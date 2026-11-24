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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Τροχαίας, το περιστατικό καταγράφηκε στο 17,2ο χιλιόμετρο της λεωφόρου, στο ύψος της Κηφισιάς.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε σύγκρουση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, με τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.