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Ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ επισκέπτεται την Τρίτη την Άγκυρα. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Χαφτάρ έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα έπειτα από πρόσκληση της τουρκικής κυβέρνησης.

Τουρκική πηγή ανέφερε ότι ο Χαφτάρ πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Τα τελευταία χρόνια, η Άγκυρα έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τον Χαφτάρ, τον de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης και διοικητή των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (LAAF), αναπτύσσοντας ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με τον γιο του, Σαντάμ Χαφτάρ.

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Άγκυρας και ανατολικής Λιβύης

Το Κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε τον περασμένο μήνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Άγκυρας με την ανατολική Λιβύη.

Ο Τουντς Ντεμίρτας, ειδικός σε περιφερειακά ζητήματα στο ερευνητικό ινστιτούτο Seta, με έδρα την Άγκυρα, δήλωσε στο Middle East Eye ότι η Τουρκία ενδέχεται σύντομα να φιλοξενήσει τον πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, παράλληλα με τον Χαφτάρ, σε μια προσπάθεια προσέγγισης των δύο πλευρών.

«Η Άγκυρα προσπαθεί να επιτύχει τον στόχο της για "Μία Λιβύη" και αυτές οι επισκέψεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υπέρβαση του αδιεξόδου», δήλωσε ο Ντεμίρτας.

Πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τη Λιβύη τον Δεκέμβριο, με αφορμή τη Σύνοδο Τουρκίας-Αφρικής.

Οι επαφές Ντμπεϊμπά με Φιντάν και Καλίν

Ο Ντμπεϊμπά συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και τον επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν.

Ο Ντεμίρτας επισήμανε ότι η πρόσφατη επέκταση των συνεπειών του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στη Λιβύη αναδεικνύει την ανάγκη σταθερότητας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την εκτίμησή του, η σταθερότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενοποίησης της Λιβύης.

Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βύθισαν μια ρωσική κορβέτα και ένα φορτηγό πλοίο στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Λιβύης.

Τουρκία και ΗΠΑ επιδιώκουν την ενοποίηση των αντίπαλων στρατιωτικών δυνάμεων

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να μεσολαβήσουν για τη συγχώνευση των αντίπαλων στρατιωτικών σχηματισμών της Λιβύης, εκ των οποίων ο ένας εδρεύει στην Τρίπολη και ο άλλος στη Βεγγάζη.

Η προσπάθεια οριστικοποίησης μιας σχετικής συμφωνίας τον περασμένο μήνα απέτυχε, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο.

Τον Αύγουστο, η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής συνέβαλαν στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνίας με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία ενέκριναν στην Τρίπολη εκπρόσωποι των αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων της Λιβύης.

Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

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