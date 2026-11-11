Της Navtex στο Αιγαίο για μια μπαλαντέζα, πικρή δικαίωση για Μπελέρη

Συνοδεία πολεμικού σκάφους το Marengo πλέει για Κάσο

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Της Navtex στο Αιγαίο για μια μπαλαντέζα, πικρή δικαίωση για Μπελέρη
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Απέπλευσε το πλοίο, ενώ η Τουρκία συνεχίζει τα παιχνίδια εντυπώσεων με την έκδοση Navtex για να δείξει ότι αυτή δίνει άδεια στο πλοίο, τάχαμου επειδή τα νερά είναι δικά της. Δίπλα του θα υπάρχει και πολεμικό πλοίο, ενώ από πάνω θα περιπολούν drone. Το διπλωματικό θρίλερ συνεχίζεται στην γειτονιά. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει ανατολικά της Κάσου την Πέμπτη και μέχρι τότε οι ώρες περνούν αργά και βασανιστικά. Η κυβέρνηση ισορροπεί ικανοποιητικά, ενώ, εκτός απ’ την Τουρκία δέχεται ασφυκτικό πρέσινγκ από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να δώσει στην δημοσιότητα τη γαλλική ρηματική διακοίνωση ζητά μετ’ επιτάσεως η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζοντας τους τόνους.

Ο Αλέξης κινείται επιδέξια στο θέμα, με τα στελέχη της ΕΛΑΣ να χτυπάνε καμπανάκια, αλλά έως εκεί. Το αντιπολιτευτικό βάρος πέφτει αλλού και όχι στο εθνικό θέμα που κοχλάζει. Προς το παρόν.

Να προσέξουμε

«Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η αδράνεια η οποία υπήρχε πριν για την NAVTEX υπάρχει τώρα για τη διαχείριση της ρηματική διακοίνωση μιας άλλης χώρας, της Γαλλίας, προς την Τουρκία, πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο εξελίσσεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα» επισημαίνει (Ert News radio), ο αναπλ. Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ Παυσανίας Παπαγεωργίου

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«Η μόνη αρμόδια αρχή για το τι γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο είναι η Ελλάδα. Άρα συνεπώς, δεν πρέπει με τόσο μεγάλη ευκολία να δεχόμαστε παρεμβάσεις τρίτων χωρών προς άλλες, οι οποίες θεωρούν εαυτό και το έχουν δηλώσει ξεκάθαρα, εμπλεκόμενο για το συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην δημιουργηθεί κάποιο νέο δεδομένο».

Δικαίωση με θλίψη

Αν το ταξίδι του πλοίο είναι ακόμα σε καυτά διπλωματικά νερά, ένα άλλο οδυνηρό ταξίδι, έφτασε στο τέλος του με καλή είδηση. Ο νυν ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντυ Μπελέρης

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δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο καταδίκασε την Αλβανία επειδή τον φυλάκισε, όταν εξελέγη δήμαρχος Χειμάρρας. Άλλη μια επιτυχία του ‘καλλιτέχνη’ Έντι Ράμα, ο οποίος δέχεται τεράστιες πιέσεις στο εσωτερικό από το κίνημα των νέων που ξεσηκώθηκαν ενάντια στην διαφθορά. Η απόφαση έχει την σημασία της καθώς ο Ράμα επισείει το χαρτί της υπό ένταξης στην ΕΕ χώρα ως απάντησε στο κύμα των διαδηλώσεων. Φυσικά η πραγματική κατάσταση στην Αλβανία, όχι μόνο ευρωπαϊκή δεν είναι, αλλά περισσότερο, πού πας ρε καραμήτρο.

Ο στόχος

«Πίσω από αυτές τις αυθαιρεσίες βρίσκεται ένας ευρύτερος στόχος: η συνέχιση της καταπάτησης των περιουσιακών και μειονοτικών δικαιωμάτων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία» δήλωσε ο κ. Μπελέρης. «Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της απόστασης που χωρίζει την Αλβανία από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες».

Στην θέση του εκλεγμένου Μπελέρη παρέμεινε ο ηττημένος δήμαρχος, και μετά ακολούθησε ο διορισμός δύο ακόμα δημάρχων. Όμως τα real estate κόλπα στην ευρύτερη περιοχή, κατά των οποίων διαδηλώνουν οι νέοι στην Αλβανία, ενδέχεται να προσκρούσουν και στο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ.

Κατεβασμένο το κεφάλι

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Με κατεβασμένο το κεφάλι. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το railway.gov.gr, το σύστημα που δίνει σε πραγματικό χρόνο που βρίσκεται κάθε τραίνο, και κάνει πολύ πιο ασφαλείς τις επικοινωνίες και την διαδρομή. «Για τον γονιό ο οποίος περιμένει το παιδί του να ταξιδέψει, ας πούμε, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, το γεγονός ότι μπορεί να βλέπει στο κινητό του τηλέφωνο ακριβώς πού είναι το τραίνο, πότε θα φτάσει, δεν είναι μόνο μια χρηστική πληροφορία. Είναι και μία επικοινωνία ότι αυτό το κράτος «σοβαρεύεται», σέβεται τον πολίτη, του εκπέμπει μία αίσθηση επαγγελματισμού και ασφάλειας» τόνισε ο Κυριάκος. «Νομίζω ότι αυτή την Ελλάδα θέλουμε να χτίσουμε και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τιμούμε… Θα έλεγα, είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ, με κατεβασμένο το κεφάλι πάντα, να τιμήσουμε τη μνήμη ιδίως αυτών των νέων παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών».

Άβυσσος

Η τραγωδία των Τεμπών συνέβη εν μέσω προεκλογικής περιόδου το ’23, όμως η ΝΔ εξασφάλισε συντριπτική αυτοδυναμία. Τώρα η κατάσταση είναι πιο κομπλικέ. Η αυτοδυναμία δεν φαίνεται, ούτε όμως είναι και ακατόρθωτη. Η ΝΔ εξακολουθεί να είναι μπροστά με 30% στην εκτίμηση, ενώ ο δεύτερος Αλέξης ακολουθεί με γεμάτο διψήφιο. Ο Κυριάκος συνεχίζει να στέλνει μηνύματα στον Ανδρουλάκη.

«Μας χωρίζει άβυσσος σε ζητήματα πολιτικά και ύφους, για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη περνάει αλλού. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Δεν το είπε για τον κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτοδυναμία της ΝΔ δεν φαντάζει ως μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη ημέρα;» αναρωτήθηκε.

Απλώνει το χέρι

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Την ίδια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ σκίζει τα ιμάτιά του κατά της ιδέας συγκυβέρνησης με οποιοδήποτε κόμμα, συνεχίζοντας την αυτόνομη πορεία με στόχο να βγει πρώτο με ένα ψήφο, ο Αλέξης απλώνει το χέρι σε όλους χωρίς αποκλεισμούς. «Η ΕΛ.Α.Σ. δεν δημιουργήθηκε για να διχάσει τον προοδευτικό χώρο, δημιουργήθηκε για να ενώσει τον προοδευτικό χώρο» διεμήνυσε από την Πρέβεζα. «Για μας αντίπαλος, δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όσο κι αν μας πολεμάνε, όσο κι αν πολλές φορές δίνουν την εντύπωση, ότι βασικός τους στόχος είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αύριο, μετά τις εκλογές, να απλώσουμε το χέρι σε όλους και να κυβερνήσουμε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί, να βγάλουμε τον τόπο από την ακρίβεια και τη διαφθορά...

Πριν απλώσει το χέρι χωρίς αποκλεισμούς, το άπλωσε για να μαζέψει ελιές

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ενώ άκουσε από πρώτο χέρι τις έγνοιες των αγροτών αυτή την εποχή στους ελαιώνες με μεγαλύτερη την έλλειψη χεριών για το μάζεμα.

Νοσταλγία

Μακριά από ελαιώνες, στους πρόποδες της Πεντέλης στην ξακουστή Νησιώτισσα συγκεντρώθηκε παρέα του παλιού ΠΑΣΟΚ να τα πιει, και να τα πει. Ηταν οι μισοί λοχαγοί του Σημίτη, ο Λαλιώτης, ο Ρέππας, ο Λούσκος, ο Καρύδης, ο Κατσικάρης και άλλοι.

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Η ατμόσφαιρα ήταν νοσταλγική και ένα πέπλο θλίψης διαπέρασε όλες τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα σόσιαλ. Μήπως δεν ήταν καλό το φαγητό;

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