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Η Σενεγάλη είναι και επίσημα η πρωταθλήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) 2025, καθώς το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) αποφάσισε την επαναφορά του Copa Africa στους Δυτικοαφρικανούς.

Η απόφαση του CAS ανατρέπει την προηγούμενη ετυμηγορία, με την οποία είχε αφαιρεθεί από τη Σενεγάλη το τρόπαιο που είχε κατακτήσει στον αγωνιστικό χώρο, μετά τον επεισοδιακό τελικό του Ιανουαρίου απέναντι στο Μαρόκο, που ήταν και η διοργανώτρια χώρα.

Η Σενεγάλη είχε επικρατήσει απέναντι στο Μαρόκο στον τελικό με 1-0, όμως ο τίτλος της αφαιρέθηκε από την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τον Μάρτιο, επειδή αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του του αγώνα.

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