανθράκων, οι οποίοι θα μπορούσαν ασφαλώς να συμβάλλουν στην ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά και στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 χρόνια πρόκειται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα αποκτά εξίσου μεγάλη σημασία για την οικονομική ανταγωνιστικότητα με τις υλικές υποδομές και, όπως ανέφερα, η Ελλάδα αναπτύσσει ολοένα και περισσότερο ένα δυναμικό τεχνολογικό οικοσύστημα που στηρίζεται σε επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης, ερευνητικές δυνατότητες και διεθνείς επενδύσεις.

Η επέκταση των data centers, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των υπηρεσιών cloud, των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και των επιχειρήσεων που αξιοποιούν ιδιαίτερα την τεχνολογία δημιουργούν ευκαιρίες για επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ενισχύουμε επίσης τη θέση μας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, με ευκαιρίες να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή αριστεία, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις βιομηχανικές επενδύσεις. Αν εξετάσουμε άλλους τομείς, για παράδειγμα τον φαρμακευτικό μας κλάδο, δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν ότι έχουμε αναπτύξει σημαντικές παραγωγικές και ερευνητικές δυνατότητες στην Ελλάδα, ενώ στοχεύουμε επίσης να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανική και τεχνολογική μας βάση, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής μας βιομηχανίας.

Υπάρχουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της αστικής ανάπλασης, των εμπορικών ακινήτων και της αναδιαμόρφωσης στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων.

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