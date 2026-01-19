Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

Η βασιλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου (FRMF), όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της, θα κινηθεί νομικά μετά τον αμφιλεγόμενο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, τον οποίο κέρδισε η Σενεγάλη (1-0 στην παράταση).

«Θα κινηθούμε νομικά προκειμένου να αποφανθούν σχετικά με την αποχώρηση της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης από το γήπεδο κατά τη διάρκεια του τελικού εναντίον της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, καθώς και για τα γεγονότα γύρω από αυτήν την απόφαση, μετά την ανακοίνωση του διαιτητή για μια ποινή που κρίθηκε σωστή από όλους τους ειδικούς», ανέφεραν σε αυτή.

Σύμφωνα με την FRMF, «αυτή η κατάσταση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κανονική πορεία του αγώνα και στην απόδοση των παικτών».