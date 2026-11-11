Politico: Ο Μητσοτάκης θα θέσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην άτυπη Σύνοδο της Ε.Ε.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο στις 13 Νοεμβρίου.

Η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και την κατάσταση στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα ασκεί πίεση στην ΕΕ για την ανάληψη πιο αποφασιστικών μέτρων μετά την κύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή.

Ο Μητσοτάκης έχει τονίσει ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να αλλάξει αυθαίρετα.

Η τελευταία έκθεση της ΕΕ αναφέρει ότι η Τουρκία παρεμποδίζει το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Snapshot powered by AI

Το θέμα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου αναμένεται να εγείρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο στις 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Politico.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στο Δουβλίνο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο στην Αθήνα που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico.

Η Σύνοδος Κορυφής αναμένεται να επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την Ουκρανία.Ο πρωθυπουργός είχε ήδη φέρει το θέμα των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον περασμένο μήνα. Από την ημέρα της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης η Αθήνα ασκεί πλέον πίεση στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ για την ανάληψη πιο αποφασιστικών μέτρων.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση», είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, κρατώντας έναν χάρτη για να απεικονίσει τη θέση της Ελλάδας και τις διεκδικήσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου. «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί… και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να εξαφανιστούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη», είχε αναφέρει.

Η τελευταία έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη στασιμότητα στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας αναφερόταν συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η Άγκυρα παρεμποδίζει το έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, συνολικού κόστους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια.